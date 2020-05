Se schimbă „Sensul Vieții”! Axa Destinului se mută în Săgetător-Gemeni. Cum va influența fiecare zodie în parte

Axa Destinului este axa care ne arată sensul vieții, mai exact de unde venim și încotro ne îndreptăm și voi explica pe înțelesul tuturor importanța sa. Axa Destinului este de natură karmică, este crucea pe care o avem de dus în viața asta, scopul vizitei noastre pe Pământ și, totodată, ne arată calea evoluției spirituale. Fiecare persoană are trasat în astrograma natală acest aspect și, implicit, dincolo de rezonanța personală, are și o influență generală, pentru fiecare semn zodiacal în parte.

Axa Destinului, după 18 ani, intră în Săgetător-Gemeni

Axa Destinului străbate tot cercul zodiacal, adică toate cele 12 zodii, în aproximativ 18 ani jumătate. Cu alte cuvinte, pe 5 mai 2020, va intra după 18 ani jumătate în semnele Săgetător-Gemeni, semne în care va sta aproximativ 1 an jumătate.

Axa Destinului este formată din cele două noduri ale Lunii, Nodul Lunar Sud și Nodul Lunar Nord. Nodul Lunar Sud reprezintă trecutul nostru, bagajul cu care venim pe acest pământ, ceea ce deja avem, știm, cunoaștem, însă și acel ceva de care trebuie să ne eliberăm, să ne desprindem pentru a evolua. Nodul Lunar Nord reprezintă scopul nostru în viață, ceea ce trebuie să facem, să învățăm, să ne însușim, ceea ce trebuie să atingem, să obținem pentru a evolua. Spuneam că sunt de natură karmică, cu alte cuvinte, în tranzitul lor, ne aduc în față situații și persoane care ne sunt sortite, evenimente care trebuie trăite și asupra cărora noi nu putem interveni prea mult, dar nici nu le putem evita.

Ce am învățat în ultimul an și jumătate…

În ultimul an jumătate, Nodul Sud s-a aflat în zodia Capricorn, iar Nodul Nord în zodia Rac. Pe scurt, ca o concluzie, ni s-a cerut să renunțăm și să ne detașăm de așteptările sociale pe care le aveam, de aspirațiile prea înalte, de lupta pentru afirmare profesională, de îndârjirea pentru carieră, să ne detașăm de sistemele autoritare și de conducere greșite (Capricorn) și să ne întoarcem la noi înșine, la familie și la ceea ce ne reprezintă cu adevărat (Rac). Pe scurt, să ne pese mai mult de ceea ce suntem noi pe interior și nu de ceea ce arătăm lumii, de imaginea exterioară, iar ca dovadă avem exemplul crizei pe care coronavirusul a impus-o în lume și care ne-a izolat în casă, cu noi înșine și familia noastră. Capricornul este simbolul singurătății, iar Racul al unității. În plus, ni s-a cerut să apelăm la resursele noastre de înțelepciune, maturitate și responsabilitate pentru a rezolva traumele trecutului, pentru a ne regăsi pe noi înșine și pentru a redeveni patrioți, sensibili, emoționali și empatici. Desprea asta a fost vorba în ultimul an jumătate, un tren al evoluției care se va mai întoarce abia peste 18 ani și în care putem spera că mulți s-au urcat deja, astfel încât să le fie bine și să poată continua evoluția spirituală care ni se cere de acum înainte.

Ce trebuie să învățăm în următorul an și jumătate…

Acum, odată cu tranzitul Axei Destinului în Săgetător-Gemeni ni se schimbă total prioritățile, dar și perspectivele de viitor. Nodul Sud în Săgetător ne cere detașarea de principii, mentalități, filozofii de viață greșite, care ne blochează evoluția. Ne cere să facem apel la ceea ce am învățat până acum, inclusiv la diplome și studii, pentru a avansa. Va fi foarte important să fim corecți, morali, să avem lecția dreptății și a justiției bine învățată, dar și lecția responsabilității, a înțelepciunii și a maturizării sociale, totodată apelând și la bagajul spiritual pe care-l avem acumulat.

Nodul Nord în Gemeni ne cere să comunicăm mai mult cu ceilalți, să relaționăm și să interacționăm mai mult, să ne pese mai mult de cei din jur, să ne folosim de arta dialogului pentru a ne atinge scopurile, și să dăm mai multă valoare cuvântului, fie transmis prin viu grai, prin scris, prin mediul online. Va trebui să acceptăm că și ceilalți au dreptate și că totul ține de viziune. Schimbul de idei va fi o punte pentru într-ajutorare reciprocă.

De acum va trebui să învățăm să trăim cu restricțiile și îngrădirea (lecția karmică a Săgetătorului) și să fim mai adaptabili, să învățăm negocierea și compromisul (lecția nouă a Gemenilor). Va trebui să renunțăm la vacanțele și călătoriile în străinătate (lecția karmică a Săgetătorului, o ironică „coincidență” cu ceea ce trăim în prezent din cauza pandemiei de coronavirus) și să ne axăm pe călătoriile locale (lecția nouă a Gemenilor), altfel spus, „să călătorim către aproapele noastru”.

Nodul Nord în Gemeni vorbește și despre sistemul educațional, despre predare-învățare, iată deci un capitol la care se vor face retușuri considerabile. Atenție, însă, la superficialitate în gândurile și, implicit, acțiunile noastre! Rațiunea va trebui să primeze de acum înainte.

Cine se întâlnește cu Destinul și Karma

Toți vom fi impactați de acest nou traseu al Axei Destinului, însă cei mai amprentați vor fi cei născuți sau care au ascendentul în Gemeni sau Săgetător, dar și cei care la naștere (în astrograma natală) au Nodul Sud/Nord în Gemeni sau Săgetător.

Cei născuți în perioadele 17 aprilie 1927-28 decembrie 1928, 14 decembrie 1945 – 2 august 1947, 26 august 1964 – 19 februarie 1966, 17 martie 1983 – 11 septembrie 1984, 13 octombrie 2001 – 13 aprilie 2003, au Nodul Sud în Săgetător și Nodul Nord în Gemeni. Aceste persoane vor avea parte de întâlniri și lecții karmice cărora nu li se vor putea opune pentru că liberul arbitru va fi minimizat, însă menite să-i ajute în evoluție. Nu trebuie crezut că este vorba de ceva negativ sau pozitiv, ci doar de ceva karmic ce le intră în viață pentru a-i ajuta să-și îndeplinească (să se apropie de) sensul vieții pentru care au venit pe pământ. De exemplu, poate fi vorba de ghizi spirituali, de persoane care să le intre în viață și să-i ajute în evoluție, iar cei care-și descoperă sensul vor fi cu adevărat fericiți și beneficiari pozitivi ai acestui tranzit.

Cei născuți în perioadele 15 septembrie 1936 -3 martie 1938, 3 aprilie 1955 – 4 octombrie 1956, 28 octombrie 1973 – 10 iulie 1975, 2 august 1992 – 1 februarie 1994, au Nodul Nord în Săgetător și Nodul Sud în Gemeni. Pentru aceștia va fi vorba de ajutor major, de natură karmică, ajutor divin, în găsirea drumului spiritual în viață, va fi vorba de o perioadă de puternică evoluție spirituală.

Axa Destinului în Săgetător-Gemeni – influență zodii

Mai jos las o succintă interpretare în funcție de zodie și ascendent pentru acest tranzit al axei destinului în Săgetător-Gemeni. Iată domeniile în care vei avea parte de experiențe karmice: ce trebuie să lași în urmă și unde se va produce evoluția ta în următorul an și jumătate!

Berbec/Ascendent Berbec

Trebuie să te desprinzi de filozofii de viață învechite, să-ți perfecționezi zona studiilor înalte, să obții diplome, să cauți sau să-ți folosești bagajul spiritual pentru a face o schimbare profesională, pentru a transmite mai departe ceea ce știi deja. Comunicarea, ca valență sau ca meserie ce o presupune, poate fi o direcție de viitor, la fel și comerțul, negocierile, tranzacțiile, activitățile de PR, publicitate.

Taur/Ascendent Taur

Vei reuși să treci peste pierderile materiale și financiare sau te vei folosi de moșteniri, resurse financiare ale altora, împrumuturi, credite pentru a rezolva situații ce te blochează în evoluție. Zona ocultă, mistică va fi de interes și te-ar putea ajuta să înțelegi sensul vieții. Înțelegerea, soluționarea unor aspecte ce țin de viața intimă, sexuală. Taurii se vor îndrepta către stabilitate financiară, își vor descoperi talente, își vor valorifica propriile lor resurse și vor dori să atingă confortul personal.

Gemeni/ Ascendent Gemeni

Rezolvarea situațiilor care vizează viața de cuplu, relațiile de lungă durată, căsătoria, inclusiv parteneriatele profesionale. Nativii se desprind de ceea ce-i blochează și-i limitează cu scopul de a se regăsi pe sine, de a-și redescoperi propria identitate. Vor avea șanse să devină ceea ce-și doresc. Viața personală intră în vizor.

Rac/Ascendent Rac

Desprinderi și finalizări legate de locul de muncă, de modul în care-și îndeplinesc sarcinile, schimbări legate de stil de viață și o nouă raportare la felul în care au grijă de sănătate. Racii vor tinde către stabilitate psihică, vor dori să elimine fricile și temerile, viciile și dependențele, și mulți vor căuta psihologi, maeștri spirituali, duhovnici. Posibil să tindă către interiorizare și activități sau relații secrete, ascunse.

Leu/ Ascendent Leu

Încheieri legate de viața sentimentală sau de modul în care te-ai raportat la iubire până acum. Te poți folosi de propriile pasiuni și hobby-uri pentru a evolua, de puterea de creație, de inspirația artistică. Vei tinde către afirmarea în noi cercuri, noi anturaje care să te pună mai mult în valoare, vei tinde către legarea noilor relații de prietenie și vei simți evoluția prin filtrul acțiunilor umanitare și caritabile. Noi planuri și proiecte de viitor.

Fecioară/ Ascendent Fecioară

Te desprinzi de trecut, lași în spate copilăria, cu traumele și amintirile ei, închei situații legate de familiea sau locuință care te țin pe loc, te blochează și te îndrepți către evoluție profesională, către atigerea uno aspirații legate de carieră. Îți dorești funcții, statut și recunoașterea meritelor. Imaginea și felul în care ești percepută de cei din jur va deveni foarte importantă pentru tine.

Balanță/ Ascendent Balanță

Va trebui să lași în spate raționamente superficiale, să faci schimbări în modul în care comunici cu ceilalți, dar și legate de modul în care gândești, încheieri legate de contracte, rude. Vei tinde către evoluție spirituală, vei simți nevoia să te apropii de Divinitate, să cunoști, să studiezi noi domenii și vei dori să te perfecționezi, personal sau profesional, prin cursuri, prin călătorii.

Scorpion/ Ascendent Scorpion

Va trebui să începi să te desprinzi de zona materială a vieții sau să folosești propriile resurse, talente pentru a evolua. Este vorba de o karmă legată de bani și de modul în care-i faci sau îi folosești. Vei tinde către soluționarea unor probleme ce țin de moșteniri, partaje, relații intime și vei simți nevoia unei regenerări sufltești, nevoia de afectivitate. De interes va fi și zona ocultă, mistică.

Săgetător/ Ascendent Săgetător

Te desprinzi de trecut, de acele situații care te-au blocat, simți nevoia unei reconfigurări în viața personală, în relații, schimbări legate de imaginea ta, de comportament și atitudine. Tinzi către relații de lungă durată, cuplu, căsnicie, colaborări profesionale, parteneriate de afaceri și asocieri importante.

Capricorn/ Ascendent Capricorn

Te desprinzi de trecut, de relații secrete și toxice, elimini dependențe și vicii și simți nevoia unei schimbări la nivel psihic. Te ajuți de meditații, introspecții, credință, Divinitate. Tinzi către un nou loc de muncă, noi responsabilități profesionale, noi sarcini și activități care să te ajute în evoluție. Schimbi stilul de viață și pui mai mult preț pe sănătate.

Vărsător/ Ascendent Vărsător

Te desprinzi de vechi anturaje care te limitează, închei relații de prietenie care nu te mai reprezintă, finalizezi planuri și proiecte, inclusiv legate de acțiuni umanitare. Tinzi către iubire, poate o nouă iubire, relații sentimentale armonioase, copii, posibil să-ți dorești să experimentezi rolul de părinte. Descoperi noi pasiuni, noi hobby-uri și noi talente artistice și creative.

Pești/ Ascendent Pești

Încheierea unei etape legate de carieră, recunoașterea meritelor, desprinderea de un anumit statut social, ajustarea imaginii profesionale, îmbunătățirea reputației. Este vorba de o karma de autoritate. Tinzi către familie, posibil chiar întemeierea unei familii, posibil achiziționarea, construirea unei case, renovarea celei actuale. Noi oportunități legate de viața personală, redescoperirea ideii de cămin și a zonei emoționale, afective.

Text de astrolog Mădălina Manole

Sursă foto: Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro