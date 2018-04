Cele mai detestate actrițe din toate timpurile

Hollywoodul este un loc înșelător. Vedete ce sunt în plină ascensiune și par să aibă un viitor extraordinar, nu sunt, de multe ori, pe placul publicului. Mai mult, unele actrițe au cauzat atâtea controverse încât oamenii din industrie ezită să mai lucreze cu ele.

Topul celor mai detestate actrițe

Stacey Dash

Cunoscută datorită rolului din comedia „Clueless”, Dash nu a mai primit de mult timp un rol. Acum este mai mult cunoscută pentru opiniile sale controversate privind rasismul.

Raven-Symone

Și-a început cariera în „Cosby Show” și a continuat-o la Disney. Era destul de iubită până a început să facă anumite afirmații controversate. Actrița a luat apărarea unui polițist care a folosit violența împotriva unei fetițe care a refuzat să închidă telefonul.

Anna Gunn

Din păcate, unii actori nu sunt detestați pentru ceva ce au făcut, ci din cauza personajelor cărora le dau viață. Anna a jucat în rolul lui Skyler White din „Breaking Bad”, care a fost urâtă de fanii filmului.

Jane Fonda

Actrița a avut o lungă carieră, care aînceput în 1960 care, în timp a devenit una controversată. A făcut fotografii cu soldați vietnamezi ce păreau să tragă și să prăbușeacă avioane americane în iulie 1972. Totul trebuie să fie un mesaj anti-război, însă a primit reacții negative din partea veteranilor americani, care încă nu o pot suporta.

Hedy Lamarr

Lamarr a avut rol principal în flmul „Ecstasy”. Aici, ea avea de imitat un orgasm, o premieră în lumea cinematografiei. Papa a vorbit împotriva acestui film, care a și fost interzis în America, fiind catalogat ca „periculos de indecent”.

Sean Young

Starul din „Blade Runner” nu a mai fost văzut de ceva timp, în special pentru că este atât de detestată din cauza comportamentului său. Actorul James Wood a declarat că Young l-a hărțuit lăsând o păpușă desfigurată în fața casei lui în 1988. Ba chiar a dat-o în judecată pentru acest incident.

De asemenea, un bodyguard a acuzat-o că l-ar fi pălmuit în timpul unei petreceri. După ce a fost concediată de pe Wall Street, cariera sa s-a încheiat.

Teri Hatcher

Actrița este cunoscută pentru neînțelegerile pe care le avea cu restul echipei serialului „Neveste Disperate”. Colega sa de platou, Nicollette Sheridan, a afirmat că Hatcher este „cea mai rea femeie din lume”.

Kristen Stewart

Starul din Twilight este deseori criticată pentru lipsa de stil și pentru lipsa carismei de pe marile ecrane.

Julia Roberts

Deși este considerată cea mai populară actriță de la Hollywood, Roberts nu este tocmai cel mai popular star printre iubitorii de filme zilene acestea. Mulți simt că talentul ei este supraevaluat. Se pare că Oscarul câștigat nu are o importanță prea mare.

Jennifer Lopez

Dansatoare tranformată în actriță și apoi cântăreață, Lopez are o reputație de vedetă cu comportament de divă. Deși ea pretinde că încă este !jenny from the block”, mulți consideră că de fapt este doar un rol pentru a acoperi cât de mult a pierdut din originile sale.

Angelina Jolie

La fel ca Julia Roberts, Angelina Jolie este considerată o actriță al cărei talent actoricesc este supraevaluat. Fanii nu o plac și din cauză că este considerată vinovată pentur divorțul lui Brad Pitt de Jennifer Aniston. Mai mult, ea a fost criticată pentru faptul că și-a sărutat fratele pe buze, pe covorul roșu.

Gwyneth Paltrow

Să fie oare gelozie din partea fanilor? Foarte mulți oameni o consideră o persoană snoabă și elitistă.

Anne Hathaway

Fanii par să nu o placă pe Hathaway deoarece are o reputație de copil răsfățat al teatrului.

Megan Fox

De când a jucat în „Transformers”, Fox a devenit un sex simbol al Hollywoodului, provocând admirația bărbaților, dar și dispreț din partea ambelor sexe. Iubitorii de cinema o evită acum din cauza faptului că, deși nu pare să aibă talent în acest domeniu, a ajuns pe cele mai înalte culmi.

Amanda Bynes

Deși mai demult era o tânără comediantă, Bynes a trecut prin multe chinuri sufletești în ultimii ani. Instabilitatea și comportamentul ei bizar a îndepărtat oamenii.

Lindsay Lohan

Lohan este un alt caz de copil vedetă a cărei viață personală a creat haos în viața de adult. Ultimii ani i-a petrecut în centre de reabilitare. De asemenea a mai primit câteva roluri în filme fără succes.

Katherine Heigl

Heigl a căpătat o reputație de persoană dificilă pe platourile de filmare. În prezent cei de la Hollywood și iubitorii de filme nu sunt foarte entuziasmați de ea.

