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Piața globală a turismului dentar parcurge cea mai rapidă perioadă de creștere din ultimul deceniu. Datorită directivei Uniunii Europene privind asistența medicală transfrontalieră, cetățenii români se orientează tot mai mult către alternative internaționale pentru implanturi dentare și stomatologie estetică. Proiecțiile sectoriale indică faptul că tratamentul dentar își va consolida poziția de cel mai mare segment ca volum al turismului medical global. Istanbul se evidențiază drept principala destinație dentară a geografiei Europei de Est, cu distanța scurtă de zbor, infrastructura clinică multilingvă și pachetele premium de experiență a pacientului. Fondatorul Dr. Wonder, Erhan Ceylan, împărtășește evaluările sale privind experiența de reabilitare dentară a pacienților români în Turcia.

Conform raportului Dental Tourism Market Report al Grand View Research din 2025, valoarea pieței globale a turismului dentar pentru annum 2024 se măsoară la nivelul de 12,48 miliarde de dolari. Proiecția aceluiași raport indică faptul că piața va atinge 65,39 miliarde de dolari în 2033 și va crește cu o rată compusă anuală de 20,41 la sută în perioada 2026–2033. Segmentul implanturilor dentare continuă să dețină cea mai mare cotă de piață dintre categoriile de servicii. Raportul global privind starea sănătății orale al Organizației Mondiale a Sănătății (2022) arată că la nivel mondial 2,5 miliarde de persoane suferă de carii dentare netratate, iar 1 miliard de persoane suferă de boli parodontale avansate. Acest tablou epidemiologic explică de ce cererea de implanturi și reabilitare orală completă crește structural la scară globală.

Datele globale menționate plasează orientarea pacienților români către Istanbul într-un context concret. Fondatorul Dr. Wonder, Erhan Ceylan, evaluează datele sectoriale din perspectiva pacientului român în felul următor: „Directiva 2011/24 a Uniunii Europene privind asistența medicală transfrontalieră recunoaște clar dreptul cetățenilor români de a primi tratament dentar în afara propriilor granițe. Datorită duratei scurte a zborurilor directe către Istanbul și suportului oferit de coordonatorul vorbitor de limba română din rețeaua noastră de servicii, parcursul pacientului este acum gestionat dintr-un singur loc. Prioritatea noastră fundamentală este să oferim pacienților români standardul global de calitate în implanturi dentare, reabilitare orală completă și stomatologie estetică, în aceeași limbă și cu aceeași coordonare.“

„Dreptul la asistență medicală transfrontalieră transformă reabilitarea dentară într-o călătorie integrată“

Conform datelor Comisiei Europene pentru anul de referință 2022 privind Directiva 2011/24/UE, 19 state membre ale UE operează un sistem de autorizare prealabilă pentru solicitările transfrontaliere de asistență medicală, iar 83,5 la sută din solicitările din cadrul directivei sunt aprobate. Aceeași directivă oferă cetățenilor români posibilitatea de a primi servicii medicale planificate într-un alt stat membru al UE și de a solicita rambursarea cheltuielilor din partea sistemului național. Raportul Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate al Organizației Mondiale a Sănătății, care acoperă 31 de țări europene, evidențiază faptul că creșterea numărului de medici stomatologi se dezvoltă în paralel cu volumul turismului dentar transfrontalier. Conform raportului comun Health at a Glance: Europe 2024 al OCDE și Comisiei Europene, se prevede ca ponderea populației de peste 65 de ani în UE să crească de la 21 la sută în 2023 la 29 la sută în 2050, iar această transformare demografică va multiplica cererea de stomatologie geriatrică. Future Market Insights prognozează că piața globală a turismului dentar va crește de la 11,4 miliarde de dolari în 2026 la 40,7 miliarde de dolari în 2036, cu o rată compusă anuală de creștere de 13,6 la sută. Conform datelor aceluiași raport, segmentul implanturilor dentare continuă să dețină o cotă de 26,3 la sută din piața globală.

Ceylan subliniază că această structură instituțională constituie forța motrice fundamentală care orientează pacienții români către Istanbul: „Infrastructura legitimă oferită de directiva UE permite pacientului care intră în clinică să planifice cu încredere. Durata zborului direct de la București la Istanbul rămâne în medie sub două ore; această cifră înseamnă că pentru pacienții români vizita dentară este una dintre cele mai accesibile călătorii de tratament din punct de vedere logistic. Pacienții noștri români rămân în comunicare cu un singur coordonator din momentul în care aterizează la Istanbul și până în momentul în care se întorc în țara lor.“ Dr. Wonder se poziționează printre brandurile corporative care oferă o experiență premium integrală a pacientului pe piața internațională a turismului dentar, datorită soluțiilor avansate de laborator dentar digital și structurii de coordonare a pacienților în opt limbi.

„Cererea de implant dentar intră într-o fază de creștere structurală la nivel global“

Conform analizei Precedence Research privind turismul dentar global, segmentul implanturilor dentare reprezintă cel mai mare segment de piață cu o cotă de 38 la sută în 2024 și se așteaptă să își păstreze poziția de lider și în următorul deceniu. Proiecția aceleiași organizații arată că piața globală a atins o valoare de 16,30 miliarde de dolari în 2025 și de 19,89 miliarde de dolari în 2026. Conform datelor Raportului global privind starea sănătății orale al Organizației Mondiale a Sănătății (2022), 350 de milioane de oameni la nivel mondial suferă de edentație totală; această situație explică în mod concret de ce cererea pentru soluții de implant pe arcadă completă, precum All-on-4 și All-on-6, crește structural la scară globală. Noile date oficiale USHAŞ vin să confirme atracţia globală a Turciei. Cu un volum de 1,4 milioane de pacienţi internaţionali în 2025, sectorul turismului medical din Turcia ţinteşte pentru 2026 un volum masiv de 2,5 milioane de pacienţi şi venituri de 10 miliarde de dolari. Concomitent, Persistence Market Research raportează că pacienții dentari transfrontalieri economisesc în medie între 60 și 80 la sută, iar această diferență crește în mod special în cazurile de reabilitare orală completă.

Erhan Ceylan a subliniat importanța transformării digitale: „Pacienții români nu beneficiază doar de un avantaj masiv de cost, ci obțin și acces direct la soluțiile de stomatologie digitală bazate pe inteligența artificială oferite în rețeaua noastră de servicii. Așa cum arată datele Precedence Research, faptul că segmentul implanturilor dentare deține o cotă de piață de 38% nu este o coincidență. Asigurăm furnizarea de soluții durabile de calitate premium prin ghiduri chirurgicale robotice și sisteme avansate CAD/CAM în cadrul partenerilor noștri de soluții.“

„Călătoria integrată a pacientului definește noul standard al turismului dentar“

Ca Dr. Wonder, valoarea pe care o creăm nu reprezintă doar o procedură chirurgicală; este o călătorie integrală care începe cu prima consultație online în țara pacientului, continuă cu perioada de tratament de 5 până la 10 zile petrecută la Istanbul și se prelungește cu sesiunile de monitorizare postoperatorie la distanță. Prin partenerii noștri de soluții, asigurăm accesul la o gamă largă de tratamente cu scanere intraorale digitale, tomografie 3D CBCT, infrastructura de producție a zirconiului prin tehnologia CAD/CAM și sisteme de design digital al zâmbetului, acoperind reabilitarea implantară completă All-on-4, All-on-6, All-on-8, aplicațiile de implant Zigomatice și designul digital al zâmbetului Hollywood Smile. Tratamentul cu implant Zigomatice, care este de o importanță vitală în special pentru pacienții cu resorbție osoasă avansată, se numără printre cele mai preferate soluții premium de către pacienții noștri care vin de pe piața Europei de Est. Pacienților noștri români le oferim un pachet integrat de servicii prin coordonatorul nostru vorbitor de limba română, care include planul scris de tratament, garanția de preț fix și garanția globală a mărcilor internaționale de implant. Echipele de profesioniști și experți multidisciplinari din rețeaua noastră de servicii oferă o coordonare excelentă în fiecare etapă a procesului de tratament, în conformitate cu standardele internaționale. În perioada următoare, vom crește investițiile în comunicarea digitală, galeria de cazuri înainte-după și infrastructura de control video la distanță pentru pacienții din București, Cluj-Napoca și Timișoara; în acelaşi timp, ne vom extinde în mod durabil volumul de pacienți internaționali pentru a ne consolida poziția pe piața Europei de Est.

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