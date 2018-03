De ce nu s-a căsătorit niciodată Aimee Iacobescu: “Nu poți iubi decât o singură dată”

Vestea morții lui Aimee Iacobescu a întristat o țară întreagă. Îndrăgita actriță, identificată cu personajul Domniței Ralu, a murit la 71 de ani după o luptă cumplită cu cancerul.

Aimee Iacobescu, deși era de o frumusețe remarcabilă și pretendenții nu au lipsit, nu s-a căsătorit niciodată, actrița preferând să rămână fidelă unei singure mari iubiri. Golul lăsat de marea neîmplinire în dragoste a fost umplut cu teatru, pasiune care, într-o oarecare măsură a determinat-o pe Aimee să renunțe la bărbatul visurilor sale, un medic mutat în America. Relația celor doi a început în primii ani după studenție. A fost prima, marea și singura iubire a actriței, însă a durat doar 2 ani. Medicul s-a hotărât să se mute în America și a vrut să o ia cu el, însă Aimee nu s-a putut desprinde de lumea de aici. De atunci nu l-a mai văzut niciodată: „Pentru mine, cuvântul iubire este defectiv de plural. Așa cum te naști și nu mori decât o singură dată, nu poți iubi decât o singură data. Nu sunt o femeie singură, ci singuratică. Mi-era teamă să nu sufăr. Mă întâlneam de două-trei ori, după care pretextam că am repetiții sau spectacole.“ – povestea Aimee Iacobescu într-un interviu acordat revistei Tango. Marea dragoste.

Cu toate acestea, invitată în emisiunea Adrianei Bahmuțeanu, Aimee Iacobescu, care susținea că nu a îmbăcat niciodată rochia de mireasă, a fost contrazisă de mama sa: “Arată bine în rochie de mireasă. Am văzut-o mireasă când a fost cazul. A fost măritată, dar nu-i place să-şi spună viaţa”, a spus mama actriţei, iar fiica sa a contrazis-o imediat: “Eu nu am fost măritată cu adevărat niciodată. N-am iubit decât un singur băiat. N-am fost niciodată mireasă”, însă mama sa a continuat, ca un argument: “Nu am voie să-i povestesc viaţa, dacă nu şi-o povesteşte ea…”. Dacă a fost sau nu măritată, probabil că nu vom afla niciodată, actrița luând secretul cu ea în mormânt.

Aimee Iacobescu nu numai că nu s-a căsătorit, dar actrița nu și-a jucat rolul de mamă niciodată: „Când ești artist nu poți să te gândești că ai cumpărături de făcut sau că ai un bărbat acasă. Am sacrificat viața personală pentru scenă. Rolurile veneau unul după altul, o familie ar fi însemnat să renunț la turnee sau la filmări. Copil? N-a fost să fie. Un prieten medic, foarte bun, mi-a spus că naști un copil sănătos, dacă-l faci până la 25 de ani. După aceea, riști foarte mult. Oricum, mi s-a părut ridicol să fac unul la 35-40 de ani. Și apoi, n-am întâlnit pe nimeni care să merite să fac un copil cu el. Pe atunci nici nu se punea problema să faci un copil necăsătorită. Părinții, societatea n-ar fi acceptat una ca asta.“ – declara Aimee Iacobescu pentru sursa citată.

Cel mai important bărbat în viața actriței a rămas tatăl său și aceasta povestește că întotdeauna, orice alt bărbat cunoștea, îl compara cu tatăl său, din păcate, fiecare, pe rând, pierzând: „Sunt foarte orgolioasă. De multe ori am simțit că sunt dorită pentru statutul meu și am preferat să renunț. Cum spunea unchiul meu, dacă o nuntă începe cu scandal, de ce să te mai așezi la masă? Aveam în familie un model extraordinar: tatăl meu. Pe toți îi comparam cu el: când intram în casă, se ridica în picioare ca să mă salute, și, deși intra a doua zi la 6 dimineața la serviciu, mă conducea în miez de noapte la trenul care mă ducea la filmări sau în turnee. Cam greu de găsit un bărbat care să facă astfel de sacrificii.“

Aimee Iacobescu s-a născut, conform actelor, pe data de 1 iulie 1946, însă aceasta a declarat pentru Jurnalul Național că a fost născută pe 23 iunie, chiar în noaptea de Sânziene, dar pe vremea aceea nașterile nu erau atât de bine monitorizate ca astăzi. Actrița mai are un frate geamăn, Dorel Iacobescu, care, după ce a intrat la Universitatea Politehnică, a îmbrățișat pentru o perioadă teatrul, însă ulterior a preferat să se mute în Franța și să devinp ărofesor de limbi străine.

Aimee, numele cu care a fost botezată actrița, a avut o semnificație aparte pentru părinții săi: „Tata îi scria mamei scrisori de dragoste care începeau cu «ma bien aimée». Numele meu de acolo provine.“ – povestea actrița care a fost tot timpul foarte atașată de familie. Mama sa, Steluța, era absolventă a facultații de desen și scenografie, iar tatăl său, Constantin, era medic militar.

Sursă foto: Cinemagia