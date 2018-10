Channing Tatum și Jessie J, cel mai nou cuplu din lumea mondenă

Starul de la Hollywood, în vârstă de 38 de ani, și Jessie, de 30 de ani, ar avea o relație de câteva luni, relatează Mirror.

Fanii artistei l-au observat pe Channing la două dintre concertele pe care ea le-a susținut în Seattle și Salt Lake City.

În weekend, aceștia au fost văzuți jucând mini golf împreună.

O sursă a declarat pentru US Weekly că relația lui Tatum cu Jessie J este „nouă, ocazională și se distrează împreună”.

Nu se știe încă cum s-au cunoscut cei doi, însă la un moment dat au împărțit scena la decernarea unui premiu.

Channing Tatum a anunțat separarea de soția sa în luna aprilie

La începutul lunii aprilie a acestui an, Channing și Jenna au anunțat că se despart, după aproape nouă ani de căsnicie. Cei doi s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale peliculei „Step Up”, în anul 2006. Cuplul, care are o fetiță de patru ani, s-a căsătorit în iulie 2009.

„Bună lume! Așadar… Avem ceva să vă spunem. În primul rând, se simte ciudat să împărtășești așa ceva cu toată lumea, dar este o consecință a vieților pe care am ales să le trăim și pentru care suntem foarte recunoscători. Am ales în mod amiabil să nu mai formăm un cuplu. Am fost foarte îndrăgostiți mulți ani și am avut o călătorie magică împreună. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce simțim unul pentru celălalt, dar dragostea este o frumoasă aventură care ne duce pe drumuri separate de acum”, au anunțat cei doi în momentul despărțirii.

Amândoi au susținut că încă sunt o familie și că vor rămâne părinții devotați și iubitori ai fetiței lor, Everly.

Sursă foto: Northfoto