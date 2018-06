Cum arată copiii regretatului Eduardo Palomo, actorul din telenovela “Inimă Sălbatică”

Flaco, donde sea que estés, donde sea que tú camino esté hoy, sábete amado, extrañado y vivo en el corazón de todos los que tuvimos el gran regalo de tu luz. Tu arte y tu amor por los seres, sigue recorriendo este Planeta Azul. Te amamos!! Que nuestro amor te llegue, el de todos nosotros, donde quiera que te encuentres! Feliz cumpleaños!

A post shared by Carina Ricco (@carinaricco) on May 13, 2018 at 6:15pm PDT