Saturn intră în Vărsător pentru 3 ani. Ne predă lecția responsabilității sociale și a umanitarismului

Saturn va tranzita zodia Vărsător până pe data de 2 iulie, urmând să se întoarcă în mers retrograd în semnul Capricorn (pe care tocmai l-a părăsit) și abia din 17 decembrie 2020 să ajungă, din nou și definitiv, în zodia Vărsător. Acest tranzit al lui Saturn prin Vărsător ne va influența atât la nivel individual, cât și colectiv.

Cine e Saturn și ce înseamnă zodia Vărsător

Saturn este Marele Învățător, Marele Profesor al astrologiei. Este deseori considerat a fi malefic pentru că lecțiile lui sunt dure, sunt radicale și grele. Saturn este planeta limitărilor, a obstacolelor, planeta care ne învață răbdarea, responsabilitatea și perseverența. Este planeta înțelepciunii și a timpului… este bătrânul căruia trebuie să-i ascultăm povețele pentru a ne fi bine și pentru a evolua.

Vărsătorul este zodia responsabilă cu independența, cu nonconformismul, cu libertatea, cu noutatea, dar și cu altruismul, cu umanitarismul și cu viața socială. Vărsătorul este o zodie revoluționară. Vărsătorul este întruchiparea tehnologiei, a mediului online, a descoperirilor tehnologice, a inovației. Ei bine, Saturn și Vărsătorul par incompatibile, dar nu sunt, ele împreună vorbesc despre evoluție, o evoluție greoaie, dar de durată. Saturn este guvernatorul secundar al Vărsătorului, iar acest aspect reflectă o mare putere a sa, reflectă o energie pozitivă și așa va trebui să o dezvoltăm în viața noastră pentru a depăși cu bine tranzitul său, având în vedere contextul mondial al pandemiei de coronavirus de care nu putem face abstracție în acestă analiză astrologică.

Guvernatorul Vărsătorului este Uranus, planeta răsturnărilor de situație, a schimbărilor bruște, a surprizelor, iar ea se află de anul trecut și până în 2026 în zodia Taur, zodia stabilității și conservatorismului. Iată aici influența pe care Uranus în Taur o răsfrânge asupra României.

Saturn în Vărsător – un nou stil de viață, neobișnuit, alternativ

Saturn în Vărsător ne cere să îmbrățișăm schimbarea și noutatea din viața noastră, ne cere să ne adaptăm la un nou stil de viață, unul bazat pe tehnologie și online. Saturn în Vărsător ne predă lecția umanității, a fraternității, a egalității, a responsabilității sociale, a altruismului. Trebuie să lăsăm deoparte egoismul și să contribuim la evoluția societății unindu-ne în moralitate și corectitudine. Trebuie să ne unim și să luptăm pentru aceleași scopuri în societate. Da, Saturn impune restricții, dar aceste restricții individuale vor fi pentru binele societății. Dacă le vom încuraja și dacă vom respecta ceea ce Saturn ne cere acum, nu le vom simți ca pe o povară, ci ca pe un act de binefacere colectivă.

Saturn in Vărsător sprijină descoperirile și putem spera într-un ajutor al său în descoperirea vaccinului care va trata infecția cu Covid-19. În plus, tehnologia va fi revoluționată și dacă privim partea plină a paharului s-ar putea ca multe sisteme de comunicație, multe tehnologii să aibă parte de îmbunătățiri forțate în această perioadă de răscruce în care internetul ne intermediază interacțiunea socială.

Saturn în Vărsător – libertate de gândire și exprimare

Saturn în Vărsător ne va preda lecții legate de rigiditatea mentală. Este momentul să de nesprindem de tipare de gândire învechite, de prejudecăți, este momentul să ne exprimăm liber ceea ce gândim. Saturn iubește adevărul, iar Vărsătorul iubește exprimarea nestigherită, prin urmare va fi vorba de lecții legate întocmai de această libertatea de exprimare. Cine va vrea să ascundă și să limiteze accesul la informații reale, adevărate, va fi taxat, mai devreme sau mai târziu.

Ascendentul momentului în care Saturn intră în Vărsător este Pești. In plus, ascendentul echinocțiului de primăvară, adică ingresul Soarelui în zodia Berbec, 20 martie, ceea ce dă tonul unui nou an astrologic, a fost tot Pești. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom avea senzația că suntem mințiți, că ni se ascund lucruri, vom fi confuzi și bulversați. Mai presus de aspectul colectiv, va fi vorba de cel individual: ni se cere întoarcerea la credință, la Dumnezeu, la Divinitate. Rugăciunea pentru noi și pentru semenii noștri devine armă de luptă și de liniște interioară. Rugați-vă și întăriți-vă credința!

Saturn în Vărsător – o nouă ordine mondială

Saturn în Vărsător vine să restabilească ordinea mondială. În luna ianuarie, după 248 de ani, Saturn din Capricorn și-a unit forțele cu Pluto, de asemenea, aflat în Capricorn, într-o conjuncție remarcabilă care avea să schimbe soarta omenirii. Saturn în Capricorn este responsabil cu ierarhiile sociale, cu puterea în stat, cu autoritatea, funcția și statutul, iar conjuncția cu Pluto, planeta morții, a distrugerii și reconstrucției, întocmai asta a făcut. A dărâmat ce nu era construit pe baze corecte, morale, decente – iar efectele vor fi vizibile în timp și nu imediat. Ei bine, acum, în tranzitul său prin Vărsător, vine să reașeze ierarhiile și cum va face asta? Bazându-se pe principiile Vărsătorului. Colectivitatea va da tonul și tonul va fi fraternitate și egalitate. Vom descoperi că doar împreună putem schimba lumea, ne vom implica în acțiuni caritabile, ne va păsa mai mult de cel de lângă noi, inclusiv de planetă. Mână de la mână vom reconstrui… însă va trebui să trecem printr-o perioadă grea până vom descoperi acest altruism. Iată de ce!

Saturn va retrograda în Capricorn (!) din 2 iulie 2020 și va fi un examen greu pentru cei care nu i-au învățat lecțiile în ultimii 3 ani. Saturn în Capricorn a cerut corectitudine, moralitate, integritate, funcții obținute pe drept, autoritate manifestată corect, fără abuz de putere, a cerut perseverență și seriozitate în atingerea scopurilor și obiectivelor profesionale.

Apoi, din 21 decembrie 2020, Saturn se va uni în Vărsător cu Jupiter, Marele Benefic, și acest aspect va amplifica tot ce am discutat mai sus. Cel mai probabil, de atunci vom începe adevărata reconstrucție, individulă și a societății, dar de noi, de fiecare în parte, va depinde ce cărămizi vom pune la fundație.

Saturn în Vărsător s-a aflat ultima dată între martie 1991 și februarie 1994. Ei bine, ne amintim cu siguranță contextul politic din România acelor vremuri și instaurarea a ceea ce noi, ca popor, am numit-o democrație, libertate de gândire, de exprimare…

Saturn în Vărsător – cum va influența zodiile

Mai jos voi defini acele sectoare de viață în care se va face simțit tranzitul lui Saturn în Vărsător. Citiți atât zodia, cât și ascendentul! Cei mai impactați de acest tranzit sunt cei care au planete în astrograma natală în zodia Vărsător, dar și zodiile Taur, Leu, Scorpion, Capricorn și… implicit Vărsător.

Țineți cont că între 22 martie -2 iulie este doar un preambul, un teaser a ceea ce va urma să însemne tranzitul lui Saturn prin Vărsător începând cu decembrie 2020!

Berbec

Toți vom simți limitarea lui Saturn la nivel colectiv, în cercul de prieteni, însă cei născuți în zodia Berbec vor fi cei care o vor resimți cei mai aprig. Nativii vor avea senzația că nu se mai integrează în anturajul actual și de aici vor începe (re)evoluția. Vor căuta noi medii care să-i reprezinte, în care să se integreze, cu care să empatizeze și care să le aducă posibilitatea implicării sociale. Acțiunile caritabile și umanitare vor deveni de interes pentru aceștia și planurile de viitor pe care și le vor contura acum vor avea de-a face cu binele adus nu doar lor, ci și societății. Saturn le guvernează cariera și este posibil ca toate aceste schimbări pe care le fac acum să aibă legătură cu sectorul profesional, să se îndrepte către o astefl de profesie, care-i pune, totodată, și în slujba celorlalți.

Taur

După ce Saturn, planeta care le guvernează studiile înalte, în tranzitul prin său Capricorn i-a determinat să învețe lucruri noi și să-și schimbe radical filozofiile de viață și credințele, acum le cere să dea lumii întregi ceea ce au studiat. Cariera va fi domeniul cel mai impact de Saturn în Vărsător și cei născuți în zodia Taur vor începe să facă schimbări majore, pornind de la locul de muncă, mai ales dacă-i limitează, și continuând cu întreg domeniul de activitate pe care-l vor revoluționa în acești 3 ani ce urmează. Nativii vor avea idei inedite și originale despre cum să se pună în evidență în mediul online și nu este exclus ca mulți Tauri să-și dezvolte o afacere în această direcție.

Gemeni

Saturn, planeta care le guvernează sectorul transformărilor interioare profunde (și cel financiar), va începe să tranziteze casa studiilor înalte și a filozofiilor de viață, iar acești nativi vor trebui să învețe lucruri noi, să devină mai spirituali și mai ales să caute să evolueze către alte planuri decât cele materiale. Multe principii de viață se vor schimba acum și vor trebui să lase loc altruismului, ideilor noi, originale. Posibil ca și relația cu străinătatea, cu persoane de altă cultură și naționalitate să fie elemente cheie ale acestui tranzit. Va fi nevoie să progreseze prin descoperirea unor noi domenii de studiu.

Rac

Saturn, planeta care le guvernează relațiile, și care în ultimii 3 ani le-a cerut să învețe maturitatea și responsabilitatea în parteneriate, fie profesionale, fie matrimoniale, le cere acum să înceapă marile transformări interioare, le cere să se detașeze de material pentru a evolua. Este timpul ca Racii să lase deoparte fricile și temerile, angoasele, să se deschidă către noi mentalități, să se elibereze de constrângeri și să nu mai depindă de alții, mai ales financiar. Saturn poate aduce moșteniri, dar și partaje, procese, litigii, noi modalități de a administra creditele și banii deținuți împreună cu alții, poate chiar idei ingenioase de investiție pe viitor.

Leu

Saturn în Vărsător va avea un impact major în sectorul relațiilor și aici vorbim de relații de lungă durată, căsnicii și parteneriate profesionale, asocieri. Saturn, așa cum spuneam mai sus, limitează, însă pentru ca Leii să nu perceapă acest tranzit ca fiind limitativ relațional, vor trebui să învețe să fie maturi, responsabili, înțelepți și deschiși către nevoile partenerului de viață sau de afaceri. Altruismul în relații, stăpânirea autorității și a aroganței sunt lecții care trebuie învățate înainte de a visa la un partener de lungă durată. Vor fi nativi care se vor căsători, dar vor fi și nativi care vor divorța. Profesional, este momentul să lucreze cota la cot cu ceilalți și să vină cu idei noi pentru a crește randamentul colectiv, cu atât mai mult cu cât Saturn este planeta care le guvernează sectorul muncii (și al sănătății). Pe perioada de retrogradare a lui Saturn în Capricorn se cere mai multă atenție la sănătate și la modul în care-și desfășoară activitatea la locul de muncă.

Fecioară

Saturn în Vărsător vine să-i responsabilizeze pe cei născuți în zodia Fecioară în ceea ce privește munca și sănătatea. Astfel, va începe o perioadă în care se vor produce schimbări profesionale, în care nativii nu vor accepta limitările aduse de job și vor fi stimulați să aducă îmbunătățiri în modul de desfășurarea a activităților. Posibil ca în următorii trei ani să-și schimbe locul de muncă și cum Saturn le guvernează sectorul creativității și al activităților distractive, posibil ca unele Fecioare să-și descopere vocația întocmai plecând de la o pasiune, de la un hobby. Se cere mai multă atenție la sănătate, mai multă grijă pentru odihnă, eliminarea stresului și schimbarea stilului de viață.

Balanță

Cei născuți în zodia Balanță au parte de tranzitul lui Saturn întocmai în sectorul iubirii, al copiilor și al activităților relaxante, distractive. Cumva, acești nativi se pot simți limitați în aceste zone și vor trebui să învețe lecția iubirii necondiționate. Să ofere fără să aștepte nimic în schimb, să devină maturi cu sentimentele lor, să-și responsabilizeze atitudinea față de relații. Relația cu copiii poate fi mai dificilă și va trebui să treacă prin etape de maturizare, iar cei care-și doresc să devină părinți abia de anul viitor pot spera la acest statut. Este important ca în ultimii trei ani, cât Saturn le-a tranzitat sectorul familiei și al locuinței, Balanțele să fi învățat o lecție legată de părinți, de copilărie, de cămin, astfel încât acum să primească și ei această binecuvântare. Schimbarea stilului de viață, folosirea propriilor pasiuni și hobby-uri pentru într-ajutorarea societății îi poate urca pe o nouă treaptă în evoluție.

Scorpion

Saturn își va începe tranzitul prin sectorul familiei și al locuinței și poate veni cu unele limitări și constrângeri în cazul acelora care-și doresc să-și renoveze, să-și construiască sau să-și cumpere o casă. Cum Saturn le guvernează actele, documemtele și negocierile, poate fi vorba de obstacole legate de acest segment. Scorpionii trebuie să-și facă planuri noi, să se bazeze pe noi idei în conturarea acestor proiecte. De asemenea, li se cere mai multă responsabilitate vizavi de părinți și de un bun de patrimoniu. Pot fi nativi care să-și schimbe domiciliul în timpul acestui tranzit.

Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător trebuie să învețe să comunice. Saturn le va tranzita acest sector și le cere să lase în spate prejudecățile, concepțiile învechite, gândurile care le inhibă evoluția și să-și contureze noi idei care să le deschidă alte orizonturi. Tiparele de raționament actuale necesită un refresh. Va începe o adevărată revoluție de idei, însă trebuie să aibă grijă pentru că și comunicarea poate fi haotică și posibil ca nu întotdeauna să se facă înțeleși de cei din jur.

Capricorn

Capricornii se despart de Saturn, guvernatorul lor, însă doar pentru scurt timp căci Marele Profesor se întoarce să le mai dea un ultim test în acaestă vară. Au învățat să fie responsabili cu viața lor? Au învățat să-și consolideze poziția și statutul, personal sau profesional? Au învățat să-și canalizeze constructiv autoritatea și funcția? Ei bine, acum Saturn vine să-i responsabilizeze financiar, să-i învețe să fie mai echilibrați în cheltuieli, să-și administreze banii astfel încât cu ce produc ei să-i ajute și pe cei din jur, poate chiar societatea. Pot exista dezechilibre financiare, tocmai de aceea vor fi nevoiți să învețe să fie mai economi. Totodată, Saturn în Vărsător le crește valoarea personală și este timpul să-și dea seama cât costă ei, de fapt, munca lor, timpul lor, prietenia lor.

Vărsător

Saturn le va tranzita întocmai zodia lor, iar cei născuți în zodia Vărsător vor trebui să dea dovadă de maturitate și responsabilitate, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Saturn îi va testa mult în această privință, dar totodată le va aduce și foarte multă înțelepciune și stabilitate, foarte multă dorință de implicare socială. Vărsătorii vor face schimbări majore în viața lor, vor renunța la toate structurile și tiparele învechite care-i țin în loc și vor dori să evolueze, să se desprindă de trecut și de idei preconcepute. Nativii vor fi organizați, nu le vor lipsi ideile originale și revoluționare, iar deschiderea spirituală de care vor da dovadă îi va ajuta să pună o piatră solidă la temelia societății.

Pești

Cei născuți în zodia Pești au parte de acest tranzit saturnian într-un sector de viață mai puțin favorizant, un sector ascuns marilor realizări și progrese. Astfel, Peștii vor trece printr-o perioadă de neliniște, de frământări și gânduri și se pot simți mai obosiți ca niciodată. De aceea, este de preferat ca acești nativi să fie extrem de atenți la sănătatea lor, să se odihnească suficient, să nu-și consume rezervele de energie inutil, să nu se suprasolicite în munci care nu aduc rezultate. Simptomele care apar trebuie investigate și tratate pentru că se pot croniciza foarte ușor. Nativii se pot izola mai mult edcât ceilalți, se pot retrage în sinea lor, însă tot acest tumult subconștient va veni și cu beneficii: desprinderea de trecut și de tooate fricile și temerile care nu-i lasă să avanseze. Atenție la prieteni care se pot dovedi dușmani ascunși!

