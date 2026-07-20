  MENIU  
Home > Advertorial > Frica de dentist nu mai e o scuză: sedare și anestezie modernă în implantologie

Frica de dentist nu mai e o scuză: sedare și anestezie modernă în implantologie

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pacientul care amână de ani buni un implant dentar nu se teme, de regulă, de procedura în sine, ci de o experiență pe care și-o imaginează bazată pe amintiri mai vechi sau pe povești auzite. Realitatea clinică actuală arată că implantologia se desfășoară sub anestezie locală eficientă, iar pentru cei cu anxietate semnificativă există protocoale suplimentare de sedare, gradate în funcție de intensitatea fricii. Distanța dintre percepție și realitate este, în acest domeniu, considerabilă.

Anxietatea dentară nu e o raritate

Teama de medicul stomatolog este mai răspândită decât se crede și, important, se agravează la nivel de populație. Sondajul britanic Adult Oral Health Survey din 2021 a consemnat că 42% dintre adulții cu dinți naturali prezintă anxietate dentară moderată, față de 36% în 2009, în timp ce 12% suferă de anxietate extremă. La nivel global, între 3 și 16% dintre adulți ajung la fobie dentară propriu-zisă, iar 5-15% evită complet vizitele din această cauză.

În implantologie, consecințele sunt concrete: anxietatea ridicată a pacientului complică intervenția, prelungește durata chirurgicală și afectează recuperarea postoperatorie. Nu este vorba de un disconfort subiectiv minor, ci de un factor cu impact direct asupra calității tratamentului. Tocmai de aceea, gestionarea anxietății a devenit parte integrantă din planificarea unui implant dentar, nu un extra opțional.

Ce face, concret, sedarea conștientă

Un punct de confuzie frecvent: sedarea conștientă nu este anestezie generală și nu produce inconștiență. Pacientul rămâne conștient, poate comunica cu echipa medicală și cooperează pe parcursul intervenției. Sedarea reduce anxietatea și induce o stare de relaxare profundă, dar blocarea durerii este asigurată în continuare de anestezia locală, aplicată separat. Cele două metode se completează, nu se substituie.

Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Recomandarea zilei

Există trei variante de sedare conștientă disponibile în cabinet, alese în funcție de evaluarea medicală individuală. Sedarea orală presupune administrarea unui anxiolitic cu aproximativ o oră înainte de intervenție; pacientul rămâne conștient, dar mai relaxat, uneori cu ușoară somnolență. Sedarea prin inhalare cu protoxid de azot și oxigen, printr-o mască nazală, are un debut rapid de 2-3 minute și o recuperare la fel de rapidă după ce pacientul respiră aer curat. Sedarea intravenoasă, administrată de un medic specialist ATI, este rezervată intervențiilor mai lungi sau cazurilor cu anxietate mai intensă.

Agenți moderni pentru sedarea intravenoasă

Progresul în sedarea intravenoasă a adus alternative mai precise față de midazolam, substanța folosită clasic în această indicație. Un studiu japonez din 2023 a analizat comparativ dexmedetomidina și propofol în implantologia dentară, constatând că ambele sunt eficiente: dexmedetomidina oferă o anxioliză mai lină, propofol permite o recuperare mai rapidă. Concluzia autorilor a fost că dexmedetomidina reprezintă un substitut mai sigur și mai eficient față de midazolam pentru sedarea conștientă în implantologie.

Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Recomandarea zilei

Alegerea substanței nu revine pacientului, ci medicului specialist ATI care evaluează starea de sănătate generală, medicația curentă și durata estimată a intervenției. Ceea ce contează pentru pacientul anxios este că există opțiuni calibrate, nu o soluție unică pentru toate cazurile.

Anestezia generală: când și unde

Anestezia generală în stomatologie este rezervată situațiilor cu adevărat excepționale: fobie dentară severă, imposibilitate de cooperare sau intervenții extinse care depășesc posibilitățile cabinetului obișnuit. Aceasta se practică strict în mediu spitalicesc, cu echipament de monitorizare adecvat și personal calificat, nu în cabinetul stomatologic standard.

Confuzia dintre sedarea conștientă și anestezia generală este una dintre cele mai frecvente surse de teamă nejustificată. Pacienții care aud că pot fi „adormiți” la medicul stomatolog se gândesc adesea la anestezia generală, cu toate riscurile asociate, când în realitate clinicile de implantologie discută despre sedare conștientă, o procedură cu profil de siguranță complet diferit.

Implantul în sine: ce simte pacientul

Intervenția de inserție a implantului dentar se desfășoară sub anestezie locală; pacientul nu simte durere în timpul procedurii. Disconfortul postoperator, care apare după ce anestezia cedează, este comparabil cu cel de după o extracție dentară obișnuită și se gestionează cu analgezice standard.

Perioada de recuperare include două etape distincte ca durată. Vindecarea mucoasei, superficială, se completează în 7-14 zile, interval în care se îndepărtează și firele de sutură. Osteointegrarea, adică fuziunea implantului de titan cu osul, este un proces biologic mai lent: 3-4 luni în mandibulă, unde densitatea osoasă este mai mare, și 6-9 luni în maxilarul superior. Abia după finalizarea osteointegrării se montează coroana definitivă.

Cum se alege protocolul de sedare

Nu există un protocol standard aplicabil tuturor pacienților anxioși. Evaluarea medicală individuală stabilește nivelul de anxietate, starea generală de sănătate, eventualele contraindicații și complexitatea intervenției planificate. Scala este graduală: de la sedarea orală, suficientă pentru anxietate ușoară, până la sedarea intravenoasă asistată de medic ATI, pentru cazuri mai complexe sau intervenții de lungă durată.

Clinicile care oferă sedare intravenoasă trebuie să aibă în echipă un medic specialist ATI și dotarea corespunzătoare pentru monitorizarea pacientului pe tot parcursul intervenției. LLL Dental include sedarea conștientă în protocolul pentru pacienții anxioși sau pentru reabilitări complexe, cum sunt intervențiile de tip All-on-4 sau All-on-6, unde durata chirurgicală justifică un management mai atent al stării pacientului. Ca reper general de piață, sedarea conștientă asistată ATI pentru o sesiune de aproximativ trei ore se situează în jurul a 2.500 RON, deși prețurile variază între clinici în funcție de protocol și de specialistul implicat.

Despre implantul dentar și decizia de a nu mai amâna

Informația despre implantul dentar disponibilă pacientului obișnuit este adesea fragmentată sau ancorată în experiențe din trecut, când protocoalele de anestezie și sedare erau mai puțin rafinate. Realitatea prezentă este că un pacient cu anxietate dentară moderată sau chiar severă poate parcurge o intervenție de implantologie fără să trăiască experiența pe care o anticipează. Condiția este să discute deschis cu medicul stomatolog înainte de intervenție, să descrie corect nivelul de anxietate și să accepte că alegerea protocolului de sedare face parte din planificarea tratamentului, nu este un detaliu secundar.

Amânarea unui implant din cauza fricii are consecințe reale: resorbția osoasă progresează în zona edentată, reducând volumul de os disponibil pentru un implant ulterior și crescând probabilitatea de a fi necesare proceduri suplimentare de augmentare osoasă, mai costisitoare și mai complexe. Cu alte cuvinte, timpul nu lucrează în favoarea pacientului care amână.

Surse

1. PMC/NIH – The Surgical Dental Anxiety Scale (SDAS), 2024: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11661965/

2. Dentistry Journal (MDPI) – The Influence of Anxiety on Postoperative Quality of Life Regarding Implant Treatments, 2024: https://doi.org/10.3390/dj12060165

3. Frontiers in Dental Medicine – Pharmacological vs. non-pharmacological interventions for anxiety control in dental implant surgery, 2026: https://www.frontiersin.org/journals/dental-medicine/articles/10.3389/fdmed.2026.1891238/full

4. Scientific Reports (Nature) – The effect of mindfulness meditation on dental anxiety during implant surgery, 2023: https://www.nature.com/articles/s41598-023-49092-3

Sursa foto: https://www.pexels.com/

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. De ce boală suferea
Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. De ce boală suferea
De la sărăcie lucie la glorie mondială. Povestea neștiută a copilului minune Lamine Yamal
De la sărăcie lucie la glorie mondială. Povestea neștiută a copilului minune Lamine Yamal
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 17 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 17 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Elle
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Horoscop 21 iulie 2026. Jackpot! O zodie devine magnet pentru dragoste, bani și vești bune. E binecuvântata astrelor
Horoscop 21 iulie 2026. Jackpot! O zodie devine magnet pentru dragoste, bani și vești bune. E binecuvântata astrelor
Cristina Șișcanu, victima unui furt pe plajă în Italia. „Ce credeți că am făcut?” 
Cristina Șișcanu, victima unui furt pe plajă în Italia. „Ce credeți că am făcut?” 
Cum a fost surprins Fulgy după externarea de la Obregia
Cum a fost surprins Fulgy după externarea de la Obregia
Jurnalistul și dramaturgul Mircea M. Ionescu a murit la vârsta de 80 de ani. A fondat primul săptămânal sportiv în limba română la New York
Jurnalistul și dramaturgul Mircea M. Ionescu a murit la vârsta de 80 de ani. A fondat primul săptămânal sportiv în limba română la New York
Observator News
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Libertatea pentru Femei
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Cod roșu de vreme severă! A fost emis mesaj Ro-Alert în România
Cod roșu de vreme severă! A fost emis mesaj Ro-Alert în România
Facebook nu merge, a picat pentru milioane de oameni din Romania si toata lumea
Facebook nu merge, a picat pentru milioane de oameni din Romania si toata lumea
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pizza de slăbit, gata în 40 de minute. Ingredientul surpriză folosit de Carmen Brumă: „Conține proteine și fibre extrem de importante”. Vezi REȚETA!
Pizza de slăbit, gata în 40 de minute. Ingredientul surpriză folosit de Carmen Brumă: „Conține proteine și fibre extrem de importante”. Vezi REȚETA!
Analiza de sânge care a detectat 90% dintre cancerele pancreatice în stadiu incipient
Analiza de sânge care a detectat 90% dintre cancerele pancreatice în stadiu incipient
Grevă în sute de spitale din România. Ce servicii sunt suspendate și ce se întâmplă cu pacienții de pe 28 iulie
Grevă în sute de spitale din România. Ce servicii sunt suspendate și ce se întâmplă cu pacienții de pe 28 iulie
CASS 2026 pentru persoanele fără venituri. Cât costă, de fapt, un an de asigurare
CASS 2026 pentru persoanele fără venituri. Cât costă, de fapt, un an de asigurare
TV Mania
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Fără secrete despre destinațiile de lux ale verii! Unde își cheltuie banii prezentatoarele de la Pro TV când vor să scape de aglomerație
Fără secrete despre destinațiile de lux ale verii! Unde își cheltuie banii prezentatoarele de la Pro TV când vor să scape de aglomerație
A costat un milion de euro, dar iată ce detaliu ascuns au observat fanii în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A costat un milion de euro, dar iată ce detaliu ascuns au observat fanii în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Oamenii îl opresc pe stradă și toți îl întreabă același lucru! Reacția genială a lui Sorin Bontea când dă piept cu românii: „E amuzant”
Oamenii îl opresc pe stradă și toți îl întreabă același lucru! Reacția genială a lui Sorin Bontea când dă piept cu românii: „E amuzant”
CSID.ro
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
Libertatea
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 20 iulie – 2 august 2026
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 20 iulie – 2 august 2026
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
A adormit în cort și s-a trezit lovit de o mașină, în miezul nopții, pe muntele Găina. Șoferul băuse și a uitat să facă un lucru elementar
A adormit în cort și s-a trezit lovit de o mașină, în miezul nopții, pe muntele Găina. Șoferul băuse și a uitat să facă un lucru elementar
Cum poți avea factură mai mică la Hidroelectrica: plată online 100% directă, fără cont de utilizator
Cum poți avea factură mai mică la Hidroelectrica: plată online 100% directă, fără cont de utilizator
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton