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Cum aleg profesioniștii tencuiala pentru proiecte premium

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.  Actualizat 20.07.2026, 12:38
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Pe fațada unei clădiri premium, finisajul exterior este primul lucru care se vede și ultimul care iartă o greșeală. Mulți proprietari și chiar echipe cu experiență tratează stratul final drept o simplă etapă de acoperire, deși el decide cum arată proiectul peste cinci, zece sau cincisprezece ani. Diferența dintre o fațadă care rămâne curată și uniformă și una care se pătează, crapă sau își pierde culoarea vine în mare parte din deciziile luate înainte de prima aplicare. Dacă lucrezi constant pe proiecte ambițioase, știi deja că aici se câștigă sau se pierde impresia finală, iar alegerea materialului potrivit pornește de la înțelegerea a ceea ce se întâmplă cu suprafața în timp.

De ce tencuiala exterioară face diferența în proiecte premium

Fațada este suprafața cu cea mai mare expunere din tot proiectul. Primește soare direct vara, îngheț iarna, ploaie oblică, praf și, în orașe, o cantitate constantă de poluare care se depune pe suprafață. Un finisaj interior trăiește într-un mediu controlat, în timp ce cel pe care îl aplici afară este supus zilnic unor solicitări care scot la iveală orice compromis făcut la alegerea materialului. De aceea o clădire cu arhitectură reușită poate arăta ieftin dacă finisajul cedează, iar una discretă poate câștiga imediat autoritate dacă suprafața rămâne impecabilă.

Pentru clientul care investește într-un proiect premium, uniformitatea și stabilitatea în timp nu sunt detalii tehnice, ci parte din valoarea percepută a locuinței. O fațadă care își păstrează culoarea și textura ani la rând transmite grijă pentru detalii, calitate și un buget bine gestionat. De aici vine și presiunea reală pe care o simți când aplici, fiindcă rezultatul rămâne vizibil pentru oricine trece pe stradă, mult după ce factura a fost uitată.

Ce criterii tehnice contează cu adevărat la alegerea tencuielii

Când treci de partea decorativă și te uiți la comportamentul real al unui finisaj exterior, câteva proprietăți spun aproape toată povestea. Permeabilitatea la vaporii de apă lasă pereții să respire și scoate umezeala din structură, în loc să o blocheze sub un strat etanș care se desprinde mai târziu. În același timp, hidrofobicitatea ține ploaia la suprafață și împiedică apa să pătrundă în masa finisajului, ceea ce reduce riscul de pete, mucegai și degradare la geruri repetate.

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Aderența la suport decide dacă sistemul rămâne stabil în timp sau dezvoltă fisuri încă din primii ani. Stabilitatea culorii la radiația ultravioletă este un alt criteriu pe care mulți îl subestimează, fiindcă o nuanță aleasă atent își pierde repede prospețimea dacă pigmentul nu rezistă la soare. Nu în ultimul rând, lucrabilitatea produsului îți influențează direct calitatea aplicării, pentru că un material dificil de întins lasă urme de gletieră și îmbinări vizibile chiar și în mâini experimentate.

Granulația și finisajul siliconic explicate pentru profesioniști

Granulația este dimensiunea maximă a bobului de agregat din compoziție și stabilește atât textura vizibilă, cât și consumul de material pe metru pătrat. O granulație de 1,5 mm dă o suprafață fină, cu un desen discret, potrivită pentru volume moderne cu linii curate. Una de 2,0 mm oferă un relief echilibrat, ușor de întreținut și iertător cu micile neregularități ale suportului, în timp ce varianta de 3,0 mm construiește o textură pronunțată, cu caracter, care ascunde imperfecțiuni și dă adâncime unei fațade ample. Toate aceste opțiuni de textură le regăsești clar diferențiate în gama Relius, unde fiecare variantă are un rost precis pentru tipul de proiect pe care îl pregătești.

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Finisajul siliconic aduce combinația pe care o cauți, adică o suprafață care respinge apa, dar lasă peretele să elimine vaporii, cu o rezistență bună la murdărire și o stabilitate remarcabilă a culorii. Efectul de autocurățare, prin care ploaia spală praful depus, se traduce în fațade care rămân curate mai mult timp și îți cer intervenții mai rare. Alegerea între un finisaj tras, care lasă o textură zgâriată orizontal, și unul rolat, cu aspect circular, ține de estetica dorită și de aspectul final al fațadei.

Cum alegi tencuiala potrivită în funcție de suport și expunere

Decizia corectă nu se ia izolat, ci pornind de la suportul pe care aplici și de la modul în care este expusă fațada. Pe sistemele termoizolante cu polistiren sau vată minerală ai nevoie de un finisaj elastic, care urmărește mișcările stratului suport fără să se fisureze. Pe tencuieli minerale sau suporturi mai rigide poți merge pe granulații mai mari, atâta timp cât amorsarea și pregătirea suprafeței respectă regula, adică un fond curat, uscat și corect amorsat.

Expunerea influențează la fel de mult rezultatul. O fațadă orientată spre sud primește soare intens și îți cere o stabilitate ridicată a culorii, în timp ce una nordică, umbrită și mai umedă, are nevoie de hidrofobicitate și rezistență la mucegai peste medie. În zonele de coastă sau în orașele cu poluare accentuată, capacitatea de autocurățare devine un argument practic, dincolo de marketing. Când potrivești granulația, textura și tipul de liant cu aceste condiții reale, eviți situația în care un material bun aplicat pe un context nepotrivit dezamăgește la fel de mult ca unul slab.

Gama Relius de la Murali Store acoperă nevoile proiectelor ambițioase

Când duci proiecte de fațadă cu pretenții, ai nevoie de un furnizor care înțelege exact zona în care se decide rezultatul. Murali Store pune la dispoziție tencuieli decorative siliconice pentru exterior în variantele Silc. Edelputz și Silc. Riellenputz, la granulații de 1,5 mm, 2,0 mm și 3,0 mm, astfel încât să potrivești textura și finisajul cu fiecare tip de suport și expunere. Dincolo de produse, consultanța din showroom-urile din București și Timișoara te ajută să corelezi soluția cu contextul real al lucrării, ca decizia să fie luată pe date tehnice, nu din intuiție. Dacă pregătești un proiect ambițios, la care fațada trebuie să reziste și să arate impecabil ani buni, discută specificațiile cu un specialist înainte de a comanda materialul.

Sursa foto: https://muralistore.ro/

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