  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 25 iunie 2026. Alergătură și nervi întinși la maxim. O zodie va întâmpina probleme serioase de sănătate

Horoscop 25 iunie 2026. Alergătură și nervi întinși la maxim. O zodie va întâmpina probleme serioase de sănătate

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 25 iunie 2026. O zi cu probleme de sănătate pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua de astăzi se anunță una complicată pentru una dintre zodiile care, în ultima perioadă, a ignorat semnalele transmise de propriul organism și a pus pe primul loc responsabilitățile și obligațiile cotidiene. Este vorba despre Gemeni, nativii care pot resimți din plin efectele oboselii acumulate și ale stresului prelungit. Astrele avertizează că ritmul alert și agitația continuă pot genera dezechilibre importante, motiv pentru care este esențială mai multă atenție acordată stării de sănătate.

Horoscop 25 iunie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Ziua de 25 iunie îți aduce mai multă claritate și dorința de a pune ordine în aspectele care te-au preocupat în ultima perioadă. În plan profesional, vei avea ocazia să rezolvi unele probleme restante și să faci progrese importante. Relațiile cu cei din jur sunt mai armonioase, iar sprijinul primit din partea unei persoane apropiate îți va fi de mare folos. În dragoste, sinceritatea și deschiderea vor contribui la consolidarea legăturii cu partenerul. Dacă ești singur, o conversație interesantă poate deschide calea către o nouă poveste sentimentală. Situația financiară este stabilă, însă este recomandat să eviți cheltuielile făcute din impuls. Spre seară, vei avea nevoie de mai multă liniște și de momente petrecute alături de familie. Energia acestei zile favorizează echilibrul și noile începuturi. Astrele te încurajează să ai încredere în propriile decizii.

Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Pentru tine, această zi pune accent pe comunicare și pe relațiile cu oamenii apropiați. În plan profesional, diplomația și răbdarea îți vor aduce rezultate excelente. Unele vești primite astăzi se pot dovedi benefice pentru planurile tale de viitor. În dragoste, tandrețea și atenția acordată persoanei iubite vor întări relația. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire care le va stârni curiozitatea. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă organizării și luării unor decizii prudente. Spre seară, vei avea ocazia să te relaxezi și să petreci timp alături de oamenii dragi. Energia astrală favorizează stabilitatea și armonia. Universul îți oferă motive să privești cu optimism spre perioada următoare.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Mulți Gemeni se vor confrunta cu o zi încărcată, marcată de alergătură, întârzieri și situații care le vor pune nervii la încercare. Presiunea responsabilităților și dorința de a rezolva totul într-un timp foarte scurt îi pot face să depășească limitele propriei rezistențe. În aceste condiții, organismul poate reacționa prin stări de epuizare, lipsă de energie sau alte semnale care nu trebuie ignorate.
Influențele astrale indică o sensibilitate mai mare la stres și la suprasolicitare. Gemenii care nu și-au acordat suficient timp pentru odihnă și recuperare pot resimți astăzi mai intens efectele dezechilibrelor acumulate. De asemenea, tensiunile emoționale și grijile legate de muncă sau de problemele personale pot amplifica starea de disconfort și pot afecta capacitatea de concentrare.
În plan profesional, numeroasele sarcini și schimbările de ultim moment pot genera iritare și nemulțumire. Există riscul ca nativii acestei zodii să reacționeze impulsiv sau să se lase copleșiți de stres. Astrele le recomandă să nu își asume mai multe responsabilități decât pot gestiona și să evite conflictele inutile.
Din fericire, această zi are și rolul unui semnal de alarmă. Universul îi îndeamnă pe Gemeni să încetinească ritmul, să își reorganizeze prioritățile și să acorde mai multă importanță echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Uneori, cele mai importante lecții vin tocmai în momentele în care suntem obligați să ne oprim și să avem mai multă grijă de noi înșine.
Mesajul astrelor este clar: sănătatea nu trebuie sacrificată pentru succes sau pentru obligațiile zilnice. Pentru Gemeni, ziua de astăzi reprezintă un moment în care răbdarea, odihna și atenția acordată propriului organism devin mai importante ca oricând.

Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Soarele aflat în semnul tău îți oferă energie, încredere și dorința de a începe proiecte noi. În plan profesional, vei avea ocazia să te remarci și să obții rezultate foarte bune. Relațiile cu familia și persoana iubită sunt mai armonioase, iar atmosfera generală este una favorabilă. În dragoste, sensibilitatea și sinceritatea îți vor aduce momente speciale. O veste primită în cursul zilei îți poate schimba planurile într-un mod pozitiv. Situația financiară este stabilă și favorizează investițiile făcute cu prudență. Spre seară, vei simți nevoia să te ocupi mai mult de propria persoană și de pasiunile tale. Energia acestei zile favorizează afirmarea personală și noile începuturi. Universul îți oferă șansa de a merge înainte cu mai multă încredere.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Pentru tine, această zi este una a introspecției și a echilibrului interior. În plan profesional, este recomandat să nu te grăbești și să analizezi atent toate detaliile înainte de a lua decizii importante. Relațiile personale pot deveni mai sensibile, iar unele amintiri din trecut pot reveni în atenția ta. În dragoste, răbdarea și sinceritatea vor contribui la menținerea armoniei. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă planificării și evitării riscurilor inutile. Organismul îți poate transmite că are nevoie de mai multă odihnă și relaxare. Spre seară, vei avea parte de mai multă liniște și claritate. Energia acestei zile favorizează vindecarea emoțională și eliberarea de tensiunile acumulate. Astrele te încurajează să ai mai multă grijă de tine.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Ziua de 25 iunie este favorabilă prieteniilor, colaborărilor și proiectelor pe termen lung. În plan profesional, vei beneficia de susținerea unor persoane importante și de oportunități interesante. Relațiile cu cei dragi se desfășoară într-o atmosferă armonioasă și constructivă. În dragoste, comunicarea sinceră și înțelegerea reciprocă vor întări legăturile afective. Unele dorințe mai vechi pot începe să se concretizeze. Din punct de vedere financiar, situația este stabilă și favorizează organizarea eficientă a resurselor. Spre seară, vei avea ocazia să te relaxezi și să te bucuri de compania oamenilor apropiați. Energia acestei zile favorizează optimismul și speranțele legate de viitor. Astrele îți transmit că eforturile tale vor fi răsplătite.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Ziua de 25 iunie aduce în prim-plan cariera și obiectivele importante pe care ți le-ai propus. În plan profesional, vei avea ocazia să te remarci prin seriozitate, diplomație și capacitatea de a găsi soluții eficiente. Unele responsabilități suplimentare îți pot ocupa mai mult timp, însă rezultatele nu vor întârzia să apară. În relațiile personale, este important să păstrezi un echilibru între obligațiile profesionale și viața de familie. În dragoste, sinceritatea și atenția față de nevoile persoanei iubite vor contribui la consolidarea relației. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă planificării și deciziilor luate cu maturitate. Spre seară, vei avea nevoie de mai multă relaxare și de activități care îți aduc liniște. Energia acestei zile favorizează progresul și afirmarea personală. Astrele te îndeamnă să ai încredere în propriile forțe și să nu renunți la obiectivele tale.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Pentru tine, această zi vine cu mai mult optimism și dorința de a explora noi oportunități. În plan profesional, unele proiecte începute recent pot intra într-o etapă favorabilă și îți pot aduce satisfacții importante. Relațiile cu cei apropiați sunt armonioase, iar sprijinul primit din partea unei persoane dragi îți va reda încrederea în viitor. În dragoste, tandrețea și sinceritatea vor contribui la întărirea legăturilor afective. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate schimba starea de spirit. Din punct de vedere financiar, este recomandat să acționezi cu prudență și să eviți riscurile inutile. Spre finalul zilei, vei avea ocazia să te ocupi de planurile tale personale și de activitățile care te inspiră. Energia astrală favorizează dezvoltarea și schimbările benefice. Universul îți oferă motive să privești cu mai multă speranță spre viitor.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Ziua de 25 iunie te îndeamnă să acorzi mai multă atenție stabilității emoționale și aspectelor financiare. În plan profesional, răbdarea și perseverența te vor ajuta să depășești unele provocări și să găsești soluții inspirate. Unele discuții importante îți pot oferi răspunsurile pe care le așteptai de mai mult timp. În relațiile personale, vei simți nevoia de mai multă apropiere și sinceritate. În dragoste, atmosfera este favorabilă confesiunilor și consolidării legăturilor afective. Situația financiară necesită prudență și o administrare atentă a resurselor. Spre seară, vei avea nevoie de mai multă liniște și de momente petrecute alături de familie. Energia acestei zile favorizează transformările interioare și maturizarea. Astrele te încurajează să îți asculți intuiția.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Pentru tine, această zi pune accent pe relațiile importante și pe colaborările care îți pot influența viitorul. În plan profesional, munca în echipă și diplomația te vor ajuta să obții rezultate remarcabile. Unele parteneriate se pot consolida, iar anumite discuții se pot dovedi decisive pentru perioada următoare. În dragoste, vei avea nevoie de mai multă apropiere și de momente petrecute alături de persoana iubită. O persoană importantă din viața ta îți poate oferi sprijinul și încurajările de care aveai nevoie. Din punct de vedere financiar, lucrurile evoluează într-un ritm stabil și favorabil. Spre seară, vei avea parte de mai multă armonie și de momente plăcute petrecute în familie. Energia acestei zile favorizează cooperarea și construcțiile de durată. Astrele îți transmit că seriozitatea și răbdarea vor fi răsplătite.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Ziua de 25 iunie îți îndreaptă atenția către muncă, organizare și responsabilitățile cotidiene. În plan profesional, disciplina și atenția la detalii te vor ajuta să obții rezultate excelente și aprecierea celor din jur. Unele eforturi depuse în ultima perioadă încep să dea roade, iar acest lucru îți va reda încrederea în propriile forțe. În relațiile personale, este important să găsești un echilibru între obligații și timpul petrecut cu cei dragi. În dragoste, sinceritatea și răbdarea vor contribui la menținerea armoniei. Din punct de vedere financiar, situația este stabilă și favorizează planurile pe termen lung. Spre finalul zilei, organismul îți poate transmite că are nevoie de mai multă odihnă și relaxare. Energia acestei zile favorizează adoptarea unor obiceiuri sănătoase și mai multă disciplină. Astrele te îndeamnă să ai mai multă grijă de propria stare de bine.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 25 iunie 2026

Soarele în Rac continuă să îți ofere o energie favorabilă iubirii, creativității și exprimării sentimentelor. Astăzi, vei avea mai multă inspirație și vei găsi mai ușor motive de optimism. În plan profesional, ideile tale pot fi apreciate și îți pot aduce oportunități interesante. Relațiile cu cei dragi sunt armonioase și bazate pe încredere și afecțiune. În dragoste, farmecul personal este accentuat, iar cei singuri pot avea parte de întâlniri promițătoare. Din punct de vedere financiar, este recomandat să eviți cheltuielile făcute din impuls și să îți organizezi mai eficient resursele. Spre seară, vei avea ocazia să te bucuri de momente speciale și de compania persoanelor apropiate. Energia acestei zile favorizează optimismul, romantismul și apropierea sufletească. Astrele îți oferă șansa de a trăi clipe frumoase și de a privi cu încredere spre viitor.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Fanatik
El e singurul fan al lui Joao Paulo la CM 2026! Cu ce echipe țin ceilalți jucători de la FCSB. Video
El e singurul fan al lui Joao Paulo la CM 2026! Cu ce echipe țin ceilalți jucători de la FCSB. Video
GSP.ro
Georgina s-a pozat doar în ... tricou pentru a sărbători live golurile lui Cristiano Ronaldo! » Fotografia devenită virală
Georgina s-a pozat doar în ... tricou pentru a sărbători live golurile lui Cristiano Ronaldo! » Fotografia devenită virală
Click.ro
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de înregistrări: „A fost oricum dureros”
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de înregistrări: „A fost oricum dureros”
TV Mania
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
Redactia.ro
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
Citește și...
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
Rezolvare subiecte matematică Evaluarea Națională 2026. Cerința care i-ar putea departaja pe elevii foarte bine pregătiți
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Impozitele pe case și apartamente. Schimbare majoră în sistemul de calcul
Horoscop 24 iunie 2026. Trece prin flăcările disperării. O zodie are o zi marcată de necazuri și nefericire
Se schimbă destinul la jumătatea anului! Previziunile lui Neti Sandu pentru perioada 21 iunie - 22 iulie
Horoscop 23 iunie 2026. Bat clopote de nuntă! O zodie va fi cerută în căsătorie
Evaluarea Națională 2026 la Matematică are loc astăzi
Ea e noua blondă de la Cotroceni. Ana-Maria a atras toate privirile în timpul consultărilor. La fiecare apariție, toți întorc capul după ea / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Sore, apariție rară alături de iubit: „Sunt bogată rău de tot pentru că sunt iubită și iubesc”
Sore, apariție rară alături de iubit: „Sunt bogată rău de tot pentru că sunt iubită și iubesc”
Anca Serea a spus totul, după ce s-a zvonit că divorțează de Adi Sînă. Cum stau lucrurile între cei doi: „Iată că m-am înșelat”
Anca Serea a spus totul, după ce s-a zvonit că divorțează de Adi Sînă. Cum stau lucrurile între cei doi: „Iată că m-am înșelat”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Irinel Columbeanu și-a ținut promisiunea față de Irinuca, fiica lui. Ce l-a rugat tânăra: „Nu s-a lăsat până nu l-a rugat fata lui” 
Irinel Columbeanu și-a ținut promisiunea față de Irinuca, fiica lui. Ce l-a rugat tânăra: „Nu s-a lăsat până nu l-a rugat fata lui” 
Fiica Nicoletei Luciu a debutat în modelling. Imaginile cu Kim pe podium au devenit virale
Fiica Nicoletei Luciu a debutat în modelling. Imaginile cu Kim pe podium au devenit virale
Dan Negru, ipostaze rare alături de soția lui, Codruța. Cei doi se află în vacanță în Mauritius, alături de Andra și Cătălin Măruță
Dan Negru, ipostaze rare alături de soția lui, Codruța. Cei doi se află în vacanță în Mauritius, alături de Andra și Cătălin Măruță
Adriana Trandafir, victima unei fraude. Actriței i s-a folosit cardul de 200 de ori. Cei cinci tineri s-au trezit cu mascații peste ei 
Adriana Trandafir, victima unei fraude. Actriței i s-a folosit cardul de 200 de ori. Cei cinci tineri s-au trezit cu mascații peste ei 
Observator News
Satul cu 2.800 de locuitori, fără drumuri şi maşini, care atrage 1 milion de turişti anual
Satul cu 2.800 de locuitori, fără drumuri şi maşini, care atrage 1 milion de turişti anual
Libertatea pentru Femei
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O vitamină simplă ar putea ajuta în combaterea unuia dintre cele mai agresive cancere
O vitamină simplă ar putea ajuta în combaterea unuia dintre cele mai agresive cancere
Cele 3 acte care îți mută dosarul de pensie. Procedura pentru pensionarii care pleacă în alt județ sau în străinătate
Cele 3 acte care îți mută dosarul de pensie. Procedura pentru pensionarii care pleacă în alt județ sau în străinătate
Semnul de pe față care nu trebuie ignorat dacă iei medicamente pentru tensiune. Reacția care poate bloca respirația
Semnul de pe față care nu trebuie ignorat dacă iei medicamente pentru tensiune. Reacția care poate bloca respirația
Oncolog: 5 semne de cancer pe care mulți le ignoră până e târziu. Sunt puse pe seama vârstei sau stresului
Oncolog: 5 semne de cancer pe care mulți le ignoră până e târziu. Sunt puse pe seama vârstei sau stresului
TV Mania
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
CSID.ro
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Libertatea
Evaluarea Națională 2026 la Matematică are loc astăzi
Evaluarea Națională 2026 la Matematică are loc astăzi
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton