Cardi B a recunoscut că a drogat și jefuit bărbați pe vremea când făcea streptease

Rapperița în vârstă de 26 de ani a mărturisit totul pe rețelele de socializare, într-un filmuleț în care vorbește despre perioada când a fost striperiță și a fost nevoită să facă multe lucruri imorale pentru a trece peste fiecare zi.

Amintindu-și de situațiile dificile prin care a trecut, Cardi a spus: „Am fost nevoită să fac streptease, a trebuit să spun: vrei să facem sex? Da, da, da, să mergem în spatele acestui hotel și l-am drogat și l-am jefuit. Asta obișnuiam să fac”.

Acest subiect a fost intens dezbătut pe Instagram, iar Cardi a explicat totul pe îndelete.

„Văd pe rețelele de socializare că un filmuleț pe care l-am făcut în urmă cu trei ani a reapărut. Un live în care am vorbit despre lucruri pe care am fost nevoită să le fac în trecut, bune sau rele, pe care am simțit că trebuie să le fac pentru a supraviețui. Nu am pretins niciodată că sunt perfectă sau că vin dintr-o lume perfectă, cu un trecut perfect, întotdeauna spun adevărul”, a scris ea pe social media.

„Fac parte din cultura hip hop unde poți vorbi despre locul de unde vii, despre lucrurile greșite pe care ai fost nevoit să le faci pentru a ajunge unde ești acum. Sunt rapperi care glorifică crima, violența și drogurile. Crime pe care ei au simțit că au fost nevoiți să le comită. Nu am glorificat niciodată aceste lucruri deoarece nu sunt mândră de ele și mă simt responsabilă în a nu le glorifica”, a continuat Cardi B.

„Am făcut unele alegeri la momentul respectiv pentru că am avut opțiuni limitate. Am fost binecuvântată să mă pot ridica din toate acele lucruri dar multe femei nu au reușit. Indiferent dacă au fost alegeri bune sau proaste, la momentul respectiv am făcut ceea ce a trebuit pentru a supraviețui”, a încheiat artista.

Sursă foto: Northfoto