Ce spune Cristi Brancu despre relația Biancăi Drăgușanu cu Tristan Tate

Aflat în plin război cu Bianca Drăgușanu, prezentatorul TV Cristi Brancu a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația vedetei cu noul iubit, Tristan Tate.

Cristi Brancu a făcut cercetări în legătură cu Cristan Tate și a dat publicității rezultatele. El spune că a contactat un reporter de monden din Anglia, încercând să afle cât de cunoscut este Tristan Tate acolo.

“Avem o mamă care nu prea este prezentă. Pentru că o vedem alături de Tristan tate toată ziua bună ziua, botic în botic. Iar Tristan Tate este atât de îndrăgostit încât trebuia să participe, pe 22 iunie, la nunta surorii lui și nu s-a dus. Pentru că a apărut doamna și era chiar ziua de vineri. Ori, vineri el trebuia să meargă la mare împreună cu Bianca Drăgușanu, să fie frumos, să fie bine, să fie filmat pe autostradă în timp ce îi făcea cele mai frumoase declarații. Sigur că ar fi putut să o ia în America pe Bianca Drăgușanu, dar ea are contract. Și în orice caz erau multe lucruri despre care am povestit și care urmau să se întâmple aici. Prin urmare, el a renunțat la lucrul acesta, mai ales că în America, totuși, o nuntă a surorii nu îi asigura o mediatizare așa cum și-a dorit mereu”, spus Cristi Brancu.

”Așa cum și-a dorit în Anglia, când a participat și el, la rândul lui, la un reality-show, un fel de Supraviețuitorii… Puteți vedea imagini pe internet cu el încercând să devină vedetă. Deci el acum este în procesul pe care și l-a dorit foarte mult, să devină vedetă, să fie și el important și să conteze în această lume, pentru că, de ce nu, poate să fie o lume foarte interesantă, pentru că poate să-i fie deschise anumite porți…”

”Astăzi am încercat și chiar am reușit să luăm legătura cu un reporter cheie de la cotidianul The Sun și am vrut și noi să aflăm cine este Tristan Tate în Anglia. Răspunsul a fost simplu: nobody (nimeni). Știi, este fratele lui Andrew Tate, care a fost la Big Brother UK. Așa, și? Știi că el este aici prezentat ca multimilionar. La care cel de la The Sun a spus: o fi făcut el ceva rău de este prezentat ca multimilionar. În fine, el nu este foarte cunoscut, ceea ce pare în România ca fiind el un erou al luptelor din ring se pare că nu este atât de interesant rolul acesta în presa britanică, în presa britanică care contează. Probabil că la rubrica de sport, în colț, ar putea să fie cunoscut”, a mai spus Brancu.