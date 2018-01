Cum arată Adamari Lopez la 46 de ani. Actrița de telenovele este neschimbată

Un año lleno de amor, bendiciones, muchas satisfacciones y trabajando en algo que me apasiona y disfruto. Gracias a todos por su cariño, apoyo y por ser parte de mi familia extendida. Que este año 2018 esté lleno de salud y bendiciones para todos y que el camino que recorran este lleno de felicidad, éxito y prosperidad. Adiós 2017 y Bienvenido 2018! #AñoViejo #Bye2017 #FamiliaCostaLopez #Alaïa #Toni #Ada #AdaToniAlaïa #Amor #Bendiciones #BienvenidoAñoNuevo2018

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Dec 31, 2017 at 8:06pm PST