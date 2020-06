Horoscop dragoste, iunie 2020. Zodii care rup relații și se despart în această lună

Luna iunie 2020 este la fel sau poate chiar mai tensionată decât luna anterioară și asta pentru că, pe lângă retrogradarea lui Venus, planeta iubirii, și Mercur, planeta comunicării, își va începe mersul retrograd (din 18 iunie), iar acesteia i se va alătura și Neptun, planeta viselor și iluziilor. Totodată, nu putem ignora mănunchiul de planete care se află deja în retrogradare și care vor continua până în toamnă: Saturn, Jupiter și Pluto. Prin urmare, din 8 planete, 6 vor fi retrograde, aspect pe care îl vom resimți prin toți porii.

Dacă alegem să vorbim strict despre dragoste, luna iunie nu încurajează noile povești de iubire, ci mai degrabă reevaluările sentimentale și reîntoarcerile în trecut pentru a dizolva, a ierta și a depăși momente. Cel mult este o perioadă favorabilă pentru a ne întoarce într-o fostă relație, însă cu o mare condiție: să comunicăm și să rezolvăm neînțelegerile anterioare prin dialog deschis și sincer, prin negociere. Dacă regulile nu se vor schimba, nici relația nu va dura în timp. Aceste aspecte și sfaturile aferente le-am descris pe larg în horoscopul lui Venus retrograd mai-iunie 2020.

Zodiile și dragostea în iunie 2020

Cei care au început noi relații în luna mai, s-ar putea ca acum să aibă parte de conflicte și neînțelegeri, să descopere adevărata față a celeilalte persoane și să le fie foarte greu să accepte realitatea și asta pentru că realitatea este altfel decât și-au creat-o ei anterior. De ce spun asta?

După jumătatea lunii mai, Venus retrograd era în aspecte tensionate cu Neptun din Pești, deci am avut tendința de a idealiza omul de lângă noi și, totodată, am fost vrăjiți de vorbe, am crezut în tot ceea ce ni s-a spus, mai ales în declarații de dragoste. Ne-am iluzionat, însă sentimentele nu erau, neapărat reale, ci mai degrabă era vorba de flirt și aventură.

Ei bine, începând cu luna iunie acest aspect s-a dizolvat, prin urmare este foarte posibil ca Făt Frumos să se transforme în cerșetor și prințul în brotac, aspect care este valabil pentru ambele sexe, deci și vraja Cenușăresei se poate dizolva. Și totuși, ceea ce vedem și simțim acum, în luna iunie, poate să ne placă sau nu, însă punctez că acest aspect se va reitera în luna iulie, când Venus va fi în mers direct în Gemeni, însă Neptun va fi retrograd în Pești. Din nou, vom fi puși în fața unei situații sentimentale cu care ne-am confruntat în a doua jumătate a lunii mai și, din nou, putem fi naivi și creduli. Dar, totodată, putem vedea realitatea în care am stat în această perioadă pentru că marele avantaj al lui Neptun retrograd este că ne ridică vălul de pe ochi, ridică ceața și ne lasă să vedem realitatea, în acel moment fiind vorba de o realitate sentimentală, dar despre acest aspect vorm vorbi la momentul oportun, în previziunile pentru dragoste ale lunii iulie.

Revenind la luna iunie 2020, sectorul sentimental spuneam că va fi zbuciumat și asta pentru că Venus retrograd se află în aspecte tensionate cu Marte, planeta acțiunii și a sexului, din Pești în primele zile ale lunii, deci și pe astrograma de debut a lunii iunie. Vor exista conflicte în cuplu, se vor spune vorbe dureroase, vom simți nevoia să ne rupem de partener, ne vom simți trădați, înșelați, însă dat fiind faptul că Marte în Pești nu este războinic și nu aduce rupturi, s-ar putea ca unele cupluri, care știu să gestioneze un conflict și să ajungă la o înțelegere, să depășească momentul. Abia în luna iulie Marte, aflat în Berbec deja, și Venus în mers direct prin Gemeni pot aduce clarificări sentimentale și pot stimula și susține noi relații.

Tensiunile sentimentale vor fi foarte mult amplificate și de Eclipsa de Lună care se formează pe data de 5 iunie 2020, în zodia Săgetător și asta pentru că Venus este în conjuncție cu Soarele din Gemeni și, implicit, implicată în momentul de eclipsă, totodată, fiind în tensiune cu Marte. Vor ieși la suprafață toate nemulțumirile în dragoste, se vor amplifica toate dezamăgirile și neînțelegerile vor fi duse la extrem. Eclipsa poate aduce răsturnări de situație remarcabile în cupluri și, implicit, despărțiri, mai ales acolo unde principiile și mentalitățile partenerilor nu sunt aceleași. Fiind vorba de o eclipsă pe axa Gemeni-Săgetător, adevărul poate ieși la suprafață și multe convingeri de viață ni se pot schimba brusc.

Horoscop dragoste – iunie 2020

Previzunile în dragoste de mai jos sunt valabile atât pentru zodie, cât și pentru ascendent.

Berbec

Marte este guvernatorul Berbecului și fiind tensionat, este posibil ca și nativii să aibă parte de conflicte în cuplu. În plus, sectorul relațiilor este guvernat de Venus, iar Soarele (implicat în eclipsă) le guvernează sectorul iubirii. Nu este exclus ca nativii să vadă cu alți ochi partenerul acum, să afle secrete, iar cei care nu pot trece peste trecutul persoanei iubite să încheie relația.

Taur

Venus este planeta guvernatoare a Taurului, prin urmare sectorul sentimental al nativilor trece prin confuzii și reevaluări serioase și pare că nimic nu se leagă. Totodată, Marte guvernează relațiile nativilor, și le aduce o doză de agresivitate în acest sector, iar odată ce Mercur, planeta care le guvernează iubirea, va retrograda, cel mai probabil nativii vor avea parte de tensiuni care pot aduce clarificări sau rupturi definitive. Relațiile nou începute se pot transforma în simple aventuri sau se pot încheia.

Gemeni

Dat fiind faptul că Venus retrogradează în semnul lor, noile relații sunt aproape imposibil de păstrat. Și acest aspect cu atât mai mult este valabil cu cât Venus le guvernează sectorul iubirii. Cel mult, reîntoarcerea la o fostă iubire poate fi de bun augur, dar Eclipsa de Lună se va petrece în casa relațiilor de lungă durată, iar acest aspect poate răsturna complet situația. În plus, Mercur, guvernatorul lor, va intra în retrogradare și va aduce confuzii care, implicit, ar trebui să vină cu clarificări.

Rac

Racii vor fi direct impactați de această eclipsă, dat fiind că Luna le este guvernatoare, și pot fi mai tensionați, mai zbuciumați și mai confuzi ca niciodată. În plus, Marte le guvernează sectorul iubirii, și poate aduce conflicte care, însă, ar trebui să conducă la clarificări. Trecutul, o poveste de iubire din trecut sau o aventură cu cineva din anturaj poate ieși acum la suprafață.

Leu

Soarele este guvernatorul Leilor și este implicat direct în eclipsă, prin urmare este de așteptat ca nativii să aibă parte de trăiri intense, puternice, confuze și bulversante în perioada aceasta. Pot ieși la suprafață secrete, adevăruri sentimentale, și cum eclipsa se petrece întocmai în sectorul iubirii, nativii se pot aștepta la răsturnări remarcabile de situație în dragoste. Saturn, planeta care le guvernează relațiile de lungă durată și căsnicia, este în retrogradare întocmai în acest sector și le cere reevaluări radicale, dar și maturitate și responsabilitate vizavi de cei din jur. Saturn va reveni aici anul viitor și pentru Lei nu va fi ușor ceea ce atunci va urma.

Fecioară

Neptun le guvernează sectorul relațiilor, deci am putea afirma că pentru acești nativi ce a fost mai greu a trecut, însă este posibil ca acum să vadă realitatea unei relații abia începute și cu atât mai mult se accentuează acest aspect cu cât Mercur, guvernatorul lor, va retrograda. Relațiile de lungă durată au șansa de a funcționa dacă nativii își schimbă unele mentalități și principii și mai ales, dacă se valorifică mai mult. Este momentul să se pună în valoare în mariajul pe care-l au. Marte le poate aduce multă determinare și multă energie în consolidarea unei relații pe baze spirituale.

Balanță

Venus este planeta care guvernează nativii Balanță, prin urmare acest tranzit în mers aparent retrograd este normal să le aducă confuzii, dar și ocazia de a vedea din altă perspectivă o poveste de iubire, mai corect spus, o aventură. Venus este și guvernatoarea intimității, a sexului, iar Saturn a iubirii, ambele aflate în retrogradare, deci este momentul să devină mai responsabili și mai maturi, să-și dorească mai multă profunzime în cuplu. Cum Marte este guvernator al relațiilor de lungă durată, nu este exclus ca Balanțele care se află în cuplu să aibă parte de conflicte și să li se ceară să depună mai mult efort pentru consolidarea unei relații. Nativii trebuie să evite să intre în noi povești de iubire până la finele lunii iunie.

Scorpion

Scorpionii sunt încercați din toate punctele de vedere. Venus, planeta care le guvernează relațiile, se află în mers retrograd prin sectorul intimității, al sexului, și face aspecte tensionate cu Marte, guvernatorul lor, aflat în sectorul iubirii. Ei bine, iată un cocktail exploziv care, dacă nu a izbucnit încă, este pe punctul de a o face. Acei nativi care au început relații în ultima lună cel mai probabil vor ajunge la concluzia că nu este ceea ce și-au dorit și mai mult de a continua o aventură nu vor simți altceva. Posibile rupturi definitive în relațiile noi începute.

Săgetător

Nu este nici pe departe o lună bună pentru Săgetători, nici emoțional și nici sentimental. Dinolo de Eclipsa de Lună care se va petrece în semnul lor și care va scoate la suprafață principii greșite despre iubire, Venus retrogradează întocmai în sectorul relațiilor, deci conflictele și neînțelegerile, nemulțumirile față de partener vor exista. Nu numai că nimic nu se leagă pentru cei singuri, dar pot apărea despărțiri bruște, cu atât mai mult cu cât Marte, planeta care le guvernează iubirea, este tensionată de Venus. Este nevoie de schimbarea unei mentalități, de reevaluarea modului în care comunică cu partenerul, iar acest aspect îl va impune Mercur în retrogradare.

Capricorn

Venus este planeta care le guvernează iubirea, prin urmare nici luna aceasta nativii nu vor sta liniștiți în plan sentimental. Noile povești de iubire nu au șanse de izbândă și cei care au început ceva de curând pot rămâne la stadiul de aventură sau pot încheia orice legătură. Cum Luna este planeta care le guvernează relațiile și căsnicia și este implicată în eclipsă, este posibil ca multe trăiri interioare să iasă acum la suprafață, iar comunicarea să fie mai acidă și mai tensionată ca de obicei în cuplu. Ceva din trecut poate ieși la suprafață.

Vărsător

Venus retrogradează în sectorul iubirii și nu susține noile relații, însă le cere nativilor reevalăuri sentimentale, chiar reîntoarcerea într-o poveste de iubire din trecut, însă cu condiția unor noi reguli, în special de comunicare. Totuși, Soarele, guvernatorul relațiilor, este implicat în eclipsă și poate aduce o surpriză neașteptată în plan sentimental, poate pune în lumină multe nemulțumiri și neîncrederi, chiar și o infidelitate. Posibil să fie nevoie de schimbarea unei mentalități, a unor principii și credințe dacă-și doresc continuitate într-o relație. Pe de o parte este momentul să-și acorde mai multă valoare, iar pe de altă parte să-și schimbe modul de comunicare. Dialogul va face diferența acum!

Pești

Peștii au fost și sunt direct implicați în aspectele pe care planeta iubirii le face și asta pentru că Neptun le este guvernator, iar Marte se află în semnul lor. Deci, pentru acești nativi nu a fost și nu este o perioadă ușoară în plan sentimental, iar eclipsa de Lună le poate fi fatală pentru că Luna le guvernează întocmai sectorul iubirii. Nativii trebuie să învețe să comunice într-o relație și asta le cere acum Venus și mai târziu, către finele lunii, întocmai Mercur, planeta care le guvernează relațiile și căsnicia. Eclipsa va evidenția dramatic o problemă de comunicare. Pe de altă parte, Marte le cere schimbarea unor principii și mentalități de viață, în caz contrar o relație se poate încheia. Este vorba foarte mult de ei înșiși, de persoana lor, de viața lor, interiorul lor, zone pe care nativii trebuie să le lucreze mai mult, mai ales că impactul va fi și asupra carierei și a imaginii, a reputației.

Text de astrolog Mădălina Manole

Sursă foto: Shutterstock

