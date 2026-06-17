  MENIU  
Home > Advertorial > Unde faci petrecerea copilului în București – ghid cu cele mai bune locații

Unde faci petrecerea copilului în București – ghid cu cele mai bune locații

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alegerea unui loc petrecere copii București poate părea simplă la prima vedere, însă opțiunile disponibile sunt foarte diverse. Unele locații sunt potrivite pentru copiii care adoră să alerge și să participe la jocuri active, în timp ce altele pun accent pe creativitate, ateliere și activități tematice.

Pentru a găsi varianta potrivită, este util să pornești de la personalitatea copilului și de la tipul de experiență pe care și-o dorește pentru ziua lui specială.

Pentru copiii care iubesc mișcarea și jocurile active

Copiii plini de energie au nevoie de spații care să le permită să se miște, să exploreze și să participe la activități dinamice. 

În această categorie se remarcă The Kid, o locație din zona Băneasa care dispune de o grădină generoasă, loc de joacă exterior, piscină încălzită și spații adaptate activităților de grup. În plus, copiii pot participa la experiențe precum Escape Room Roblox sau diferite jocuri coordonate, ceea ce transformă petrecerea într-o aventură în adevăratul sens al cuvântului.

Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Recomandarea zilei

O altă opțiune potrivită este Licurici Land. Trambulinele, toboganele, piscina cu bile și căsuțele tematice îi ajută pe cei mici să își consume energia într-un mod distractiv. Locația oferă și pachete care pot include animator, decor și alte elemente care contribuie la atmosfera unei petreceri reușite.

Pentru copiii creativi și curioși

Nu toți copiii își doresc competiții și activități intense. Mulți sunt atrași de ateliere, jocuri educative și experiențe care le stimulează imaginația.

Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Recomandarea zilei

Family Place este una dintre locațiile care pune accent pe astfel de activități. Spațiul este organizat pentru petreceri private și include zone adaptate diferitelor categorii de vârstă, jucării educative și ateliere creative. Atmosfera este una relaxată, iar activitățile sunt gândite pentru a încuraja participarea și interacțiunea dintre copii.

Olandia Play Cafe reprezintă o altă alegere inspirată pentru copiii curioși. Pe lângă structurile de joacă și zonele de construit, locația organizează activități tematice și experiențe care combină distracția cu dezvoltarea creativității. Spațiul este conceput astfel încât cei mici să se joace în siguranță, iar părinții să îi poată supraveghea cu ușurință.

Locații care oferă distracție și pentru părinți

O petrecere reușită nu înseamnă doar distracție pentru copii. Tot mai mulți părinți caută locații care le permit să socializeze și să se relaxeze în timp ce cei mici participă la activități.

Magic Land Pallady I este una dintre opțiunile care reușesc să răspundă acestei nevoi. Copiii beneficiază de jocuri, muzică, animatori și activități coordonate, în timp ce adulții au la dispoziție o zonă de cafenea în care pot petrece timpul confortabil.

Și Family Place sau The Kid acordă atenție confortului părinților, prin spații special amenajate și o organizare care permite supravegherea ușoară a copiilor fără implicarea permanentă a adulților în desfășurarea activităților.

Ce merită verificat înainte de rezervare

Înainte de alegerea unui loc petrecere copii București, este recomandat să verifici capacitatea locației, activitățile incluse în pachet, existența animatorilor și facilitățile dedicate părinților. De asemenea, este util să afli dacă petrecerea beneficiază de exclusivitate și dacă există opțiuni suplimentare precum decor tematic, fotograf, candy bar sau spectacole de magie.

În concluzie, cel mai bun loc petrecere copii București este cel care se potrivește personalității și intereselor copilului. Fie că preferă activitățile pline de energie, atelierele creative sau experiențele tematice, alegerea unei locații adaptate îi poate transforma aniversarea într-un eveniment memorabil atât pentru el, cât și pentru invitații săi.

Foto: Freepik

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Denisa Filcea, despre frustrările trăite în umbra etichetei „soția lui Flick”: „Am început să cred că eu nu am voie să fiu” / EXCLUSIV
Denisa Filcea, despre frustrările trăite în umbra etichetei „soția lui Flick”: „Am început să cred că eu nu am voie să fiu” / EXCLUSIV
Mihai Mărgineanu reacționează la atacurile lui Florin Chilian: "Cânt de 20 de ani pe scenă! Viața merge înainte" Ce spune despre piesele contestate
Mihai Mărgineanu reacționează la atacurile lui Florin Chilian: "Cânt de 20 de ani pe scenă! Viața merge înainte" Ce spune despre piesele contestate
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Elle
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Luminița Anghel este în doliu. Sora ei mai mare, Carmen, a murit: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Luminița Anghel este în doliu. Sora ei mai mare, Carmen, a murit: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Dan Alexa, primele declarații despre relația cu Andreea Popescu, după ce au apărut imagini cu ei: „E un om minunat”
Dan Alexa, primele declarații despre relația cu Andreea Popescu, după ce au apărut imagini cu ei: „E un om minunat”
Ce gest emoționant a făcut Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut la casa de copii: „Ne plângem prea des de ce nu avem”
Ce gest emoționant a făcut Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut la casa de copii: „Ne plângem prea des de ce nu avem”
Ce nu s-a văzut la TV în finala „Survivor”! "Au fost și situații în care..." Gigi Nicolae rupe tăcerea despre tensiunile ascunse din tabără
Ce nu s-a văzut la TV în finala „Survivor”! "Au fost și situații în care..." Gigi Nicolae rupe tăcerea despre tensiunile ascunse din tabără
Observator News
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Libertatea pentru Femei
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Redactia.ro
Artist de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce acuzatii grave i se aduc
Artist de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce acuzatii grave i se aduc
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Primele semne de Alzheimer pe care femeile peste 50 de ani le pot confunda cu stresul sau menopauza
Primele semne de Alzheimer pe care femeile peste 50 de ani le pot confunda cu stresul sau menopauza
O adolescentă de 15 ani a ajuns în moarte cerebrală de la un antihistaminic popular. Medicii avertizează asupra dozelor
O adolescentă de 15 ani a ajuns în moarte cerebrală de la un antihistaminic popular. Medicii avertizează asupra dozelor
Banii pe care mulți pensionari îi pierd fără să știe. Cele 5 facilități care pot aduce mii de lei pe an
Banii pe care mulți pensionari îi pierd fără să știe. Cele 5 facilități care pot aduce mii de lei pe an
Un supliment alimentar popular poate scurta viața bărbaților. Mulți îi iau fără să știe la ce risc se expun
Un supliment alimentar popular poate scurta viața bărbaților. Mulți îi iau fără să știe la ce risc se expun
TV Mania
Apariție neașteptată a lui David Popovici cu iubita lui. Momentul din parcare nu a trecut neobservat
Apariție neașteptată a lui David Popovici cu iubita lui. Momentul din parcare nu a trecut neobservat
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Madonna, imagini nefiltrate: Cum arată vedeta la 67 de ani. Fanii au rămas muți de uimire
Madonna, imagini nefiltrate: Cum arată vedeta la 67 de ani. Fanii au rămas muți de uimire
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Libertatea
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Cel mai periculos experiment rutier din lume a dus la moartea a 70.000 de oameni: pe orice drum se circula fără limită de viteză, în Germania
Cel mai periculos experiment rutier din lume a dus la moartea a 70.000 de oameni: pe orice drum se circula fără limită de viteză, în Germania
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton