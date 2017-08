Cel mai mare antreprenor de turism din România investește acum în tehnologie!

După ce a validat cu succes mai multe proiecte, Cristian Pandel, antreprenorul din spatele Christian Tour, investește acum în tehnologie, punând bazele Memento HUB, un proiect care va dezvolta aplicații capabile de a oferi utilizatorilor o experiență unică, mult îmbunătățită față de soluțiile deja existente în piață. Acest demers își propune să revoluționeze modul în care oamenii interacționează cu tehnologia, urmărind eficientizarea sarcinilor zilnice, fie la locul de muncă, fie în viața personală, de zi cu zi.

Astfel, beneficiind de experiența acumulată de-a lungul timpul din dezvoltarea de noi business-uri, dintre care amintim de agenția de turism Christian Tour sau de MementoBUS, primul Smart Cost Bus din România, Cristian Pandel s-a asociat cu Bogdan Cismariu, un specialist în sistemele tehnologice și în dezvoltarea software, pentru a da viață proiectului Memento HUB. Prin această inițiativă și prin înființarea unui start-up exclusiv tehnologic, cei doi intenționează să confirme faptul că România este un veritabil „Silicon Valley” al Europei.

Viziunea Memento HUB

Tehnologia a atins în acest moment un punct de răscruce, în care serviciile distribuite permit dezvoltarea unor aplicații cu impact major prin integrarea unor soluții granulare și independente. Memento HUB are ca scop principal crearea unui ecosistem de microservicii complet funcțional și integrat, prin care să permită dezvoltatorilor un ciclu foarte rapid de la idee la produs. Această abordare va permite extinderea exponențială a capabilităților ecosistemului, aplicațiile urmând să profite de pe urma sinergiei apărute între modulele independente.

„Am fost inspirați de fluxurile moderne de dezvoltare software și am decis că acum este un moment prielnic să aducem contribuția noastră acestui mediu aflat într-o evoluție rapidă. Arhitectura microserviciilor, deja validată de marii jucători din industrie, a adus suportul stabil de care aveam nevoie pentru aplicațiile noastre uimitoare ce vor modela viitorul”, declară Cristian Pandel, Chairman of the Board Memento Group of Companies.

Ca urmare a acestei inițiative, Memento HUB a preluat și gestiunea tuturor aplicațiilor dezvoltate în cadrul Christian Tour de-a lungul vremii, cu intenția de a face parte integrantă din ecosistemul menționat anterior. Dintre aceste aplicații amintim de HelloRomania.eu și MementoBus.com, parte din Memento Group, cel mai mare grup turistic integrat, prezent pe piața din România încă din anul 1997, alături de care se regăsesc o serie de business-uri cu specific în industria turismului, având experiență îndelungată pe piețele locale europene.

