A crezut că o adolescentă este gravidă, dar de fapt ea suferea de o boală gravă

Caly Bevier avea 15 ani în 2015. Era o adolescentă normală, era majoretă și iubea să cânte.

După o vacanță petrecută cu familia, Bevier s-a simțit rău. Era balonată și voma, așa că mama ei a dus-o la medic.

Medicul a crezut inițial că tânăra este însărcinată, dar familia ei se îndoia că acesta ar fi motivul simptomelor lui Bevier. Medicul a venit cu un alt posibil diagnostic – tumoare ovariană și familia a început să se pregătească pentru ce e mai rău.

Caly Bevier a fost diagnosticată cu cancer ovarian, avea o tumoare de aproximativ 2 kilograme în abdomen.

După 21 de ședințe de chimioterapie, cancerul a intrat în remisie. De când s-a vindecat, Caly a început să încerce să-i educe pe ceilalți de semnele cancerului ovarian. Simptomele nu sunt grave și pot trece ca semne ale unor boli comune.

Acum Caly are 17 ani și vrea să își trăiească viața la maxim. Vocea ei extraordinară a făcut-o faimoasă, ea ajungând să cânte în emisiuni ca America are talent și The Ellen Show.

“Vreau ca oamenii să afle de cancer prin muzica mea. Îmi spun povestea pentru a inspira alți oameni, pentru ca ei să lupte și să-și trăiască viața la maxim” – a declarat Caly Bevier.

Sursa foto Facebook

