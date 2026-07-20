De câte proteine ai nevoie de fapt când apetitul scade brusc din cauza Ozempic sau Mounjaro

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Dacă urmezi un tratament cu Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, probabil ai observat deja cât de mult ți s-a redus apetitul. Porțiile se micșorează de la sine, senzația de foame apare mai rar, iar la finalul zilei realizezi că ai mâncat mult mai puțin decât înainte. Problema nu e neapărat cantitatea totală de mâncare, ci ce fel de nutrienți lipsesc din acel total mai mic. Iar proteina e, de departe, cea care are cel mai mult de suferit.

De ce scade apetitul cu aceste tratamente și ce se întâmplă cu masa musculară

Semaglutida (substanța activă din Ozempic și Wegovy) și tirzepatida (din Mounjaro) acționează direct pe receptorii care controlează senzația de sațietate, motiv pentru care apetitul scade atât de vizibil. Acest lucru duce la mese mai mici, uneori sărite complet. Corpul continuă să aibă nevoie de proteină pentru a-și menține mușchii, dar dacă aportul zilnic scade sub un anumit prag, organismul începe să folosească proteina din mușchi ca sursă de energie.

Practic, o parte din kilogramele pierdute cu aceste tratamente nu vin din grăsime, ci din masa musculară, ceea ce pe termen lung nu e deloc de dorit. De aceea, un aport constant de proteine devine o prioritate, iar o gamă bine selectată, așa cum găsești pe Nutriland, te poate ajuta să identifici rapid opțiuni ușor de tolerat, fără să pierzi timp căutând.

Cât de mult contează proteina în timpul tratamentului cu Mounjaro sau semaglutidă

Cu cât mănânci mai puțin per total din cauza tratamentului cu atât proporția de proteină din acel total contează mai mult. Nu e vorba despre a mânca cantități uriașe, ci despre a te asigura că fiecare masă, oricât de mică, aduce și o sursă de proteină. O jumătate de piept de pui la prânz sau un iaurt grecesc seara pot face diferența, mai ales când porțiile generale s-au micșorat semnificativ.

Cum arată o zi cu aport proteic suficient în timpul tratamentului

Nu ai nevoie de un plan complicat, ci de câteva repere simple:

Dimineața: ouă, iaurt grecesc sau un shake proteic dacă micul dejun clasic nu se mai potrivește

Prânz: o porție moderată de carne, pește sau leguminoase, chiar dacă garnitura este redusă cantitativ

Gustare: brânză, nuci în cantitate mică sau un baton proteic

Seara: pește, ouă sau tofu, în funcție de ce tolerezi mai bine

Ideea centrală e să nu lași nicio masă complet fără proteină, chiar dacă porția generală e mică din cauza efectului medicamentului.

Semne că nu iei suficientă proteină în timpul tratamentului

Câteva indicii care merită atenție:

Oboseală care nu trece nici după odihnă

Senzație de slăbiciune musculară, mai ales la urcat scări sau ridicat greutăți

Recuperare mai lentă după activitate fizică

Pierdere în greutate rapidă, dar fără schimbări vizibile de tonus muscular

Dacă recunoști mai multe dintre aceste semne, este indicat să discuți cu medicul care ți-a prescris tratamentul sau cu un nutriționist despre ajustarea aportului.

Surse de proteine ușor de tolerat când ai greață din cauza tratamentului

Una dintre provocările reale ale Ozempic, Wegovy sau Mounjaro e greața, mai ales în primele săptămâni sau după creșterea dozei. Alimentele grele, prăjite sau foarte condimentate devin greu de digerat. În schimb, funcționează de obicei mai bine:

Iaurtul simplu sau cel grecesc

Ouăle fierte moi

Peștele alb, gătit simplu

Shake-urile proteice, mai ales dacă mesele solide sunt greu de tolerat

Shake-urile sau pudrele proteice nu sunt un moft în perioada asta, ci o soluție practică atunci când alimentele solide sunt greu de acceptat din cauza stării de greață, un efect frecvent raportat de persoanele aflate sub tratament cu acești agoniști GLP-1.

Ce poți face în plus, pe lângă alimentație

Aportul proteic funcționează cel mai bine în combinație cu mișcare, chiar și una moderată. Nu trebuie să mergi la sală zilnic, dar exerciții simple de rezistență, de două sau trei ori pe săptămână, ajută corpul să folosească proteina acolo unde trebuie, adică în mușchi, nu doar ca sursă de energie generală.

Nu e nevoie de reguli stricte sau de calcule complicate. E suficient să fii atent la fiecare masă și să te asiguri că include o sursă de proteină, mai ales în perioadele în care Ozempic, Wegovy sau Mounjaro îți reduc apetitul și porțiile s-au micșorat natural. Discută cu medicul sau nutriționistul despre nevoile tale exacte, mai ales dacă observi semne de oboseală sau slăbiciune musculară persistentă.

Acest articol are caracter informativ și educațional și nu constituie recomandare medicală. Ozempic, Wegovy și Mounjaro sunt medicamente cu prescripție, iar orice decizie legată de tratament, dietă sau suplimente alimentare în timpul acestuia trebuie discutată cu medicul curant sau cu un nutriționist.

Sursa foto: Pexels.com

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