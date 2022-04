We Love Music Festival, cea mai tare experiență a verii!

Organizatorii aduc în România nume sonore, precum Lou Bega, ATB, Ronan Keating și mulți alții!

Se anunță a fi o vară efervescentă pentru iubitorii de muzică live! We Love Music Festival, cel mai tare festival experiență al verii 2022 aduce pe scenă nume sonore din muzica românească și internațională. Astfel, pe scenă vor urca Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Ricchi e Poveri, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, La Familia, Outlandish, Lou Bega, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul, Sweet Kiss, Alessandro Canino, Giorgio Ciabattoni și alții. Gazdele evenimentului vor fi reputatul om de radio și TV Liana Stanciu și îndrăgitul artist și MC Nick de la N&D.

Festivalul se desfășoară pe parcursul a 4 zile, între 18 și 21 august, în aer liber, într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Publicul se va bucura să audă live cele mai tari hituri din anii 2000 și nu numai. Este cea mai mare adunare de artişti din epoca de aur a muzicii, pe care a găzduit-o România vreodată! Patru zile magice de festival, cu peste 30 de nume sonore de la noi și de afară!

We Love Music Festival va fi o experiență de neuitat pentru public. Pe lângă un line-up cu artiști de top din România și internaționali, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul. În plus, evenimentul va găzdui și un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Astfel, festivalul va fi o experiență perfectă atât pentru tinerii puși pe distracție, cât și pentru familiile cu copii, care vor regăsi la We Love Music Festival tot ceea ce au nevoie pentru un weekend memorabil.

Momentele live de pe scenă, cu artiști români și internaționali de top, vor fi completate de Mega Petrecerea Disco Anul 2000, unde petrecăreții vor putea dansa de seara până în zorii zilei.

https://www.instagram.com/welovemusic.festival/

https://www.facebook.com/Welovemusic-Festival-108877955100176

Bilete disponibile aici: https://www.iabilet.ro/bilete-we-love-music-festival-74723/