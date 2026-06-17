7 recomandări practice pentru combaterea răului de mișcare

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Răul de mișcare (cinetoză) poate transforma o călătorie obișnuită într-o experiență dificilă, fie că mergeți cu mașina, avionul sau vaporul. Greața, amețeala, transpirațiile reci și senzația de vomă apar din cauza unui conflict între informațiile primite de creier de la ochi și de la urechea internă.

Copiii între 2 și 12 ani sunt mai predispuși la rău de mișcare, dar simptomele afectează frecvent și adulții, mai ales persoanele cu migrene sau sensibilitate vestibulară crescută. Vestea bună este că puteți preveni episoadele neplăcute, dacă aplicați câteva măsuri simple, adaptate tipului de călătorie și istoricului dumneavoastră medical.

1. Alegeți locul potrivit în mijlocul de transport

Poziția în vehicul influențează intensitatea simptomelor. Alegeți zonele unde mișcarea se resimte mai puțin:

în mașină, ocupați locul din față și priviți spre drum;

în avion, rezervați un loc deasupra aripilor, unde turbulențele sunt mai reduse;

pe vapor, stați cât mai aproape de centrul navei, pe punțile inferioare.

Stați cu fața spre direcția de mers. Evitați locurile orientate lateral sau invers, deoarece accentuează conflictul senzorial. Pentru copii, fixați scaunul auto astfel încât să poată vedea înainte, nu doar lateral.

2. Țineți privirea pe un punct stabil

Creierul compară informațiile primite de la ochi cu cele transmise de urechea internă. Sistemul responsabil de echilibru se numește sistem vestibular, și pentru a reduce discrepanțele, aveți câteva soluții:

priviți linia orizontului sau un punct fix în depărtare;

evitați cititul sau utilizarea telefonului în timpul deplasării;

dacă doriți divertisment, ascultați muzică sau un podcast.

Mulți părinți observă că simptomele copiilor se accentuează atunci când folosesc tableta în mașină. O pauză de la ecrane scade frecvența episoadelor de greață în majoritatea cazurilor.

3. Mâncați echilibrat înainte de plecare

Un stomac foarte plin favorizează greața, însă nici postul prelungit nu ajută. Cu 1–2 ore înainte de plecare, consumați o masă ușoară: pâine prăjită, biscuiți simpli, o banană sau iaurt.

Evitați:

alimentele grase sau prăjite;

preparatele foarte condimentate;

alcoolul cu cel puțin 24 de ore înainte de drum.

Hidratați-vă moderat cu apă plată. Dacă știți că aveți sensibilitate digestivă, testați aceste măsuri înainte de o călătorie mai lungă, pentru a vedea cum reacționează organismul.

4. Asigurați aer proaspăt și temperatură confortabilă

Aerul încărcat și mirosurile intense pot declanșa rapid greața. Mențineți o temperatură moderată în habitaclu și aerisiți periodic.

În mașină, deschideți ușor geamul sau porniți ventilația. Pe vapor sau în avion, orientați fluxul de aer spre față. Respirați lent și profund, cu accent pe expirație prelungită. Această tehnică stabilizează ritmul respirator și reduce senzația de disconfort.

5. Luați în calcul remedii pe bază de ghimbir sau vitamina B6

Ghimbirul are efect antiemetic (reduce greața) și poate fi administrat sub formă de ceai, capsule sau comprimate. Vitamina B6 contribuie la controlul senzației de vomă, ce poate apărea la persoanele care suferă de rău de mișcare.

Sunt recomandate suplimente precum Emetix comprimate de la Fiterman, care conțin extract de ghimbir și vitamina B6. Discutați cu farmacistul înainte de administrare, mai ales dacă sunteți însărcinată, aveți afecțiuni cronice sau doriți să le oferiți copilului. Chiar și produsele pe bază de plante pot provoca reacții adverse digestive sau alergice.

6. Folosiți medicamente antiemetice la recomandarea specialistului

Dacă măsurile simple nu controlează simptomele, medicul sau farmacistul vă poate recomanda antihistaminice precum dimenhidrinatul sau meclizina. Acestea reduc transmiterea semnalelor implicate în apariția greței.

Administrați-le preventiv, cu 30–60 de minute înainte de plecare. Rețineți posibilele reacții adverse: somnolență, uscăciunea gurii, vedere încețoșată. Nu conduceți după administrare și evitați asocierea cu alcool.

Pentru copii, utilizați doar formele și dozele adaptate vârstei. Nu depășiți doza recomandată și solicitați sfatul medicului dacă episoadele sunt frecvente.

7. Programați un consult dacă simptomele sunt severe sau persistente

Dacă amețeala apare și în afara călătoriilor sau dacă episoadele devin tot mai intense, este important să cereți evaluare medicală. Medicul ORL sau neurolog poate investiga funcția vestibulară și poate exclude alte cauze, precum vertijul pozițional benign sau tulburările de anxietate.

Pentru unele persoane, exercițiile de reeducare vestibulară ajută la reducerea sensibilității la mișcare. Acestea se efectuează sub supravegherea unui specialist și presupun expunere graduală la stimuli care declanșează simptomele.

Răul de mișcare se poate controla prin prevenție, adaptarea comportamentului și, la nevoie, tratament recomandat de specialist. Pentru decizii corecte legate de medicație sau suplimente, adresați-vă medicului sau farmacistului și evitați automedicația, mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu afecțiuni cronice.

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