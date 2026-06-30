  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 1 iulie 2026. Doză dublă de noroc! O zodie e privilegiata astrelor, se bucură de succes în dragoste și are spor la bani

Horoscop 1 iulie 2026. Doză dublă de noroc! O zodie e privilegiata astrelor, se bucură de succes în dragoste și are spor la bani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 1 iulie 2026. O zi cu aspecte favorabile care amplifică șansele de reușită pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua de astăzi aduce una dintre cele mai frumoase configurații energetice pentru un semn zodiacal care pare să fie ales de Univers pentru a culege roadele eforturilor depuse în ultima perioadă. Este vorba despre Berbec, zodia care primește o doză dublă de noroc și se află sub protecția unor influențe astrale favorabile. Astrele creează premise excelente pentru reușite în plan sentimental, financiar și profesional, transformând această zi într-un adevărat punct de cotitură.

Horoscop 1 iulie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 1 iulie 2026

În plan profesional, Berbecii se bucură de mai multă încredere din partea superiorilor și a colaboratorilor. O idee pe care au susținut-o cu perseverență poate primi, în sfârșit, aprecierea meritată, iar pentru unii nativi se conturează perspective de avansare, noi colaborări sau proiecte cu potențial ridicat. Curajul și spiritul lor de inițiativă devin principalele atuuri.
Din punct de vedere financiar, astrele favorizează câștigurile și deciziile inspirate. Pot apărea oportunități de a obține venituri suplimentare, de a recupera sume restante sau de a primi o recompensă pentru munca depusă. Este o zi în care instinctul financiar funcționează excelent, iar alegerile făcute cu luciditate pot aduce beneficii pe termen lung.
Și în plan sentimental, vibrațiile sunt extrem de favorabile. Cei aflați într-o relație se bucură de mai multă apropiere, încredere și armonie, iar conflictele recente își pot găsi rezolvarea prin dialog sincer. Pentru Berbecii singuri, destinul poate pregăti o întâlnire neașteptată sau un început de poveste care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii.
Energia acestei zile îi ajută pe nativi să își recapete optimismul și încrederea în propriile forțe. Chiar și obstacolele care păreau greu de depășit încep să se dizolve, iar soluțiile apar aproape firesc. Este un moment excelent pentru a lua inițiative, pentru a începe proiecte noi și pentru a valorifica șansele care apar.
Mesajul astrelor este unul cât se poate de încurajator: Berbecul se află astăzi într-o perioadă în care destinul îi deschide uși importante.

A spus "DA"!! Urmează nuntă mare în showbiz!! A cerut-o de soție când se aștepta mai puțin, la alergat, cu un inel de logodnă spectaculos
A spus "DA"!! Urmează nuntă mare în showbiz!! A cerut-o de soție când se aștepta mai puțin, la alergat, cu un inel de logodnă spectaculos
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Ziua de 1 iulie îți oferă ocazia să privești lucrurile dintr-o perspectivă mai matură și mai echilibrată. În plan profesional, apar oportunități de consolidare a poziției tale și de valorificare a experienței acumulate. Unele conversații purtate astăzi pot avea un impact important asupra proiectelor viitoare. În relațiile personale, calmul și diplomația te vor ajuta să depășești mici neînțelegeri. În dragoste, atmosfera este favorabilă apropierii și exprimării sentimentelor. Financiar, este momentul potrivit pentru a face planuri pe termen lung și pentru a evita riscurile inutile. Spre finalul zilei, vei primi un semn că ești pe drumul cel bun. Energia astrală favorizează stabilitatea și construcțiile durabile. Universul îți răsplătește perseverența.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Pentru tine, începutul lunii aduce mai multă claritate în ceea ce privește obiectivele financiare și profesionale. Vei simți că este momentul să faci ordine în priorități și să elimini activitățile care nu îți mai aduc rezultate. În plan profesional, o veste sau o propunere interesantă îți poate schimba programul zilei. Relațiile cu cei din jur sunt dinamice, iar abilitatea ta de comunicare îți deschide uși importante. În dragoste, sinceritatea și spontaneitatea creează momente frumoase alături de persoana iubită. Situația financiară este stabilă, însă este recomandat să rămâi prudent în privința cheltuielilor. Spre seară, vei avea ocazia să te ocupi de planurile personale și de proiectele care te inspiră. Energia acestei zile favorizează progresul și adaptarea rapidă. Astrele îți oferă încrederea necesară pentru a merge mai departe.

Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic, dar apare rar în atenția presei. Îți dai seama cine e în fotografie?
Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic, dar apare rar în atenția presei. Îți dai seama cine e în fotografie?
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Prima zi din iulie îți aduce mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a lăsa în urmă grijile care te-au apăsat în ultima perioadă. În plan profesional, vei avea ocazia să demonstrezi cât de responsabil și perseverent ești. Unele situații începute în urmă cu câteva săptămâni încep să se clarifice. În relațiile personale, vei simți nevoia de apropiere și de conversații sincere cu cei dragi. În dragoste, gesturile simple vor avea o valoare mai mare decât declarațiile spectaculoase. Din punct de vedere financiar, este o zi potrivită pentru organizare și economisire. Spre finalul zilei, vei simți că echilibrul interior revine treptat. Energia astrală favorizează reconstrucția și încrederea în viitor. Universul îți amintește că fiecare început vine după o lecție importantă.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Ziua de 1 iulie te îndeamnă să încetinești ritmul și să analizezi mai atent evenimentele din jurul tău. În plan profesional, este recomandat să nu iei decizii pripite și să verifici toate informațiile înainte de a acționa. Unele proiecte necesită mai multă răbdare decât ai fi dispus să oferi. În relațiile personale, ai nevoie de liniște și de persoane care îți inspiră încredere. În dragoste, sinceritatea și înțelegerea reciprocă vor contribui la menținerea armoniei. Din punct de vedere financiar, este indicat să amâni investițiile importante pentru o perioadă mai favorabilă. Spre seară, vei descoperi că unele întârzieri au avut, de fapt, un rol protector. Energia acestei zile favorizează introspecția și analiza lucidă. Astrele te încurajează să îți asculți intuiția.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Pentru tine, începutul lunii aduce optimism și dorința de a construi ceva durabil. În plan profesional, colaborările și proiectele de echipă sunt favorizate, iar ideile tale sunt apreciate de cei din jur. Unele obiective pe care le-ai considerat greu de atins încep să devină tot mai realizabile. În relațiile personale, vei avea parte de susținerea oamenilor în care ai încredere. În dragoste, atmosfera este una caldă și stabilă, favorabilă planurilor de viitor. Din punct de vedere financiar, este o zi potrivită pentru organizarea bugetului și pentru decizii prudente. Spre seară, vei avea motive să fii mulțumit de direcția în care evoluează viața ta. Energia acestei zile favorizează echilibrul și dezvoltarea constantă. Universul îți confirmă că răbdarea este una dintre cele mai valoroase calități ale tale.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Prima zi a lunii iulie îți aduce dorința de a găsi un echilibru între responsabilitățile profesionale și viața personală. În plan profesional, unele proiecte intră într-o etapă mai stabilă, iar experiența acumulată în ultimele luni începe să fie apreciată. Vei avea ocazia să rezolvi o situație care îți provoca nesiguranță și să privești viitorul cu mai mult optimism. În relațiile cu cei din jur, diplomația și calmul vor fi cele mai puternice atuuri ale tale. În dragoste, comunicarea sinceră apropie inimile și elimină tensiunile acumulate. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă planificării și organizării resurselor. Spre seară, vei avea parte de liniște și de momente plăcute petrecute alături de familie sau de persoana iubită. Energia acestei zile favorizează armonia și deciziile înțelepte. Astrele îți arată că echilibrul se construiește prin răbdare și consecvență.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Ziua de 1 iulie îți oferă șansa de a privi cu mai multă încredere către viitor și de a renunța la îndoielile care te-au urmărit în ultima perioadă. În plan profesional, apar oportunități de afirmare, iar ideile tale pot atrage atenția unor persoane influente. Este un moment favorabil pentru a începe să construiești proiecte pe termen lung. În relațiile personale, vei avea nevoie de sinceritate și de conversații profunde. În dragoste, apropierea emoțională devine mai importantă decât gesturile spectaculoase. Din punct de vedere financiar, este recomandat să acționezi prudent și să eviți investițiile făcute sub impulsul momentului. Spre finalul zilei, vei primi o confirmare că te afli pe direcția potrivită. Energia astrală favorizează transformarea și maturizarea. Universul îți oferă ocazia să lași în urmă tot ceea ce îți limitează evoluția.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Începutul lunii iulie vine cu optimism și dorința de a explora noi oportunități. În plan profesional, pot apărea propuneri interesante sau discuții care îți deschid perspective promițătoare. Vei simți că experiența acumulată începe să își arate roadele și că munca depusă este apreciată. În relațiile personale, sinceritatea și buna dispoziție contribuie la consolidarea legăturilor importante. În dragoste, este o zi favorabilă planurilor de viitor și declarațiilor făcute din inimă. Din punct de vedere financiar, situația este stabilă, însă este recomandat să îți păstrezi prudența în fața ofertelor prea tentante. Spre seară, vei avea ocazia să te relaxezi și să îți încarci bateriile. Energia acestei zile favorizează progresul și încrederea în propriile forțe. Astrele îți amintesc că fiecare pas făcut cu răbdare te apropie de succes.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Prima zi a lunii îți oferă claritate și dorința de a pune ordine în toate aspectele importante ale vieții tale. În plan profesional, vei avea ocazia să finalizezi o etapă importantă și să pregătești terenul pentru noi responsabilități. Perseverența și seriozitatea ta sunt remarcate de cei din jur. În relațiile personale, este timpul să lași deoparte rigiditatea și să fii mai deschis față de nevoile celor dragi. În dragoste, gesturile mici și constante vor avea un impact mai puternic decât promisiunile grandioase. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă economisirii și investițiilor bine calculate. Spre seară, vei simți satisfacția lucrurilor făcute cu responsabilitate. Energia astrală favorizează stabilitatea și progresul constant. Universul îți confirmă că disciplina rămâne cheia succesului tău.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Ziua de 1 iulie îți stimulează creativitatea și dorința de a ieși din rutină. În plan profesional, ideile inovatoare și spiritul de inițiativă pot atrage aprecierea celor din jur. Unele colaborări încep să evolueze într-o direcție foarte promițătoare. În relațiile personale, vei avea parte de conversații care îți schimbă perspectiva asupra unor situații importante. În dragoste, spontaneitatea și sinceritatea aduc momente frumoase și întăresc legătura cu persoana iubită. Din punct de vedere financiar, este bine să îți organizezi mai atent cheltuielile și să eviți excesele. Spre finalul zilei, vei simți că inspirația revine și că planurile tale încep să prindă contur. Energia acestei zile favorizează schimbările constructive și progresul. Astrele te încurajează să ai curajul de a-ți urma propriul drum.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 1 iulie 2026

Prima zi din iulie îți aduce o stare de echilibru și o mai bună înțelegere a propriilor nevoi emoționale. În plan profesional, vei avea ocazia să rezolvi cu succes o situație care părea complicată. Intuiția ta este puternică și te ajută să iei decizii inspirate. În relațiile personale, apropierea de familie și de prieteni îți oferă siguranță și liniște sufletească. În dragoste, atmosfera este favorabilă împăcărilor și consolidării relațiilor existente. Din punct de vedere financiar, este recomandat să continui strategia prudentă adoptată în ultima perioadă. Spre seară, vei avea timp pentru reflecție și pentru activitățile care îți aduc pace interioară. Energia acestei zile favorizează vindecarea, creativitatea și dezvoltarea personală. Astrele îți transmit că începuturile cele mai frumoase apar atunci când ai încredere în propria intuiție.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Hideki Tojo - ediția 32 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Hideki Tojo - ediția 32 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Ediția nr. 72 - Paris (Țările Lumii) Ediția nr. 72 - Paris (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Roșu aprins – Ediția nr. 30 (Romanele Disney) Roșu aprins – Ediția nr. 30 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 57 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 57 47.49 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 56 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 56 47.49 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.136 Titanic - Ediția nr.136 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Fanatik
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Click.ro
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
TV Mania
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Redactia.ro
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Citește și...
Cele două cuvinte scrise de iubita lui Gakpo după gestul emoționant al atacantului Olandei: a marcat, s-a uitat spre cer și a dedicat golul fiului lor pierdut
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri de Miami”
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Horoscop iulie 2026. Lună de aur! Triplu noroc pentru o zodie: succes la bani, în dragoste și în carieră
Horoscop 29 iunie - 5 iulie cu Cristina Demetrescu: Trei zodii câștigă bani și patru zodii dau lovitura în dragoste
Horoscop 30 iunie 2026. Lună Plină în Capricorn. Nimic nu va mai fi la fel. O zodie se confruntă cu dezechilibre emoționale și decizii dificile
Dua Lipa a postat primele imagini din luna de miere, în Coasta Amalfi, Italia. Cât costă o vacanță în resorturile alese de artistă
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bella Santiago, emoții puternice pentru fiica ei, Kescielle, care a terminat clasa a VIII-a: „Astăzi te privesc la banchet, atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă”
Bella Santiago, emoții puternice pentru fiica ei, Kescielle, care a terminat clasa a VIII-a: „Astăzi te privesc la banchet, atât de frumoasă, de puternică și de luminoasă”
Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație pe litoralul românesc. "Video pentru tati!" Cum s-a filmat soția lui Dani Oțil
Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație pe litoralul românesc. "Video pentru tati!" Cum s-a filmat soția lui Dani Oțil
Proiecte speciale
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Imagine rară cu Alin Sanfira
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Imagine rară cu Alin Sanfira
Horoscop iulie 2026. Lună de aur! Triplu noroc pentru o zodie: succes la bani, în dragoste și în carieră
Horoscop iulie 2026. Lună de aur! Triplu noroc pentru o zodie: succes la bani, în dragoste și în carieră
Ioana Filimon și iubitul ei s-au despărțit după cinci ani de relație. "Au fost niște dicuții între noi!"
Ioana Filimon și iubitul ei s-au despărțit după cinci ani de relație. "Au fost niște dicuții între noi!"
Adriana Bahmuțeanu, mesaj dureros în ziua în care mama ei ar fi împlinit 76 de ani: „Îmi pare rău că ai plecat atât de mâhnită și cu sufletul amar…”
Adriana Bahmuțeanu, mesaj dureros în ziua în care mama ei ar fi împlinit 76 de ani: „Îmi pare rău că ai plecat atât de mâhnită și cu sufletul amar…”
Observator News
Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră
Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră
Libertatea pentru Femei
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Mircea Radu a divorțat în secret de soția ta. Prima reacție a vedetei TV
Mircea Radu a divorțat în secret de soția ta. Prima reacție a vedetei TV
Mișcare surpriză în Parlament! Trei senatori au plecat spre PNL! Partidul care pierde teren
Mișcare surpriză în Parlament! Trei senatori au plecat spre PNL! Partidul care pierde teren
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Puțini știu acest lucru: fructul ieftin care poate face minuni pentru sănătatea creierului
Puțini știu acest lucru: fructul ieftin care poate face minuni pentru sănătatea creierului
Zodia care va domina a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici anunță o perioadă de AUR pentru ACEȘTI nativi
Zodia care va domina a doua jumătate a anului 2026. Mihai Voropchievici anunță o perioadă de AUR pentru ACEȘTI nativi
Nu lăsa acest obiect în mașină pe timp de caniculă. Temperaturile pot depăși 50 de grade în interior
Nu lăsa acest obiect în mașină pe timp de caniculă. Temperaturile pot depăși 50 de grade în interior
Virusul care sperie LUMEA! Următoarea pandemie ar putea porni din Europa. Ce au descoperit cercetătorii
Virusul care sperie LUMEA! Următoarea pandemie ar putea porni din Europa. Ce au descoperit cercetătorii
TV Mania
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
„Erau bani doar de-un slip...” Florin Ristei și-a surprins fanii cu o fotografie rară din copilărie și o glumă în stilul lui inconfundabil. Vezi imaginea care a stârnit sute de reacții
„Erau bani doar de-un slip...” Florin Ristei și-a surprins fanii cu o fotografie rară din copilărie și o glumă în stilul lui inconfundabil. Vezi imaginea care a stârnit sute de reacții
Thylane Blondeau a îmbrăcat rochia de mireasă! Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” la nunta ei de la Paris
Thylane Blondeau a îmbrăcat rochia de mireasă! Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” la nunta ei de la Paris
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
CSID.ro
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
Cu ce a ajuns să se ocupe fiica lui Liviu Vârciu în America? Carmina e total schimbată: „De ce să îmi fie rușine?”
Cu ce a ajuns să se ocupe fiica lui Liviu Vârciu în America? Carmina e total schimbată: „De ce să îmi fie rușine?”
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Duce o viață liniștită, departe de agitația din București. Fanii au rămas uimiți și de felul în care arată acum
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Duce o viață liniștită, departe de agitația din București. Fanii au rămas uimiți și de felul în care arată acum
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
Libertatea
Ce investiție face Codruța Filip după partajul cu Valentin Sanfira: „Este alegerea mea”
Ce investiție face Codruța Filip după partajul cu Valentin Sanfira: „Este alegerea mea”
Ce a postat Mihaela Rădulescu pe Instagram după atacul cu bombă din Monaco
Ce a postat Mihaela Rădulescu pe Instagram după atacul cu bombă din Monaco
Un tren de lux cu doar 34 de pasageri este printre cele mai exclusiviste din lume. Ce facilități oferă și cât costă o călătorie | VIDEO
Un tren de lux cu doar 34 de pasageri este printre cele mai exclusiviste din lume. Ce facilități oferă și cât costă o călătorie | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton