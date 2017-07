Când tatăl unui băiețel de 5 ani a fost relocat, vecinul a făcut un gest impresionant pentru copil

Micuțul Brian Kelly adora să îl ajute pe tatăl său la grădinărit. Dar când bărbatul, care lucrează în Forțele Aeriene, a fost trimis în Siria, copilului nu i-a fost deloc ușor. Însă vecinul lui a salvat situația.

Dean și Molly Cravens se așteptau să îl găsească pe Brian pe verandă când au auzit soneria de la ușă, așa cum se întâmpla în fiecare zi. Puștiul în vârstă de cinci ani vine la ei de fiecare dată când aude sunetul mașinii de tuns iarba.

Și pe lângă faptul că lui Brian îi plăcea să facă treburile tatei, ei se și distrau împreună, jucându-se golf sau baschet. Lui Dean, care este tată a trei fete și nu are niciun fiu, îi placea să petreacă timpul cu micuțul Brian, de asemenea.

This is our little neighbor. His dad is deployed in Syria and everyday he comes to the door asking to work with our dad. Appreciate today💓 pic.twitter.com/RdAHwh2Thm

— Molly Cravens (@Molly_Cravens17) June 18, 2017