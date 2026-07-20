Tipuri de coroane dentare: zirconiu, ceramică sau metalo-ceramică

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Metalo-ceramica a dominat stomatologia restaurativă timp de câteva decenii nu pentru că era perfectă, ci pentru că nu exista nimic mai bun. Scheletul metalic oferea rezistența mecanică necesară, iar stratul de ceramică exterior reproducea, aproximativ, aspectul dintelui natural. Problema acestui compromis a rămas aceeași de la început: ceramica aplicată peste metal poate ciobi, marginea gingivală poate dezvolta în timp o linie închisă la culoare, iar estetica, oricât de bine executată, are limitele unui material opac la bază. Apariția zirconiului și rafinarea ceramicilor integral ceramice au schimbat termenii acestei ecuații, fără să o anuleze complet.

Ce diferențiază cele trei materiale în practică

Metalo-ceramica, numită în literatura de specialitate PFM (porcelain-fused-to-metal), constă dintr-un schelet metalic interior peste care se aplică un strat de ceramică. Tehnica are documentate decenii de date clinice și rate de succes de 90-95% la zece ani, putând funcționa și treizeci de ani în condiții ideale, adică igienă riguroasă și absența bruxismului. Limitele ei sunt structurale: ceramica nesusținută pe zone mai mari de 1,5 mm devine vulnerabilă la ciobire, iar oxidarea aliajului metalic poate crea, în timp, acea linie închisă la gingii, mai frecventă când aliajul este de calitate inferioară sau tehnica de lucru lasă de dorit.

Ceramica integral ceramică, în variantele ei principale, folosește fie disilicatul de litiu (cunoscut comercial sub denumirea E.max), fie zirconiul ca material de bază. Disilicatul de litiu este preferat pentru zona frontală, unde transluciditatea și aspectul natural contează cel mai mult, cu o durabilitate estimată la 15-20 de ani. Zirconiul pe post de structură de susținere, acoperit cu ceramică feldspatică, combină rezistența mecanică a zirconiului cu estetica fină a ceramicii stratificate, dar rămâne expus aceluiași risc de ciobire a stratului exterior.

Zirconiul monolitic, frezat dintr-un singur bloc fără niciun strat de ceramică adăugat, reprezintă cea mai recentă direcție. Rezistența lui mecanică depășește 1.000 MPa, ceea ce îl face soluția de elecție pentru zona posterioară, pentru pacienții cu bruxism sau pentru coroanele pe implanturi, unde solicitările ocluzale sunt mai mari. Aspectul estetic este mai puțin rafinat decât al ceramicii stratificate, motiv pentru care este rar ales pentru dinții frontali.

Ce spun cifrele despre durabilitate și când contează contextul clinic

Comparațiile directe între materiale sunt mai nuanțate decât par la prima vedere. O meta-analiză publicată în Journal of Prosthetic Dentistry arată că, pe dinți naturali, ratele de supraviețuire la cinci ani sunt practic comparabile: 98,5% pentru disilicatul de litiu monolitic, 97,3% pentru zirconiul stratificat, 97,1% pentru metalo-ceramică și 96,8% pentru zirconiul monolitic dens. Diferențele sunt statistice, nu clinic semnificative, iar concluzia practică este că niciun material nu este universal superior pe dinți naturali.

Tabloul se schimbă pe implanturi. Un studiu clinic prospectiv publicat în Journal of Contemporary Clinical Practice, pe 100 de pacienți urmăriți cinci ani, a comparat zirconiul monolitic cu metalo-ceramica pe coroane implanto-purtate și a găsit o diferență relevantă: rata de supraviețuire a fost de 98% pentru zirconiu față de 92% pentru PFM, iar complicațiile mecanice, în principal ciobirea ceramicii, au apărut la 18% dintre coroanele metalo-ceramice față de 4% la cele din zirconiu monolitic. Pe implanturi, unde nu există amortizarea naturală a ligamentului periodontal, solicitările mecanice sunt mai directe, iar zirconiul monolitic răspunde mai bine acestui context.

Un alt aspect frecvent ignorat: coroanele din zirconiu, indiferent de variantă, sunt soluția recomandată pentru pacienții cu alergii la metale, eliminând complet riscul de reacție la aliajul din scheletul PFM.

Prețurile și ce influențează variația lor

Intervalele de preț pentru coroane dentare variază considerabil în România, iar diferențele reflectă mai mulți factori: tipul de material, brandul de zirconiu sau ceramică folosit, tehnologia de frezare și manopera medicului și a laboratorului. Ca reper general de piață, metalo-ceramica se situează între 610 și 2.200 RON, cu o mediană în jurul a 950 RON. Ceramica pe structură de zirconiu, preferată pentru zona frontală, ajunge la 800-3.000 RON (mediană aproximativ 1.700 RON), iar zirconiul monolitic, ales mai ales pentru posteriori, se încadrează între 945 și 3.000 RON.

Variația în interiorul aceluiași tip de material este semnificativă. În București, prețurile pentru o coroană de zirconiu pot diferi cu până la 1.800 RON între clinici, fără ca diferența să fie neapărat nejustificată: un laborator dentar propriu, un scanner intraoral de precizie sau un brand de zirconiu certificat cu trasabilitate documentată au costuri reale care se reflectă în prețul final.

Când coroana este destinată unui implant dentar, costul total include și celelalte componente ale restaurării: inserarea propriu-zisă a implantului, bontul protetic și coroana finală. Pacienții care se întreabă cât costă un implant dentar trebuie să ia în calcul toate aceste etape, nu doar prețul coroanei finale. Clinicile care dețin un laborator dentar propriu elimină un intermediar din lanțul de producție, ceea ce poate reduce atât timpii de așteptare, cât și costurile finale. Denttaglio, de exemplu, realizează intern coroanele de zirconiu pe implant, cu control integral al calității în fiecare etapă de execuție.

Cum se alege materialul potrivit

Decizia nu aparține exclusiv pacientului și nici nu ar trebui să pornească de la preferința pentru un material anume. Zona dentară este primul criteriu: dinții frontali cer transluciditate și mimetism cromatic, ceea ce favorizează disilicatul de litiu sau ceramica pe zirconiu; dinții laterali și molarii cer rezistență mecanică, deci zirconiul monolitic este mai potrivit. Prezența bruxismului schimbă calculul pentru orice zonă, orientând decizia spre materiale monolitice. Istoricul de alergii la metale exclude metalo-ceramica din ecuație.

Un detaliu tehnic care rareori ajunge în discuția cu pacientul: în cazul coroanelor stratificate din zirconiu, eșecurile documentate sunt cauzate aproape exclusiv de ciobirea ceramicii feldspatice aplicate în grosime mai mare de 1,5 mm, nu de structura de zirconiu în sine. Acuratețea tehnicianului dentar și protocolul de stratificare contează, prin urmare, la fel de mult ca alegerea materialului.

Metalo-ceramica rămâne o opțiune validă acolo unde bugetul este o constrângere reală și unde contextul clinic nu impune altceva, mai ales pe dinți naturali, unde datele de supraviețuire sunt comparabile cu ale ceramicilor moderne. A o respinge automat în favoarea zirconiului, fără un motiv clinic concret, înseamnă să tratezi materialul ca pe un simbol de calitate, nu ca pe un instrument ales în funcție de nevoie.

Surse

Journal of Prosthetic Dentistry / PubMed – Meta-analiză rate de supraviețuire coroane (metalo-ceramică, zirconiu, litiu-disilcat), 2026

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41489982

PMC / MDPI – Retrospective Long-Term Survival Rate and Clinical Performance of Zirconium Oxide Restorations over the Past 5 Years, 2025

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11857140

Journal of Contemporary Clinical Practice (JCCP) – Evaluation of the Long-Term Clinical Performance of Monolithic Zirconia versus Porcelain-Fused-to-Metal Implant Crowns, 2025

https://jccpractice.com/article/evaluation-of-the-long-term-clinical-performance-of-monolithic-zirconia-versus-porcelain-fused-to-metal-implant-crowns-359

ScienceDirect / Journal of Prosthetic Dentistry – Comparison of clinical outcomes between single metal-ceramic and zirconia crowns, 2024

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391324001860

McGill University Faculty of Dentistry – Survival Rate Comparison between Zirconia and Porcelain-Fused-to-Metal, 2023

Surs foto: pexels.com

https://www.mcgill.ca/dentistry/files/dentistry/survival_rate_of_zirconia_vs_pfm_crowns_2023.pdf

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