  MENIU  
Home > Advertorial > Copiii nu se plictisesc de jucării, ci de jucăriile nepotrivite vârstei

Copiii nu se plictisesc de jucării, ci de jucăriile nepotrivite vârstei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 20.07.2026, 11:51
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un copil de opt ani căruia i se dă un set de construcție gândit pentru preșcolari îl va abandona în câteva minute. Nu pentru că nu-i place să construiască, ci pentru că provocarea e absentă, iar creierul lui, aflat deja în stadiul în care poate opera cu logică, conservare și relații cauzale, nu găsește nimic de prelucrat. Plictiseala aceea nu spune nimic despre copil. Spune totul despre potrivirea dintre jucărie și stadiul lui de dezvoltare.

Această distincție, aparent simplă, e ignorată sistematic atunci când părinții cumpără jucării. Criteriile dominante sunt prețul, aspectul vizual și, uneori, vârsta minimă scrisă pe cutie. Ceea ce rămâne pe dinafară e întrebarea cu adevărat relevantă: ce face creierul copilului meu în acest moment și ce tip de stimulare îl poate angaja cu adevărat?

Stadiul cognitiv dictează tipul de joc, nu vârsta de pe etichetă

Jean Piaget a descris stadiul operațional concret ca acoperind intervalul 7-11 ani, perioadă în care copilul trece de la gândirea intuitivă la cea logică. Înțelege că volumul unui lichid nu se schimbă dacă îl torni dintr-un pahar lat într-unul îngust. Poate clasifica, serializa, face inferențe simple. Poate urmări reguli complexe și le poate aplica în joc. Acesta e copilul de opt ani: nu mai e mulțumit să sorteze forme sau să apese butoane care produc sunete, dar nici nu e pregătit pentru abstracțiunile algebrice ale unui adolescent.

Cercetătorii Kudrowitz și Wallace au propus un cadru util pentru a înțelege de ce unele jucării rețin atenția copilului mai mult decât altele: valoarea de joc a unei jucării poate fi senzorială, fantezistă, constructivă sau de provocare, iar fiecare dintre aceste categorii corespunde unei perioade distincte de dezvoltare cognitivă. Un copil de opt ani, aflat în plin stadiu operațional concret, va răspunde cel mai bine la jucăriile care combină provocarea cu construcția, adică exact tipul de obiect care îi cere să aplice logică, să testeze ipoteze și să vadă consecințe reale ale deciziilor lui.

Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Recomandarea zilei

Când jucăria e prea ușoară sau prea grea

Intuiția comună e că o jucărie destinată unei vârste mai mari stimulează mai mult. Un studiu realizat pe 243 de copii cu vârste între 1 și 8 ani, publicat în baza de date PMC/NIH, a arătat că lucrurile sunt mai nuanțate: copiii utilizează mai puțin complet jucăriile destinate unor vârste superioare, iar efectul variază în funcție de categoria jucăriei și de vârsta concretă a copilului. Cu alte cuvinte, o jucărie prea avansată nu stimulează neapărat mai mult, ci poate produce frustrare sau dezinteres, exact ca una prea simplă.

Același mecanism funcționează în sens invers. Un copil de opt ani care primește o jucărie gândită pentru preșcolari o va trata ca pe un obiect deja cunoscut, fără potențial de explorare. Jocul se va opri rapid nu din lipsă de imaginație, ci pentru că nu există nimic nou de descoperit sau de rezolvat.

Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Ce semnificație are, de fapt, numărul 08304 de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Campionatului Mondial 2026. Abia acum s-a aflat adevărul din spatele detaliului pe care toată lumea l-a remarcat
Recomandarea zilei

Câte jucării sunt prea multe

Există un reflex frecvent în rândul părinților: mai multe jucării înseamnă mai multe opțiuni, deci mai multă stimulare. Datele din cercetare indică contrariul. Când copiii mici aveau acces la patru jucării în loc de șaisprezece, explorau fiecare obiect mai profund și inventau utilizări noi, în loc să sară de la una la alta fără a se angaja cu niciuna. Abundența produce oboseală decizională, un mecanism documentat și la adulți, care la copii se traduce printr-un joc superficial și fragmentat, tocmai opusul a ceea ce susține dezvoltarea cognitivă.

Jocul are un impact documentat asupra aproape tuturor proceselor neurobiologice ale copilului, de la cele sociale și emoționale la cele de limbaj, cognitive și senzoriomotorii (Scott și Cogburn, Journal of Adolescence, 2024). Prin urmare, calitatea angajamentului în joc contează mai mult decât numărul de obiecte disponibile. O selecție mai mică, dar bine aleasă în raport cu stadiul de dezvoltare, produce sesiuni de joc mai lungi și mai creative.

Ce înseamnă concret o jucărie potrivită pentru opt ani

La această vârstă, copilul e curios în mod activ, vrea să înțeleagă cum funcționează lucrurile, nu doar să le observe. Jocurile de logică îl pun față în față cu probleme care au soluție, dar care cer să construiască o strategie. Jocurile de societate cu reguli complexe îl antrenează în gândire socială și în gestionarea regulilor. Seturile de experimente științifice îl invită să formuleze ipoteze și să le testeze, adică exact procesul cognitiv pe care stadiul operațional concret îl face posibil pentru prima dată. Puzzle-urile cu număr mare de piese și seturile de construcție cu mai mulți pași îl țin angajat pentru că există o problemă reală de rezolvat, cu o soluție care nu e evidentă de la început.

Oblio.ro organizează categoria dedicată jucăriilor copii 8 ani și 9 ani pe tipuri de angajament cognitiv: jocuri de logică, seturi de experimente, jocuri de societate, seturi de construcție, fiecare reprezentând o altă formă de provocare potrivită acestui stadiu. Această structurare pe tip de stimulare, nu doar pe vârstă, reflectă exact logica de mai sus: nu orice jucărie etichetată „8+” e potrivită pentru un copil de opt ani, contează ce fel de gândire solicită.

Jucăriile care transformă copilul în spectator

O categorie aparte o reprezintă jucăriile excesiv automatizate, cele care fac totul singure și lasă copilului rolul de observator pasiv. Acestea nu sunt problematice pentru că sunt electronice sau digitale, ci pentru că tipul de interacțiune pe care îl propun e închis: copilul apasă un buton, jucăria execută o secvență prestabilită, nu există decizie reală, nu există consecință variabilă, nu există nimic de construit sau de rezolvat. Distincția relevantă nu e între digital și analog, ci între jucăriile care cer copilului să gândească și cele care îl scutesc de acest efort.

Un copil de opt ani care se plictisește rapid de o jucărie trimite, cel mai adesea, un semnal clar: stimularea nu e calibrată pe stadiul lui. Soluția nu e să cumperi mai mult, ci să alegi mai bine, pornind de la întrebarea ce poate face creierul lui acum pe care nu putea să-l facă acum un an. Jucăriile care cresc odată cu copilul, care îi cer să ia decizii, să testeze și să construiască, sunt cele care rămân pe raft mai mult de o săptămână.

Surse:

Children’s Utilization of Toys is Moderated by Age-Appropriateness, Toy Category, and Child Age – PMC/NIH (2022): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8803267/

Toys for children and adolescents: gendered preferences and developmental utilities – Tandfonline, Journal of Adolescence (2024): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2024.2387075

Concrete Operational Stage: Definition & Examples – Simply Psychology (actualizat 2025): https://www.simplypsychology.org/concrete-operational.html

Oblio.ro – Jucarii Copii 8-9 ani (date de piata, categorii si selectie produse, iulie 2026): https://oblio.ro/jucarii-copii-8-9-ani

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. De ce boală suferea
Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. De ce boală suferea
De la sărăcie lucie la glorie mondială. Povestea neștiută a copilului minune Lamine Yamal
De la sărăcie lucie la glorie mondială. Povestea neștiută a copilului minune Lamine Yamal
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 17 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, sâmbătă, 17 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
TRIST, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! 🕊️ Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Elle
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Horoscop 21 iulie 2026. Jackpot! O zodie devine magnet pentru dragoste, bani și vești bune. E binecuvântata astrelor
Horoscop 21 iulie 2026. Jackpot! O zodie devine magnet pentru dragoste, bani și vești bune. E binecuvântata astrelor
Cristina Șișcanu, victima unui furt pe plajă în Italia. „Ce credeți că am făcut?” 
Cristina Șișcanu, victima unui furt pe plajă în Italia. „Ce credeți că am făcut?” 
Cum a fost surprins Fulgy după externarea de la Obregia
Cum a fost surprins Fulgy după externarea de la Obregia
Jurnalistul și dramaturgul Mircea M. Ionescu a murit la vârsta de 80 de ani. A fondat primul săptămânal sportiv în limba română la New York
Jurnalistul și dramaturgul Mircea M. Ionescu a murit la vârsta de 80 de ani. A fondat primul săptămânal sportiv în limba română la New York
Observator News
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Libertatea pentru Femei
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Cod roșu de vreme severă! A fost emis mesaj Ro-Alert în România
Cod roșu de vreme severă! A fost emis mesaj Ro-Alert în România
Facebook nu merge, a picat pentru milioane de oameni din Romania si toata lumea
Facebook nu merge, a picat pentru milioane de oameni din Romania si toata lumea
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pizza de slăbit, gata în 40 de minute. Ingredientul surpriză folosit de Carmen Brumă: „Conține proteine și fibre extrem de importante”. Vezi REȚETA!
Pizza de slăbit, gata în 40 de minute. Ingredientul surpriză folosit de Carmen Brumă: „Conține proteine și fibre extrem de importante”. Vezi REȚETA!
Analiza de sânge care a detectat 90% dintre cancerele pancreatice în stadiu incipient
Analiza de sânge care a detectat 90% dintre cancerele pancreatice în stadiu incipient
Grevă în sute de spitale din România. Ce servicii sunt suspendate și ce se întâmplă cu pacienții de pe 28 iulie
Grevă în sute de spitale din România. Ce servicii sunt suspendate și ce se întâmplă cu pacienții de pe 28 iulie
CASS 2026 pentru persoanele fără venituri. Cât costă, de fapt, un an de asigurare
CASS 2026 pentru persoanele fără venituri. Cât costă, de fapt, un an de asigurare
TV Mania
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Fără secrete despre destinațiile de lux ale verii! Unde își cheltuie banii prezentatoarele de la Pro TV când vor să scape de aglomerație
Fără secrete despre destinațiile de lux ale verii! Unde își cheltuie banii prezentatoarele de la Pro TV când vor să scape de aglomerație
A costat un milion de euro, dar iată ce detaliu ascuns au observat fanii în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A costat un milion de euro, dar iată ce detaliu ascuns au observat fanii în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Oamenii îl opresc pe stradă și toți îl întreabă același lucru! Reacția genială a lui Sorin Bontea când dă piept cu românii: „E amuzant”
Oamenii îl opresc pe stradă și toți îl întreabă același lucru! Reacția genială a lui Sorin Bontea când dă piept cu românii: „E amuzant”
CSID.ro
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
Libertatea
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 20 iulie – 2 august 2026
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 20 iulie – 2 august 2026
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale
A adormit în cort și s-a trezit lovit de o mașină, în miezul nopții, pe muntele Găina. Șoferul băuse și a uitat să facă un lucru elementar
A adormit în cort și s-a trezit lovit de o mașină, în miezul nopții, pe muntele Găina. Șoferul băuse și a uitat să facă un lucru elementar
Cum poți avea factură mai mică la Hidroelectrica: plată online 100% directă, fără cont de utilizator
Cum poți avea factură mai mică la Hidroelectrica: plată online 100% directă, fără cont de utilizator
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton