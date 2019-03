Jolie, în vârstă de 43 de ani, a mers la lansarea filmului „Dumbo” alături de patru dintre copiii ei: Zahara (14 ani), Shiloh (12 ani) și gemenii Vivienne și Knox (10 ani). Pentru această ocazie, actrița a îmbrăcat o rochie albă marca Versace, cu spatele gol.

Angelina are în total 17 tatuaje pe corp și nu plănuiește să se oprească, potrivit The Sun.

Printre tatuajele vedetei se numără o rugăciune budistă și coordonatele unde s-au născut cei șase copii ai ei, precum și coordonatele locului unde s-a născut fostul ei soț, Brad Pitt, în Oklahoma.

Tatuajele Angelinei Jolie

Pe umărul stâng, actrița și-a tatuat coordonatele locurilor în care s-au născut copiii ei, precum și cele ale locului nașterii lui Brad Pitt. Pe omoplatul stâng are tatuată o vrajă budistă dedicată fiului ei adoptat Maddox. La baza gâtului are scrise versuri ale piesei „Know Your Rights” ale trupei The Clash. Sub aceste versuri, este desenat un templu budist care simbolizează mila. Pe omoplatul drept are tatuate mantre care aduc noroc și sănătate Pe mijlocul spatelui are desene ce reprezintă patru continente și elementele clasice: pământ, apă, aer și foc Sub continente este un tigru bengalez ce reprezintă cetățenia cambodgiană a Angelinei, pe care a obținut-o în anul 2005. Pe antebrațul drept are un tatuaj în arabă ce înseamnă „Determinare”

În trecut, Jolie a vorbit despre pasiunea ei pentru tatuaje.

„Le iubesc. Sunt arta corpului. Nu cred că este anormal ca cineva care își petrece viața în pielea altor personaje să vrea să o marcheze pe a lui desenând pe ea lucruri care înseamnă ceva”, a spus Angelina Jolie.

Deși majoritatea tatuajelor sale sunt gândite din timp, actrița a recunoscut că are desenat și un dragon, pe șold, care a apărut ca urmare a unei nopți „nebune” în Amsterdam.

„Să îmi fac dragonul a fost cea mai mare surpriză. Eram în Amsterdam, am devenit puțin nebună, mi-am dat jos pantalonii într-un salon de tatuaje și m-am trezit a doua zi dimineață și am văzut acest dragon amuzant. Întotdeauna mi-am dorit un dragon, dar acesta are o limbă nostimă albastră. Pentru mine un dragon este o femeie puternică și elegantă”, a dezvăluit vedeta.

Sursă foto: Northfoto, Hepta