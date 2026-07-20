  MENIU  
Home > Advertorial > Piața Globală De Turism Dentar Se Extinde Către 65 De Miliarde De Dolari În 2033

Piața Globală De Turism Dentar Se Extinde Către 65 De Miliarde De Dolari În 2033

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Piața globală a turismului dentar parcurge cea mai rapidă perioadă de creștere din ultimul deceniu. Datorită directivei Uniunii Europene privind asistența medicală transfrontalieră, cetățenii români se orientează tot mai mult către alternative internaționale pentru implanturi dentare și stomatologie estetică. Proiecțiile sectoriale indică faptul că tratamentul dentar își va consolida poziția de cel mai mare segment ca volum al turismului medical global. Istanbul se evidențiază drept principala destinație dentară a geografiei Europei de Est, cu distanța scurtă de zbor, infrastructura clinică multilingvă și pachetele premium de experiență a pacientului. Fondatorul Dr. Wonder, Erhan Ceylan, împărtășește evaluările sale privind experiența de reabilitare dentară a pacienților români în Turcia.

Conform raportului Dental Tourism Market Report al Grand View Research din 2025, valoarea pieței globale a turismului dentar pentru annum 2024 se măsoară la nivelul de 12,48 miliarde de dolari. Proiecția aceluiași raport indică faptul că piața va atinge 65,39 miliarde de dolari în 2033 și va crește cu o rată compusă anuală de 20,41 la sută în perioada 2026–2033. Segmentul implanturilor dentare continuă să dețină cea mai mare cotă de piață dintre categoriile de servicii. Raportul global privind starea sănătății orale al Organizației Mondiale a Sănătății (2022) arată că la nivel mondial 2,5 miliarde de persoane suferă de carii dentare netratate, iar 1 miliard de persoane suferă de boli parodontale avansate. Acest tablou epidemiologic explică de ce cererea de implanturi și reabilitare orală completă crește structural la scară globală.

Datele globale menționate plasează orientarea pacienților români către Istanbul într-un context concret. Fondatorul Dr. Wonder, Erhan Ceylan, evaluează datele sectoriale din perspectiva pacientului român în felul următor: „Directiva 2011/24 a Uniunii Europene privind asistența medicală transfrontalieră recunoaște clar dreptul cetățenilor români de a primi tratament dentar în afara propriilor granițe. Datorită duratei scurte a zborurilor directe către Istanbul și suportului oferit de coordonatorul vorbitor de limba română din rețeaua noastră de servicii, parcursul pacientului este acum gestionat dintr-un singur loc. Prioritatea noastră fundamentală este să oferim pacienților români standardul global de calitate în implanturi dentare, reabilitare orală completă și stomatologie estetică, în aceeași limbă și cu aceeași coordonare.“

Dreptul la asistență medicală transfrontalieră transformă reabilitarea dentară într-o călătorie integrată“

Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Recomandarea zilei

Conform datelor Comisiei Europene pentru anul de referință 2022 privind Directiva 2011/24/UE, 19 state membre ale UE operează un sistem de autorizare prealabilă pentru solicitările transfrontaliere de asistență medicală, iar 83,5 la sută din solicitările din cadrul directivei sunt aprobate. Aceeași directivă oferă cetățenilor români posibilitatea de a primi servicii medicale planificate într-un alt stat membru al UE și de a solicita rambursarea cheltuielilor din partea sistemului național. Raportul Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate al Organizației Mondiale a Sănătății, care acoperă 31 de țări europene, evidențiază faptul că creșterea numărului de medici stomatologi se dezvoltă în paralel cu volumul turismului dentar transfrontalier. Conform raportului comun Health at a Glance: Europe 2024 al OCDE și Comisiei Europene, se prevede ca ponderea populației de peste 65 de ani în UE să crească de la 21 la sută în 2023 la 29 la sută în 2050, iar această transformare demografică va multiplica cererea de stomatologie geriatrică. Future Market Insights prognozează că piața globală a turismului dentar va crește de la 11,4 miliarde de dolari în 2026 la 40,7 miliarde de dolari în 2036, cu o rată compusă anuală de creștere de 13,6 la sută. Conform datelor aceluiași raport, segmentul implanturilor dentare continuă să dețină o cotă de 26,3 la sută din piața globală.

Ceylan subliniază că această structură instituțională constituie forța motrice fundamentală care orientează pacienții români către Istanbul: „Infrastructura legitimă oferită de directiva UE permite pacientului care intră în clinică să planifice cu încredere. Durata zborului direct de la București la Istanbul rămâne în medie sub două ore; această cifră înseamnă că pentru pacienții români vizita dentară este una dintre cele mai accesibile călătorii de tratament din punct de vedere logistic. Pacienții noștri români rămân în comunicare cu un singur coordonator din momentul în care aterizează la Istanbul și până în momentul în care se întorc în țara lor.“ Dr. Wonder se poziționează printre brandurile corporative care oferă o experiență premium integrală a pacientului pe piața internațională a turismului dentar, datorită soluțiilor avansate de laborator dentar digital și structurii de coordonare a pacienților în opt limbi.

Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Recomandarea zilei

Cererea de implant dentar intră într-o fază de creștere structurală la nivel global

Conform analizei Precedence Research privind turismul dentar global, segmentul implanturilor dentare reprezintă cel mai mare segment de piață cu o cotă de 38 la sută în 2024 și se așteaptă să își păstreze poziția de lider și în următorul deceniu. Proiecția aceleiași organizații arată că piața globală a atins o valoare de 16,30 miliarde de dolari în 2025 și de 19,89 miliarde de dolari în 2026. Conform datelor Raportului global privind starea sănătății orale al Organizației Mondiale a Sănătății (2022), 350 de milioane de oameni la nivel mondial suferă de edentație totală; această situație explică în mod concret de ce cererea pentru soluții de implant pe arcadă completă, precum All-on-4 și All-on-6, crește structural la scară globală. Noile date oficiale USHAŞ vin să confirme atracţia globală a Turciei. Cu un volum de 1,4 milioane de pacienţi internaţionali în 2025, sectorul turismului medical din Turcia ţinteşte pentru 2026 un volum masiv de 2,5 milioane de pacienţi şi venituri de 10 miliarde de dolari. Concomitent, Persistence Market Research raportează că pacienții dentari transfrontalieri economisesc în medie între 60 și 80 la sută, iar această diferență crește în mod special în cazurile de reabilitare orală completă.

Erhan Ceylan a subliniat importanța transformării digitale: „Pacienții români nu beneficiază doar de un avantaj masiv de cost, ci obțin și acces direct la soluțiile de stomatologie digitală bazate pe inteligența artificială oferite în rețeaua noastră de servicii. Așa cum arată datele Precedence Research, faptul că segmentul implanturilor dentare deține o cotă de piață de 38% nu este o coincidență. Asigurăm furnizarea de soluții durabile de calitate premium prin ghiduri chirurgicale robotice și sisteme avansate CAD/CAM în cadrul partenerilor noștri de soluții.“

Călătoria integrată a pacientului definește noul standard al turismului dentar

Ca Dr. Wonder, valoarea pe care o creăm nu reprezintă doar o procedură chirurgicală; este o călătorie integrală care începe cu prima consultație online în țara pacientului, continuă cu perioada de tratament de 5 până la 10 zile petrecută la Istanbul și se prelungește cu sesiunile de monitorizare postoperatorie la distanță. Prin partenerii noștri de soluții, asigurăm accesul la o gamă largă de tratamente cu scanere intraorale digitale, tomografie 3D CBCT, infrastructura de producție a zirconiului prin tehnologia CAD/CAM și sisteme de design digital al zâmbetului, acoperind reabilitarea implantară completă All-on-4, All-on-6, All-on-8, aplicațiile de implant Zigomatice și designul digital al zâmbetului Hollywood Smile. Tratamentul cu implant Zigomatice, care este de o importanță vitală în special pentru pacienții cu resorbție osoasă avansată, se numără printre cele mai preferate soluții premium de către pacienții noștri care vin de pe piața Europei de Est. Pacienților noștri români le oferim un pachet integrat de servicii prin coordonatorul nostru vorbitor de limba română, care include planul scris de tratament, garanția de preț fix și garanția globală a mărcilor internaționale de implant. Echipele de profesioniști și experți multidisciplinari din rețeaua noastră de servicii oferă o coordonare excelentă în fiecare etapă a procesului de tratament, în conformitate cu standardele internaționale. În perioada următoare, vom crește investițiile în comunicarea digitală, galeria de cazuri înainte-după și infrastructura de control video la distanță pentru pacienții din București, Cluj-Napoca și Timișoara; în acelaşi timp, ne vom extinde în mod durabil volumul de pacienți internaționali pentru a ne consolida poziția pe piața Europei de Est.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Vlad Mogoș, băiatul rău din noul serial de la PRO TV, TRAFIC: „Mereu am simțit că un astfel de personaj, care trăiește mai mult în întuneric, poate fi foarte seducător”. Ce spune despre Adela Popescu și Tudor Chirilă / Exclusiv
Cine este Vlad Mogoș, băiatul rău din noul serial de la PRO TV, TRAFIC: „Mereu am simțit că un astfel de personaj, care trăiește mai mult în întuneric, poate fi foarte seducător”. Ce spune despre Adela Popescu și Tudor Chirilă / Exclusiv
Ce a declarat Nea Mărin despre Mirela Vaida, care participă în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere: “Știu că este foarte vocală!” / Exclusiv
Ce a declarat Nea Mărin despre Mirela Vaida, care participă în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere: “Știu că este foarte vocală!” / Exclusiv
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cărțile Pokémon, boom financiar de 324.000.000 de dolari, în iunie: cum s-au transformat cripto-investițiile în jocuri de noroc
Cărțile Pokémon, boom financiar de 324.000.000 de dolari, în iunie: cum s-au transformat cripto-investițiile în jocuri de noroc
Avantaje
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Elle
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața de familie și colaborarea cu Tudor Chirilă în serialul „Trafic”: „Avem multe diferențe în abordarea vieții” / Exclusiv
Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața de familie și colaborarea cu Tudor Chirilă în serialul „Trafic”: „Avem multe diferențe în abordarea vieții” / Exclusiv
De ce a murit soția lui Alexandru Hora, concurent MasterChef: „I-a fost fatal”. Ce decizie a luat Cristina înainte de a deceda
De ce a murit soția lui Alexandru Hora, concurent MasterChef: „I-a fost fatal”. Ce decizie a luat Cristina înainte de a deceda
Cum a sărbătorit Ilie Năstase împlinirea vârstei de 80 de ani: „Altceva nu îmi doresc”
Cum a sărbătorit Ilie Năstase împlinirea vârstei de 80 de ani: „Altceva nu îmi doresc”
Diana Șoșoacă, imagini virale din vacanță. Lidera S.O.S s-a plimbat cu decapotabila prin Dobrogea, purtând accesorii de lux
Diana Șoșoacă, imagini virale din vacanță. Lidera S.O.S s-a plimbat cu decapotabila prin Dobrogea, purtând accesorii de lux
Observator News
A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
Libertatea pentru Femei
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur, s-a stins la 75 de ani, după o luptă grea cu boala
Doliu uriaș în fotbalul mondial! Kevin Keegan, dublu câștigător al Balonului de Aur, s-a stins la 75 de ani, după o luptă grea cu boala
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Cod roșu de vreme severă! A fost emis mesaj Ro-Alert în România
Cod roșu de vreme severă! A fost emis mesaj Ro-Alert în România
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Harry și Meghan Markle, avertizați de un expert: „Adevărata provocare abia începe”
Harry și Meghan Markle, avertizați de un expert: „Adevărata provocare abia începe”
Horoscop vară 2026: Cumpene grele pentru trei zodii. Ce avertismente transmit astrele pentru acești nativi
Horoscop vară 2026: Cumpene grele pentru trei zodii. Ce avertismente transmit astrele pentru acești nativi
„Am slăbit aproape 23 de kilograme în șase luni fără injecții pentru slăbit, diete minune sau antrenamente epuizante”
„Am slăbit aproape 23 de kilograme în șase luni fără injecții pentru slăbit, diete minune sau antrenamente epuizante”
„Moartea este doar o iluzie”, spune o femeie declarată moartă timp de opt minute
„Moartea este doar o iluzie”, spune o femeie declarată moartă timp de opt minute
TV Mania
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Fără secrete despre destinațiile de lux ale verii! Unde își cheltuie banii prezentatoarele de la Pro TV când vor să scape de aglomerație
Fără secrete despre destinațiile de lux ale verii! Unde își cheltuie banii prezentatoarele de la Pro TV când vor să scape de aglomerație
A costat un milion de euro, dar iată ce detaliu ascuns au observat fanii în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A costat un milion de euro, dar iată ce detaliu ascuns au observat fanii în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Oamenii îl opresc pe stradă și toți îl întreabă același lucru! Reacția genială a lui Sorin Bontea când dă piept cu românii: „E amuzant”
Oamenii îl opresc pe stradă și toți îl întreabă același lucru! Reacția genială a lui Sorin Bontea când dă piept cu românii: „E amuzant”
CSID.ro
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Libertatea
„Mi-am lăsat copiii bolnavi acasă!” Grevă în sănătate: Poveștile tulburătoare ale cadrelor medicale care au protestat la Spitalul Floreasca
„Mi-am lăsat copiii bolnavi acasă!” Grevă în sănătate: Poveștile tulburătoare ale cadrelor medicale care au protestat la Spitalul Floreasca
Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Fanii îl pot întâlni personal la concertele din București și Timișoara
Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Fanii îl pot întâlni personal la concertele din București și Timișoara
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 20 iulie – 2 august 2026
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 20 iulie – 2 august 2026
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton