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Ziua campionilor la Electric Castle 2026 – The Cure pe scena principală și fotbal la miezul nopții

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Ultima zi de Electric Castle (EC) 2026 e plină de emoție pentru fanii rock și pentru microbiști. Cu The Cure și Dogstar pe scena principală a festivalului și transmiterea în direct a finalei Cupei Mondiale, distracția va ieși garantat câștigătoare. Bilete pentru ediția 2027 sunt deja puse în vânzare, la un preț special, pe www.electriccastle.ro.

Antrenamentul pentru ziua 4 de EC 2026 a început de dimineață, cu un cross în camping, șansa de a mai rula, în memorie, amintirile strânse sâmbătă noaptea, când Nothing But Thieves și LP au strâns toată emoția publicului și au transformat-o în două concerte memorabile. “Iubim să fim aici și am vrea să putem veni mai des chiar decât am făcut-o deja. Aveți o energie absolut specială!”, a spus Conor Mason, solistul NBT, la finalul unui show în care și-au răsfățat fanii cu foarte multe materiale noi, în premieră la castel. Aceeași energie specială s-a regăsit, de altfel, la toate scenele din festival, unde fanii au dansat, până în zori, pe set-ul pregătit de veteranii Deep Dish și pe ritmurile house mixate de Jax Jones sau La Sécurité. În total, 63.000 de participanți au umplut domeniul Banffy în cea de-a 3-a zi a ediției.

Duminică aduce un outfit special de festival. Un machiaj intens la ochi, păr tapat fără limite și tricoul naționalei Spaniei (sau Argentinei, după preferințe) sunt absolut necesare pentru a naviga între scena principală pe care The Cure va cânta pentru de 2 ore, un pic mai puțin decât sunt așteptările de durată a finalei Cupei Mondiale ce va fi transmisă pe ecranul scenei Hangar. Toată lumea a păstrat un pic de spațiu în memoria telefonului și pentru superstarul Keanu Reeves care va fi prezent la Bonțida alături de trupa sa, Dogstar

Printre recomandările zilei: Just Mustard și YĨN YĨN , de salvat în programul din aplicație și în playlist.

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Și pentru că niciodată nu este prea devreme pentru a te pregăti pentru următoarea ediție de Electric Castle, organizatorii au pus deja în vânzare primele abonamente pentru 2027. La un  preț special ce pornește de la 139 Euro, acestea pot fi găsite pe www.electriccastle.ro, inclusiv cu opțiune de plată în rate.

Foto credit: Electric Castle

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