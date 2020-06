Mercur retrograd în Rac: „Reparăm trecutul și (ne) iertăm”. Cum influențează zodiile

Mercur retrograd va tranzita zodia Rac până pe data de 12 iulie 2020, când își va reveni în mers direct, iar influența sa va fi resimțită de toate semnele zodiacale, cu precădere de cei născuți sau care au ascendent în semnele cardinale, adică Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, și în mod special cei care sunt născuți în primul decan al acestor zodii (sau au planete importante în primul decan, maxim jumătatea celui de-al doilea decan). De asemenea, influența lui Mercur retrograd o vor simți mai puternic și Gemenii și Fecioarele (zodie/ascendent), aceștia fiind guvernați de Mercur, dar și cei care au în astrograma natală planeta Mercur în mers retrograd și care se pot alinia acum la această energie într-un mod constructiv, fiindu-le deja familiară.

Mercur în zodia Rac – între rațiune și simțire

Mercur este planeta responsabilă cu comunicarea, cu rațiunea, cu negocierile și tranzacțiile, iar zodia Rac este responsabilă cu partea emoțională a ființei noastre, cu casa, cu familia, cu trecutul și tradițiile. Ei bine, în tranzitul său prin Rac, Mercur ne-a făcut să devenim mai sensibili, mai orientați către nevoile copilului interior, către nevoile emoționale ale noastre și către familie, către cămin. Oarecum, s-a dus o luptă lăuntrică, fără arme, între rațiune și simțire, pe care unii au simțit-o mai puternic, alții mai superficial sau nu i-au dat atenție.

Mercur retrograd în Rac – câtă atenție ne oferim?

În mersul său retrograd, Mercur vine să ne întrebe cât de mult am coborât în interiorul nostru și cât de mult am făcut ceea ce el ne-a cerut încă de când a pășit aici, din 28 mai? Totodată, ceea ce ne va cere abitir să reevaluăm acum sunt deciziile pe care le-am luat începând cu data de 2 iunie și până azi, ideile pe care ni le-am format în această perioadă, vorbele pe care le-am spus în acest răstimp. Erau reale emoțiile simțite de la începutul lunii și până acum? Erau corecte gândurile și concluziile la care am ajuns până azi? Ei bine, cam asta vrea să afle Mercur în retrogradare prin Rac.

Retrogradarea lui Mercur nu este o perioadă de care trebuie să ne temem pentru că ceea ce se întâmplă acum, de fapt, ne forțează să ne oprim în loc și să reevaluăm, să mai analizăm o dată o situație prin care am trecut și oricât de ciudat ar părea, șansele ca acum să vedem realitatea altfel, chiar corect, sunt mai mari. Mercur retrograd ne mai dă o șansă, însă trebuie să fim conștienți de ea, adică să ne racordăm la energia sa, în caz contrar vom fi confuzi, bulversați și ne vom disipa ideile în multe direcții, fără a face nimic concret, ba chiar putem lua decizii proaste.

Ce nu trebuie să facem pe Mercur retrograd în Rac

Când o planetă este retrogradă nu trebuie să inițiem activități noi, așa cum recomandam și în cazul planetei Venus retrogradă în zodia Gemeni,al cărei tranzit încă nu s-a încheiat. Acum nu facem investiții noi, nu facem achiziții electrice și electrocasnice, mai ales mașini sau orice alte mijloace de transport, nu ne cumpărăm apartament, casă, teren, nu semnăm acte, noi contracte de colaborare, de afaceri. Ceea ce demarăm pe mersul retrograd al lui Mercur s-ar putea să regretăm ulterior, să ne dăm seama fie că nu ne trebuia, fie că am fost păcăliți, fie că am plătit prea mult, fie că era defect, etc…

În perioada de retrogradare a lui Mercur ies la iveală neînțelegeri și se nasc cu mai multă ușurință tensiuni în relații, apar conflicte, însă acestea trebuie abordate cu multă înțelepciune astfel încât să le transformăm în clarificări și lămuriri. Putem înțelege mesajele în mod eronat și putem transmite informații greșite mai departe, putem face greșeli în acte. Pe de altă parte, posibil ca aparatura din casă să se strice, telefonul să nu mai meargă, mașina să aibă probleme, cardurile bancare să nu funcționeze, actele să fie greșite, că întâmpinăm obstacole în deplasări, însă Mercur retrograd evidențiază aceste probleme întocmai pentru a le rezolva și nu pentru a ne îngreuna viața.

Ce trebuie să facem pe Mercur retrograd în Rac

În perioada aceasta, până pe 12 iulie 2020, va trebui să ne reevaluăm modul în care comunicăm cu cei dragi, în special cu familia, cu părinții, va trebuie să revizuim niște aspecte legate de locuință, fie că este vorba de o renovare a casei, o schimbare de domiciliu, o mutare, o recuperare a unui bun de patrimoniu. Va trebui să ne reanalizăm atitudinea față de noi înșine, de ceea ce-și dorește copilul interior, eul nostru cel mai profund, va trebui să ne reorganizăm sectorul emoțional și va trebui să ne reîntâlnim cu trecutul, chiar cu karma, dat fiind că Mercur retrograd va fi implicat în Eclipsa de Soare din Rac din data de 21 iunie 2020 (și despre care va urma un articol). Reevaluarea trecutului, a copilăriei și adolescenței noastre, poate fi o cheie spre vindecarea pe care o cere contextul actual. Pe de altă parte, este o perioadă foarte bună pentru renegocieri, pentru revizuirea unor atitudini avute, reanaliza unor decizii luate și vom vedea care sunt sectoarele de viață unde va fi nevoie de acestea, în funcție de zodie și ascendent. Ce mai putem face acum? Putem să reluăm un parteneriat mai vechi, să reluăm un proiect abandonat, să revizuim niște acte și documente, să ne replanificăm viața pentru a obține mai multă siguranță.

Mercur retrograd în Rac – reparăm greșeli și (ne) iertăm

Momentul în care Mercur își începe retrogradarea în Rac se petrece pe casa a 12-a, o casă a fricilor, temerilor, obsesiilor, viciilor, a confuziilor, a iluziilor, a trecutului, dar și o casă a spiritualității și credinței, a iertării și intuiției, atribuită zodiei Pești. Aceste aspecte necesită reevaluare și repoziționare în viața noastră, mai ales dacă vrem să ne îndeplinim niște obiective profesionale, să ne atingem niște țeluri și să preluăm puterea personală înapoi.

Retrogradarea începe pe un aspect tensionat cu Luna Neagră din Berbec care poate scoate la suprafață tot ce este mai ascuns și urât din noi și putem fi tentați să spunem vorbe dure, usturătoare, să dăm naștere unor conflicte de amploare, de aceea este foarte important să fim atenți la comunicare. Noi, însă, putem fi sinceri cu noi înșine, privindu-ne în oglindă, și lăsând răul să iasă la suprafață pentru a-l spăla.

Pe de altă parte, poate fi vorba de experiențe karmice nerezolvate în care am fost obligați să facem ceva ce nu am vrut, de exemplu, întorcându-ne la copilărie, putem găsi o cheie ascunsă la o problemă actuală. Acest aspect ne poate face foarte vulnerabili și sensibili în aceste zile și este recomandat să apelăm la rugăciune, la credință, la spiritualitate și mai ales la iertare. Acum pot ieși secrete la suprafață, pot apărea lupte pentru putere date la nivel intelectual, pot lua naștere conflicte ideologice.

În tot tranzitul său retrograd Mercur va face aspecte tensionate cu Chiron, Micul Vindecător și Înțeleptul astrologiei din Berbec. Ei bine, cred că mai mult ca niciodată este vorba de o perioadă în care trebuie să ne întoarcem în trecut și să vedem unde și când am greșit și să reparăm ce mai poate fi reparat. Pe de o parte, le putem cere iertare părinților pentru rănile cauzate chiar și fără să vrem, dar pe de altă parte nu-i putem lăsa să intervină mai mult decât trebuie în destinul nostru. Totodată, este vorba de recăpătarea puterii personale prin dialog, vindecarea unor răni emoționale prin iertare, a noastră și a celor care considerăm că ne-au greșit. Va fi greu, dar nu imposibil și va trebui să apelăm la înțelepciunea interioară.

Mercur retrograd în Rac – influență zodii

Previziunile de mai jos sunt valabile pentru ascendent și pentru zodie.

Berbec/ Ascendent Berbec

Este vorba de o lecție karmică pe care trebuie să o înțelegi și să o integrezi în viața ta, poate fi legată de familie, dar și de viața personală, mai exact de puterea ta personală pe care o ții ascunsă din teamă. Este momentul reevaluărilor legate de familie, de cămin, de o locuință propriu zisă. Pot apărea tensiuni cu părinții și este nevoie de multă înțelepciune pentru a-ți reechilibra relația cu cei dragi, pentru a-i ierta, pentru a depăși un moment din copilărie. Reanalizează-ți relația cu propria ta persoană și fii sinceră atunci când îți vorbești în oglindă. Nu te aude nimeni, doar mintea ta și ea te poate ajuta să te vindeci.

Taur/ Ascendent Taur

Felul în care comunici necesită o mare atenție în această perioadă pentru că poți să fii mai conflictuală decât de obicei și poți spune cuvinte pe care apoi să le regreți. Va fi nevoie să reanalizezi ceva din trecut pentru a-ți înțelege prezentul, să te cobori în intimitatea propriei persoane și să-ți dizolvi niște frici, obsesii, să-ți reanalizezi niște vise și să-ți vindeci niște iluzii. Poți afla niște secrete care să te bulverseze pe moment. Evită să semnezi acte, documente. Este o perioadă bună pentru asimilarea unor cunoștințe, pentru a studia, deși va trebui să depui mai mult efort ca de obicei. Pot apărea tensiuni și conflicte în relațiile cu cei apropiați. Atenție, în schimb la deplsări! Fă-le cu maximă prudență!

Gemeni/ Ascendent Gemeni

Este momentul să-ți reevaluezi situația financiară într-un mod extrem de serios. Posibil ca unele planuri pe care le aveai să nu se poată îndeplini, cel puțin nu pe moment. Regândește-ți niște proiecte și investiții și nu te avânta în cheltuieli majore. Posibil să te dezamăgească un prieten în legătură cu o sumă de bani sau o așteptare pe care o aveai. Partea bună este că ai ocazia să-ți stimulezi niște talente personale și să te pui mai mult în valoare, chiar să le transformi într-o sursă de venit pe viitor.

Rac/ Ascendent Rac

Mercur retrogradează chiar în semnul tău prin urmare va fi nevoie de o reevaluare a planurilor personale, a modului în care te raportezi la viața de zi cu zi, o reevaluare a relațiilor cu cei din jur, inclusiv relația cu persoana iubită. Poate fi vorba de un dezechilibru între tine și carieră, viața profesională pe care va trebui să-l administrezi cu multă înțelepciune. Secrete din trecut pot ieși la suprafață, poți relua comunicarea cu cineva din trecut, te poți vindeca de frici și temeri, de anumite obsesii, dar trebuie să le conștientizezi în profunzime.

Leu/Ascendent Leu

Până nu vei renunța și nu vei dizolva trecutul nu vei reuși să zâmbești cu sufletul. Fie ai tendința de a te întoarce la cineva din trecut, fie de a repeta o greșeală, fie a te lăsa acaparată de o frică, o iluzie din trecut, fie poate fi vorba de ancorarea ta în anumite principii și credințe vechi, prejudecăți chiar, care nu-ți aduc beneficii. Posibil ca în jurul datei de 30 iunie- 1 iulie să ai parte de o revelație la acest capitol. Ai mai multă grijă la prieteni și la modul în care cheltui banii, de asemenea două sectoare în care Mercur cere reevaluări și revizuiri de atitudine.

Fecioară/Ascendent Fecioară

Este nevoie să-ți schimbi modul în care te raportezi la prieteni, să faci niște reeveluări serioase legate de anturaj. Nu este exclus să apară tensiuni în relațiile de prietenie, să fii dezamăgită de cineva apropiat, cumva poate fi vorba de un secret care iese la suprafață sau de de o relație intimă care este desconspirată. Mercur îți este și guvernator și este posibil să fii mai confuză decât de obicei, mai bulversată de ceea ce se petrece în jurul tău. O serie de planuri și proiecte profesionale se pot amâna și vor necesita revizuire. Ai mai multă grijă la imaginea pe care o afișezi în fața altora. Reorganizează-ți planurile pentru a-ți atinge un ideal și fii mai înțeleaptă în administrarea unui bun de patrimoniu, unei moșteniri, sume de bani care-ți vine din partea cuiva.

Balanță/ Ascendent Balanță

Este o perioadă în care se cere reevaluarea sectorului profesional, a carierei și a unor obiective pe care le ai stabilite în acest sens. Ești mulțumită de imaginea ta? De funcția ta? De statutul profesional sau este nevoie să faci o schimbare de direcție. Atenție la conflictele cu autoritățile! Posibil să ai parte de obstacole sau cineva să-ți pună bețe în roate într-un proiect profesional. Mercur îți guvernează și trecutul, dar și principiile și mentalitățile și s-ar putea să fie nevoie să te desprinzi de ceva sau de cineva din trecut, poate chiar de o relație karmică, și poți face asta schimbându-ți întocmai viziunea și filozofiile de viață, dând dovadă de foarte multă înțelepciune și voință, ambiție. În unele cazuri, apar conflicte între partenerul de viață și dorința nativilor de ascensiune profesională.

Scorpion/ Ascendent Scorpion

Este fără îndoială momentul să-și reanalizezi și să-ți reevaluezi principiile după care te-ai ghidat până acum, să faci curățenie în lada veche cu prejudecăți și să dai deoparte acele credințe și mentalități care nu te ajută în evoluție. Reevaluează-ți studiile, niște diplome obținute și încearcă să te folosești de ele la locul de muncă sau să le transformi în activități zilnice care să-ți aducă profit. Este nevoie de reevaluarea unui anturaj din care faci parte, a unei relații intime, a unor planuri de viitor, poate chiar legate de un bun de patrimoniu sau de o moștenire, de un proces. Atebție la călătorii!

Săgetător/ Ascendent Săgetător

Mercur este planeta care-ți guvernează relațiile și retrogradează în sectorul intim, cumva trebuie să faci o reevaluare a unei aventuri, a unei relații intime, iar dacă ești căsătorită nu este exclus să afli despre o infidelitate a partenerului sau propriul tău pas greșit să fie adus în lumină. Poți fi confuză și nu te poți decide în plan sentimental pe ce drum să mergi și este posibil ca întocmai fricile trecutului să fie cele care te opresc și la acest capitol trebuie să faci o revizuire de mentalitate. Apelează la înțelepciune! Totodată, în alte cazuri poate fi vorba de conflicte cu partenerul (de viață sau de afaceri) pe teme financiare, legate de un partaj, un bun comun. În plus, se cer reevaluări legate de carieră și nu sunt excluse tensiunile cu superiorii.

Capricorn/ Ascendent Capricorn

Mercur retrogradează întocmai în sectorul relațiilor și al căsătoriei, prin urmare pot apărea tensiuni în relațiile cu cei din jur, atât în cuplu, cât și în afaceri, în relațiile profesionale, cu colaboratori și asociați. Va fi nevoie de reevaluări și reorganizări serioase la aceste capitole de viață și nu este exclus să fii tensionată din cauza dezechilibrului dintre profesie și familie. Posibile procese juridice amânate sau cu rezultat nemulțumitor. Se cer reevaluări legate de muncă, de stil de viață, o mai mare atenție acordată sănătății, odihnei mai ales. Totodată, s-ar putea să fie nevoie să te desprinzi de niște principii și credințe învechite, cel puțin să le revizuiești impactul pe care-l aduc în viața ta. Pentru unii nativi studiile și obținerea unor diplome și atestate poate fi de interes acum. Atenție la călătorii!

Vărsător/ Ascendent Vărsător

Este nevoie să faci niște reevaluări serioase legate de muncă, de program, de sarcinile și responsabilitățile pe care le ai. Este jobul tău ceea ce-ți dorești? Posibile tensiuni cu colegii care pot degenera și îți pot afecta starea de spirit. Este momentul să-ți reorganizezi activitățile zilnice, să-ți revizuiești stilul de viață și să acorzi mai multă atenție spnătății, în special odihnei și relaxării. Dedică-te unor activități care-ți fac plăcere, dezvoltă un hobby. Mercur îți guvernează și sectorul iubirii, dar și cel al finanțelor comune cu partenerul și pot apărea conflicte legate de bani în cuplu. Oricum, este o perioadă bună să refaci niște socoteli, să te raportezi altfel la o moștenire, un bun de patrimoniu.

Citește și – Saturn intră în Vărsător pentru 3 ani. Ne predă lecția responsabilității sociale și a umanitarismului

Pești / Ascendent Pești

Mercur va retrograda în sectorul iubirii și îți va cere o reevaluarea a sentimentelor, o reanalizare profundă a relației de iubire în care te afli sau, dacă ești singură, va trebui să-ți răspunzi la această întrebare, de ce ești singură și ce te reține să ai o relație. Pe de altă parte, este momentul să-ți revizuiești atitudinea față de timpul liber, de distracții și activități creative, dar și de copii, dacă ești părinte. Alocă mai mult timp pentru educația și creșterea acestora. Posibile tensiuni în cuplu legate de bani și probleme de comunicare care ies la suprafață acum. Conflictele pot apărea din cauza cheltuielilor nesăbuite sau din cauza dorinței de a câștiga cât mai mulți bani. Mercur îți guvernează sectorul relațiilor de lungă durată, al căsniciei, și al familiei și-ți cere revizuiri și reevaluări serioase vizavi de aceste domenii, schimbări de atitudine.

Text de astrolog Mădălina Manole

Sursă foto: Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro