Cum arată Pamela Anderson la vârsta de 51 de ani

De curând, Pamela Anderson a fost surprinsă de paparazzi în Paris, la un festival de modă. Actriţa de află într-o formă de zile mari şi arată la fel de bine ca în tinereţe.

În cele mai recente fotografii realizate de paparazzi, Pamela Anderson demonstrează că este în continuare foarte sexy, deşi a ajuns la 51 de ani. Ea a apărut de curând pe străzile din Paris îmbrăcată în alb şi cu o fustă scurtă care a atras toate privirile.

Pamela Denise Anderson este o actriţă, manechină, producătoare de televiziune americano-canadiană. Anderson este cunosută pentru roluile din Home Improvement şi Baywatch. A fost aleasă ca Playmate of the Month pentru revista Playboy din februarie 1990. Ea a fost cunoscută cu numele Pamela Anderson Lee sau Pamela Lee după căsătoria cu toboşarul trupei Motley Crue, Tommy Lee. Are atât cetăţenie canadiană, cât şi americană.

Sursă foto: Hepta.ro