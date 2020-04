Coronavirus, o abordare astrologică. Când se va sfârși criza și ce impact va avea asupra omenirii

Planetele emit radiații electromagnetice, iar acestea ajung pe pământ și influențează, în diferite moduri, fiecare părticică a noastră, o spune fizica, însă ele doar predispun, de restul ne facem fiecare responsabili pentru că, așa cum bine știm, avem un liber arbitru. Pornind de la această idee, iată că predispoziția a existat și dacă nu ar fi fost coronavirus, cu siguranță și fără cea mai mică îndoială, ar fi fost altceva care să zdruncine omenirea.

Când a început totul…

Încă de la finele anului trecut, Saturn a început să se apropie vertiginos de Pluton, în zodia Capricorn. Saturn este planeta limitărilor, a restricțiilor, reprezentând inclusiv autoritatea în stat, iar Pluton este planeta marilor transformări, a distrugerii și regenerării, a puterii, este planeta morții și reprezintă momentele critice ale societății. Cele două planete traversau de aproximativ trei ani zodia Capricorn, zodia autorității, a organizării, din nou a puterii și autorității în stat, simbolică pentru aspirațiile sociale și politice cele mai înalte. Ei bine, iată un cocktail care nu avea cum decât să anunțe ceva exploziv.

Momentul în care cele două planete se apropie una de cealaltă la mai puțin de 1 grad coincide cu apariția primelor cazuri de coronavirus în China, cazuri încă nedate publicității la momentul respectiv. De pe 1 ianuarie, Saturn și Pluton încep să formeze conjuncția nefastă care avea să se perfecteze pe 12 ianuarie 2020 și apoi, până la finele lunii să rămână la mai puțin de 1 grad una de alta, deci cu influență extrem de puternică asupra omenirii în continuare. Astfel, decembrie, ianuarie și februarie devin luni călău pentru omenire și coincid cu perioada exploziei coronavirusului în China și în lume.

Nimic nu va mai fi la fel…

Din punct de vedere astrologic, momentul conjuncției celor două planete în zodia Capricorn reprezintă, la nivel mondial, începutul unui declin al puterilor statale, al ierarhiilor și structurilor guvernamentale. Ceva va trebui dărâmat până la temelie pentru ca altceva să se reclădească baze morale, corecte, juste, drepte. Garantat, după 2020 nimic nu va mai fi la fel, nici la nivel individual, nici național, nici internațional și nici financiar, pentru că aici joacă un rol covârșitor și Uranus, planeta răsturnărilor bruște de situație, care a intrat în zodia Taur, o zodie cu afinități financiare, și care va revoluționa toate structurile financiare și economice ale lumii până în 2026, când o va părăsi.

Pentru a înțelege importanța momentului pe care avem ocazia UNICĂ să-l trăim în viață, punctez că Pluton a mai tranzitat Capricornul în urmă cu aproximativ 248 de ani, iar cele două planete s-au mai întâlnit în Capricorn, ultima dată, în urmă cu aproximativ… 500 de ani. Da, trăim momente unice, care vor scrie istorie.

Conjuncția Saturn-Pluton și cele două Războaie Mondiale

Cele două planete se întâlnesc în conjucție odată la aproximativ 33-38 de ani, însă în altă zodie, prin urmare pe alt front energetic. De exemplu, prin calcule simple, deducem că Saturn și Pluton (conjuncție în zodia Rac, zodia parteneră a Capricornului) au stat la baza declanșării Primului Război Mondial, iar apoi, următoarea conjuncție are loc în zodia Leu (zodia puterii, a conducerii și autorității, de asemenea) și din această ipostază au contribuit la reorganizările statale din Cel de-al Doilea Război Mondial. Iată și primele „coincidențe”!

Da, este adevărat planetele s-au mai întâlnit ulterior și în zodia Balanță, zodia reconcilierii, fiind implicat și Marte, planeta războiului, în conjuncția lor și au condus la conflicte care nu au fost numite mondiale, dar au fost impactante pentru omenire: Războiul Malvinelor, Independenta Canadei față de Marea Britaniei (obținută pe cale pașnică). Pe de altă parte… începutul anilor 1980 coincide cu explozia virusului HIV în lume, un virus din aceeași categorie ARN ca și coronavirusul. Deci, ca o concluzie, rapidă, dar deloc naivă, nu cumva trăim un al Treilea Război Mondial? Și acesta nu este singurul aspect astrologic de luat în calcul…

Tot Pluton din Capricorn a făcut o cuadratură remarcabilă cu Uranus, care după 84 de ani se afla în zodia Berbec, zodia începutului, a impulsivității și agresivității, guvernată de războinica planetă Marte, aspect care a declanșat „primăvara arabă” în 2011 și, iată, toate războaiele trăite de aceste popoare de atunci și până în prezent. Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, după 164 de ani, Neptun intră în 2011 în zodia Pești, zodia sa de domiciliu, unde este puternic și măreț. Aspectul în sine vorbește de ideologii, de credință și spiritualitate… și nu intrăm în amănunte pentru că va trebui să dezbatem atentatele teroriste și alte manifestări religioase de amploare care ne-au amprentat în ultimii ani și care au avut la bază întocmai doctrine religioase. Dar, atenție! Neptun iese din Pești în 2026, iar în această perioadă va trebui, fie că vrem, fie că nu, să ne reîntoarcem la adevărata credință, la Divinitate, indiferent cine este Aceasta și, iată cum, trăim, din nou, vremuri unice. Cei care se nasc în acești ani vor fi reformatorii vremurilor ce vor urma din punct de vedere ideologic și spiritual. Dar să revenim la coronavirus…

Cum a izbucnit coronavirus în lume și în România

Mercur este planeta comunicării, așa cum deja știm, deci a transmiterii informației… și nu numai. Totodată, Mercur este planeta care guvernează plămânii și căile respiratorii, iar pe 9 decembrie ea intra în zodia Săgetător, o zodie și ea responsabilă cu călătoriile, să zicem, din nou, cu transmiterea la distanță a ceva, dar mai ales o zodie a expansiunii. Interesant de punctat este că Mercur este exilat aici, nu se simte bine, prin urmare nici ceea ce el propagă nu pare a fi de bun augur și, pe de altă parte, implicit și problemele respiratorii pot apărea mai abitir într-un astfel de context. La finele lui decembrie, Mercur intră în zodia… Capricorn și avea să facă aspecte cu toate planetele de mai sus. Cum Mercur în acest semn se simte extraordinar de bine, este și dornic să răspândească, să împrăștie… informația, însă contextul nu era chiar cel mai benefic nouă, așa cum descriam mai sus.

Pe data de 3 februarie, Mercur intră în zodia Pești, o zodie responsabilă cu contaminarea, o zodie în care este exilat, și nu numai că nu se simte bine, dar mai și retrogradează. Ca și cum nu ar fi fost suficient, iată că Marte, planeta acțiunii, semnificatorul febrei și al infecțiilor, intră și ea în zodia Capricorn („coincidență nefastă”!) pe data de 16 februarie, iar la o zi distanță Mercur începe să retrogradeze. Iată, izbucnește epidemia de coronavirus în Italia, iar pe 26 februarie apare primul caz de coronavirus în România.

Când ieșim din izolarea la domiciliu?

Axa Nodurilor Lunare joacă un rol extrem de important în acest context al coronavirusului. După 18 ani, Nodul Sud (trecutul) și Nodul Nord (viitorul), care reprezintă sensul vieții și bagajul karmic, au intrat în Capricorn și, respectiv, Rac și au făcut aspecte puternice, majore, cu planetele din Capricorn. Pe scurt, ni s-a cerut să renunțăm la ceva din trecut, la atașamentele vechi, la obișnuințe care ne țin ancorați și care nu ne lasă să evoluăm (către aspirațiile Racului). Zodia Rac reprezintă căminul, familia și interiorul nostru. Ca o ironie („coincidență”), exact asta a făcut coronavirusul: ne-a trimis acasă, ne-a închis cu familia și ne-a cerut să facem o introspecție interioară, să ne acordăm timp nouă. Cei care nu erau atât de ancorați în viața socială, care nu trăiau din expunere și adulație, au reușit să vadă partea plină a paharului și trec mai ușor prin izolare, în schimb pentru ceilalți se poate dovedi a fi o adevărată închisoare. Ei bine, Axa Nodurilor Lunare, după aproximativ 1 an jumătate de stat în Capricorn-Rac, se mută în Săgetător-Gemeni, pe data de 5 mai 2020.

Dacă privim din punct de vedere astrologic, după data de 5 mai ar trebui să se relaxeze lucrurile și să putem spera la încheierea unei mari părți din restricțiile impuse de starea de urgență, dar asta nu va schimba cu nimic ceea ce vom resimți și vom trăi și voi expune mai jos cauzele. Având în vedere că Nodul Nord se mută în Gemeni, zodia definită de interacțiune, de comunicare, de altfel, guvernată de Mercur, cheful de a socializa va fi foarte mare și putem suporta din ce în ce mai greu izolarea.

Este foarte important ca atunci când izolarea se încheie să nu uităm de metodele de prevenție pentru că există marele risc de a crește din nou cazurile de infecție cu coronavirus, mai ales că de la jumătatea lunii iunie și până la jumătatea lunii iulie Mercur este retrograd în zodia Rac, iar la finele lunii iulie va face aspecte tensionate cu toate marile planete din Capricorn, de această date aflate în mers retrograd. Nu ne dorim o reizbucnire a pandemiei, însă șansele sunt, dar mult mai mici.

Ca o concluzie, Nodul Sud din Capricorn, alături de Saturn și Pluton sunt componente astrologice de natură karmică, iar ceea ce noi trăim acum, acest context unic în 500 de ani, este o dizolvare a karmei, este un proces de ardere a karmei, deci de vindecare, și ca orice lecție karmică este grea, iar această lecție se referă la putere, la funcții înalte, la autoritate și autorități, la ierarhii sociale, la atașamente greșite, la valori fără valoare. Oare, nu ajunsesem să ne credem stăpânii lumii? Ei bine, anul 2020 a venit să ne demonstreze că nu suntem. Este nevoie de alte sisteme de valori și asta o cere și Uranus din Taur, atât în ceea ce privește economia, cât și raportarea la frumusețe. Tot Uranus în Taur cere și revitalizarea agriculturii, iar țările care o vor face vor avea mari șanse să ajungă puteri mondiale.

În plan individual, deși poate părea greu de crezut acum, vor cădea cei care nu au ajuns sus prin propriile puteri, cultivând corectitudinea și moralitatea. Cei strâmbi vor trebui să se îndrepte vrând, nevrând, cei murdari vor trebui să se spele și nu degeaba, la nivel simbolic, este vorba de spălatul mâinilor. De acum încolo vom da valoare salutului și o strângere de mână va fi un semn al încrederii.

Ce trăim acum și până când?

Saturn, guvernatorul Capricornului, se desprinde de Pluton, care rămâne în Capricorn până în 2024, și pentru următorii 3 ani tranzitează zodia Vărsător, zodie pe care o și guvernează, deci este puternic și se simte bine, cu alte cuvinte nu este atât de malefic pe cât ar putea să fie, la fel cum nici în Capricorn nu a fost, pentru că da, se putea și mai rău de atât! Din această ipostază, Saturn ne învață lecția responsabilității sociale și a umanitarismului, vine cu soluții tehnice, susține inovațiile tehnologice și tot ce ține de mediul online. Saturn a mai fost aici în urmă cu aproximativ 30 de ani, iar cel mai mult s-a bucurat de tranzitul său Bill Gates și, totodată, umanitatea, de pe urma descoperirilor și invențiilor sale. Dar să nu ne bucurăm înainte de vreme. Să nu zicem hop până ce n-am sărit groapa.

Saturn se întoarce în mers retrogard în Capricorn din luna mai și până la final de septembrie, deci va relua temele și punctele de interes abordate acum. Va cere reevaluări ale puterii în stat, va cere reevaluări ale modului în care s-au impus și aplicat legile, autoritatea și va taxa fiecare nedreptate și neadevăr, va taxa pe fiecare care a încercat să se folosească de acest context dificil pentru beneficii personale sau pentru câștiguri imorale, ilegale. Vom vedea cum mulți cad din funcții și nu vor lipsi revoltele.

Pluton va retrograda și el în Capricorn începând cu data de 25 aprilie și până în octombrie și va cere reconfigurări de ierarhii, de sisteme de valori și cu greu vom suporta autoritatea sa pe care o putem percepe ca pe o dictatură. Partea bună este că nu se întâlnesc. O conjuncție cu cele două planete aflate în retrogradare cel mai probabil conducea la revoluții și lupte, inclusiv războaie cu arme.

Dar Pluton va face aspecte de conjucție cu Jupiter, Marele Benefic, pe care nu l-am analizat până acum, de asemenea în tranzit prin zodia Capricorn (după 12 ani). Din păcate, Capricornul nu este o zodie în care Jupiter se simte bine, mai corect spus nu are forță, nu are putere, este în declin. Întreg anul 2019 ne-am bucurat de beneficiile sale în tranzitul prin zodia sa de domiciliu, prin Săgetător, dar acum planeta progresului este afectată. Pluton și Jupiter fac trei conjuncții în anul 2020 și aceste aspecte sunt extrem de rare în istorie și au conotații religioase, financiare, juridice și culturale.

Adevărul din spatele măștilor

Prima conjuncție s-a petrecut pe 5 aprilie și încă ne aflăm sub influența sa. Jupiter, spiritualitatea și justiția, și Pluton, transformarea interioară, în conjuncție în Capricorn au pus amprenta asupra organizării legate de sărbătoarea Paștelui. Se petrece pe gradul 24, iar simbolul Sabian vorbește despre o femeie intrând în mânăstire. Deci, iată, religia este subiectul principal și avem nevoie de credință pentru a trece cu bine peste, avem nevoie să ne schimbăm din interior (Pluton) pentru a răsfrânge totul în exterior (Jupiter). Este un bine impus cu forța pe care îl putem folosi pentru vindecarea (Jupiter) sufletului (Pluton).

Cu alte cuvinte, restricțiile de acum vor avea un impact major asupra zonei spirituale, inclusiv asupra interiorului, sufletului nostru, dar trebuie să ne zdruncine din temelii și să ne facă să vedem adevărul din spatele măștilor. Suntem cu adevărat credincioși? Ne dorim să mergem la biserică să luăm Lumina Sfântă sau, de fapt, ne dorim să petrecem de Paște cu miel și drob? Răspunsul este la fiecare din noi, dar țineți cont că Jupiter amplifică tot ce aduce Pluton și ne reîntâlnim cu acest aspect, pe același grad 24, în vară. Atenție la cheltuieli pentru că Jupiter, entuziasmul, predispune pe Pluton, finanțele, la extravaganțe și financiar nu sunt previziuni bune și asta se poate vedea cu ochiul liber.

Pe de altă parte, conjuncția distruge tot ce nu ne lasă să evoluăm, să expandăm, să progresăm, atât la nivel individual, cât și social-politic, iar ceea ce este cumplit acum va fi spre avantajul ulterior.

Acest grad 24 mai simbolizează (simbol Charubel) un om care se îneacă și care se chinuie enorm să respire și totuși, după multe chinuri, lui i se aruncă colacul de salvare. Gândiți pozitiv acum, fiți optimiști și întorceți-vă fața către Dumnezeu (altfel veți fi forțați de împrejurări să-I pronunțați numele mai târziu). Acest aspect este impactant pentru toată viața de acum înainte și ar fi păcat să nu rodească, ar fi păcat să nu prindeți colacul de salvare.

A doua conjuncție Jupiter-Pluton se petrece pe 30 iunie 2020, pe același grad 24, și este mai agresivă și mai periculoasă pentru că planetele sunt retrograde. Astfel, predispune la conflicte cauzate de dominare, de abuz de putere, nedreptate, injustiție, vorbește de faliment și ruină. Tot ce la prima conjuncție a fost făcut greșit, acum va fi reevaluat și taxat și s-ar putea ca acel colac de salvare să nu mai fie prins așa ușor. S-ar putea ca lunile de vară să fie destul de neplăcute și greu de integrat în viața noastră.

A treia conjuncție Jupiter-Pluton se petrece pe gradul 22 abia în 12 noiembrie 2020 și, iată, abia de acum orizonturile încep să se lumineze. Avem ocazia să începem să ne adunăm și să ne punem pe picioare, să ne regenerăm și să progresăm, să ne ridicăm moralul și să privim cu mai mult optimism spre viitor. Conflictele nu se vor fi terminat pentru că mulți vor căuta să obțină ceea ce au pierdut și s-ar putea să piardă și mai mult. Aici va interveni Justiția Divină. Simbolul Sabian vorbește despre un general acceptându-și înfrângerea cu eleganţă. Oare, se vor produce schimbări la cârma statelor? Vor începe să se traseze noi direcții? Și dacă da, cu ce preț?

Finalul de an – un nou început

Veștile cu adevărat bune și promițătoare încep să vină abia în ultima lună din an când, spre norocul nostru, Saturn și Jupiter fac o conjuncție unică în aproximativ 20 de ani în zodia Vărsător. Acest aspect are o influență pozitivă, constructivă, progresisită, cu atât mai mult cu cât Vărsătorul este zodia reformelor și a nonconformismului și este guvernată de Uranus care, așa cum spuneam, se află în Taur acum. Va fi vorba de noi sisteme tehnologice, noi abordări politice, spirituale, financiare. Perseverența lui Saturn unită cu dorința de expansiune a lui Jupiter (acum deloc restricționat așa cum s-a întâmplat în zodia Capricorn în care a stat tot anul) deschide noi orizonturi pentru următorii 20 de ani. Iată, Soarele începe să răsară, deși lumina lui s-ar putea să fie puternică, bulversantă și ușor confuză inițial și nu vom ști exact pe ce direcție să mergem, dar ne cere să nu uităm prin ceea ce am trecut. Dacă ne amintim de unde venim vom ști și încotro să mergem. Chiar dacă Paștele a fost supus restricțiilor, există speranța (dar ține de fiecare dintre noi) ca măcar Crăciunul să-l facem la aceeași masă.

Text de astrolog Mădălina Manole

Sursă foto: Pixabay

