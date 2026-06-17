  MENIU  
Home > Advertorial > Brezoianu, București – o operă de artă 

Brezoianu, București – o operă de artă 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În mod normal, atunci când o galerie achiziționează o lucrare de artă, aceasta ajunge pe un perete, într-un spațiu controlat, cu un program pre-stabilit, văzută doar de cei care aleg să îi treacă pragul.

IRIMÉ Gallery a făcut exact opusul.

Weekendul trecut, în cadrul Bucharest Design Festival, pe strada Brezoianu a avut loc unul dintre acele gesturi care spun mai mult despre un loc decât orice manifest sau declarație de intenție.

Brezoianu, București - o operă de artă 

IRIMÉ, noul concept-gallery din București dedicat întâlnirii dintre fashion, design, artă și creativitate contemporană, a achiziționat lucrarea „The Centipede”, semnată de artistul Ovidiu Toader, și a ales să o instaleze pe exteriorul clădirii. Nu ca element de branding și nici ca exercițiu de vizibilitate, ci pornind de la o idee simplă: unele lucrări merită să fie văzute de un oraș întreg.

Astăzi, sculptura privește spre stradă și devine parte din peisajul urban, accesibilă tuturor celor care trec prin zonă, indiferent dacă intră sau nu în galerie.

Ce veste! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam!"
Ce veste! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam!"
Recomandarea zilei

Alegerea artistului nu este întâmplătoare. Ovidiu Toader face parte din noua generație de artiști români care explorează, prin sculptură, relația dintre natură, tehnologie și viitor. Lucrările sale au fost expuse atât în România, cât și internațional, de la București și Berlin până la expoziții din Italia și Polonia, iar universul său artistic este populat de forme organice și organisme imaginare, aflate la granița dintre realitate și ficțiune. „The Centipede” continuă această explorare, aducând în spațiul urban o prezență surprinzătoare, aproape vie, care invită trecătorii să privească orașul cu mai multă curiozitate și atenție.

În loc să fie văzută doar de cei care îi trec pragul, lucrarea a devenit parte din viața de zi cu zi a Bucureștiului. O întâlnesc cei care vin special să o descopere, dar și cei care o observă întâmplător, în drum spre birou, spre o cafea sau către una dintre numeroasele destinații culturale care definesc astăzi zona Brezoianu.

Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Recomandarea zilei

„Am ales să instalăm lucrarea în exterior pentru că ne dorim ca întâlnirea cu arta să nu depindă de programul unei galerii sau de decizia de a intra într-un spațiu cultural. Credem că unele lucrări au puterea de a deveni parte din viața orașului și de a crea dialog cu oamenii în mod firesc, zi de zi”, spune San Anton, creatorul brandului NRP – Not Rain Proof și inițiatorul acestui demers.

Momentul a fost parte din „Blending In”, eveniment organizat sub umbrela Bucharest Design Festival, care a adus împreună artiști, designeri, arhitecți, profesioniști din fashion, reprezentanți ai media și membri ai comunităților creative locale.

Brezoianu, București - o operă de artă 

Experiența nu s-a oprit însă la galerie.

Pentru prima dată, publicul a avut acces și în atelierul aflat în spatele spațiului expozițional, locul în care prind viață brandurile STYLAND și NRP – Not Rain Proof. Vizitatorii au putut descoperi nu doar produsele finale, ci și procesul din spatele lor: materialele, schițele, tehnicile, oamenii și poveștile care transformă o idee într-un obiect.

Pentru câteva zile, granițele dintre galerie, atelier și oraș au dispărut. Iar acest lucru spune multe despre ceea ce încearcă să construiască IRIMÉ.

Deschisă în primăvara acestui an, într-o clădire istorică de pe Brezoianu, restaurată cu răbdare timp de aproape opt ani, IRIMÉ Gallery este inițiativa Teodorei Burz, antreprenor și creator cu peste două decenii de experiență în industria creativă și fondatoarea STYLAND, alături de San Anton, creatorul brandului NRP – Not Rain Proof.

Brezoianu, București - o operă de artă 

Mai mult decât o galerie, IRIMÉ a fost gândită ca un spațiu de întâlnire între discipline care, deși vorbesc aceeași limbă a creativității, se intersectează prea rar în același loc: artă, design, fashion, meșteșug contemporan și comunitate.

Poate că tocmai de aceea „The Centipede” a ajuns pe fațada clădirii și nu între cei patru pereți ai unei galerii. Gestul rezumă perfect filosofia proiectului: nu să aducă oamenii către artă, ci să lase arta să iasă în întâmpinarea oamenilor.

Să transforme cultura dintr-o destinație într-o întâlnire pe care o poți avea, pur și simplu, în drum spre casă.

IRIMÉ Gallery
Str. Ion Brezoianu 23–25, București

Program de vizitare:
Marți – Vineri: 12:00 – 19:00
Sâmbătă: 11:00 – 18:00
Duminică și Luni: închis

E-mail: [email protected]
Instagram: @irimegallery

Foto credit: Florina Blegu

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jeremy Clarkson de la „Top Gear” a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer
Jeremy Clarkson de la „Top Gear” a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer
Mihaela Rădulescu, confesiune emoționantă despre prietenii adevărați ai lui Felix Baumgartner: "Probabil că acum am fi fost într-o altă excursie de parapantă cu ei!"
Mihaela Rădulescu, confesiune emoționantă despre prietenii adevărați ai lui Felix Baumgartner: "Probabil că acum am fi fost într-o altă excursie de parapantă cu ei!"
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Avantaje
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Elle
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Ispita de la Meteo. Ce fostă participantă la Insula Iubirii va putea fi văzută la Observator
Ispita de la Meteo. Ce fostă participantă la Insula Iubirii va putea fi văzută la Observator
Ce spune Emilia Ghinescu despre diferența de vârstă dintre ea și iubit: „Eu asta îmi doresc”
Ce spune Emilia Ghinescu despre diferența de vârstă dintre ea și iubit: „Eu asta îmi doresc”
Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii: „Mama face întotdeauna mai mult”
Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii: „Mama face întotdeauna mai mult”
Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu, asociați pentru o afacere în Zanzibar. Ce pregătesc cei doi
Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu, asociați pentru o afacere în Zanzibar. Ce pregătesc cei doi
Cum s-au afișat Monica Gabor și Irina Columbeanu în New York. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu radiază 
Cum s-au afișat Monica Gabor și Irina Columbeanu în New York. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu radiază 
Observator News
Momentul în care două tramvaie se ciocnesc în zona Obor din Capitală, în timp ce polițiștii dirijau traficul
Momentul în care două tramvaie se ciocnesc în zona Obor din Capitală, în timp ce polițiștii dirijau traficul
Libertatea pentru Femei
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Redactia.ro
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
CMSR lansează OralOncoCheck, prima platformă din România pentru depistarea precoce a cancerului oral
CMSR lansează OralOncoCheck, prima platformă din România pentru depistarea precoce a cancerului oral
Doctor: Această băutură poate reduce riscul formării cheagurilor de sânge și poate fi consumată și de diabetici
Doctor: Această băutură poate reduce riscul formării cheagurilor de sânge și poate fi consumată și de diabetici
Zodia care intră într-o perioadă critică în iunie. Cristina Demetrescu: „Există senzația unui păianjen prins într-o pânză din care nu poate scăpa”
Zodia care intră într-o perioadă critică în iunie. Cristina Demetrescu: „Există senzația unui păianjen prins într-o pânză din care nu poate scăpa”
Anunțul de ultimă oră făcut de ANRE. Ce se întâmplă cu prețul gazelor începând cu 1 iulie
Anunțul de ultimă oră făcut de ANRE. Ce se întâmplă cu prețul gazelor începând cu 1 iulie
TV Mania
Codruța Filip, gest șocant după divorț: A dat foc rochiei de mireasă! Imaginile care au pus pe jar internetul
Codruța Filip, gest șocant după divorț: A dat foc rochiei de mireasă! Imaginile care au pus pe jar internetul
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Madonna, imagini nefiltrate: Cum arată vedeta la 67 de ani. Fanii au rămas muți de uimire
Madonna, imagini nefiltrate: Cum arată vedeta la 67 de ani. Fanii au rămas muți de uimire
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
Cum își menține Andreea Marin silueta după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Regula alimentară de la care nu se abate
Cum își menține Andreea Marin silueta după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Regula alimentară de la care nu se abate
Libertatea
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Cel mai periculos experiment rutier din lume a dus la moartea a 70.000 de oameni: pe orice drum se circula fără limită de viteză, în Germania
Cel mai periculos experiment rutier din lume a dus la moartea a 70.000 de oameni: pe orice drum se circula fără limită de viteză, în Germania
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton