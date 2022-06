Wooden Lamp Design si o gama variata de lustre din lemn si cutii din lemn

Wooden Lamp este un atelier care produce și vinde lustre din lemn, cutii și alte produse confectionate din lemn.

Suntem un mic atelier situat in Iasi, Romania. Realizam tot felul de produse din lemn: de la lustre la cutii si decoratiuni de tot felul. De asemenea, oferim soluții de personalizare a produselor noastre pentru clienți.

Cine este Wooden Lamp si care este misiunea noastra?

Wooden Lamp este un atelier care produce și vinde lustre din lemn, cutii și alte produse confectionate din lemn.

Suntem un mic atelier situat in Iasi, Romania. Realizam tot felul de produse din lemn: de la lustre la cutii si decoratiuni de tot felul. De asemenea, oferim soluții de personalizare a produselor noastre pentru clienți.

De ce o lustra din lemn este decorația perfectă, elegantă, dar accesibilă?

O lustra din lemn este decorul perfect, elegant, dar la preț accesibil pentru o casă. Este o modalitate minunată de a adăuga puțină căldură casei sau apartamentului tău și sunt foarte ușor de întreținut.

Lustrele vin în multe forme, dimensiuni și modele diferite. Ele pot fi găsite atât în stil rustic, cât și în stil clasic. Astfel, vei putea găsi unul care se potrivește perfect cu decorul tău. Puteti gasi la noi pe site o multime de modele de lustre rustice din lemn, candelabre rustice precum si multe alte corpuri de iluminat, fie ele rustice, moderne sau alt tip.

Diferite tipuri de lustre lemn și cât vă vor costa

Candelabrele din lemn sunt o alternativă excelentă la cele mai tradiționale, din metal. Sunt perfecte pentru persoanele care doresc ceva mai rustic și mai natural.

Costul unui candelabru din lemn va depinde de ce material este folosit. Un candelabru rustic din lemn din lemn recuperat va fi mai ieftin decât unul din lemn colorat cu accente metalice.

Spre exemplu, la Wooden Lamp gasiti o varietate de lustre din lemn, cutii din lemn, lampadare si multe altele confectionate la noi, in Romania, cu preturi accesibile.

De ce cutiile cadou din lemn sunt cele mai bune cutii cadou de prezentare?

Cutiile din lemn sunt cele mai bune pentru că sunt elegante, robuste și ecologice.

Cutiile din lemn au fost folosite de secole pentru a împacheta și depozita articole. Nu sunt doar frumoase, ci și foarte rezistente.

Cutiile din lemn pot fi folosite pentru o varietate de scopuri, inclusiv ca cutii de favoruri de nuntă sau ca cutie de carton pentru ambalare.

Tipuri de cutii cadou din lemn și avantajele lor

Cutiile din lemn sunt o modalitate frumoasa si eleganta de a-ti depozita bijuteriile. Ele vin în multe forme și dimensiuni diferite și pot fi personalizate în funcție de nevoile dvs.

Există câteva tipuri diferite de cutii din lemn, fiecare cu propriile avantaje. Cel mai obișnuit tip este cutia de bijuterii, care este excelentă pentru a vă depozita inelele, colierele, cerceii sau orice alte obiecte mici. Cutiile de bijuterii sunt de obicei realizate fie din acril transparent, fie din lemn. Unii oameni preferă acrilul pentru că este mai ieftin și mai durabil, dar alții preferă lemnul pentru că are o senzație mai elegantă. Cutiile din lemn vin și în alte forme, cum ar fi rotunde, pătrate sau în formă de inimă, care pot fi folosite ca suporturi sau suport pentru lumânări.

La Wooden Lamp gasiti o multitudine de cutii din lemn in diverse forme: cutii din lemn rotunde, cutii in forma de inima, cutii din lemn pentru cadouri, cutii din lemn compartimentate, cutii din lemn pentru sticla de vin. De asemenea toate variantele le gasiti in diferite culori. Te invitam sa arunci un ochi.

Tipuri de lampi pentru noptiera sau birou

Noptiera sau biroul, unde îți pui de obicei lampa, este un loc grozav pentru a adăuga un pic mai multă personalitate.

Lămpile sunt la fel de importante ca orice altă piesă de mobilier din dormitor sau birou. Ele ajută la crearea atmosferei perfecte. O lampă de noptieră ar trebui să fie suficient de mică pentru a nu ocupa prea mult spațiu pe noptieră, dar să ofere și suficientă lumină pentru a citi în pat. O lampă de birou ar trebui să aibă un întrerupător de intensitate, astfel încât să puteți regla luminozitatea în funcție de nevoile și dispozițiile dvs.