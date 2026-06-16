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Ai slăbit, dar pielea de pe abdomen a rămas lăsată? Ce poate face radiofrecvența fracționată (Virtue RF vs Morpheus8)

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Ai slăbit. Ai ținut dietă, te-ai dus la sală și ai dat kilogramele jos. Cântarul este de partea ta acum. Dar imaginea din oglindă nu este tocmai ce trebuie. Așteptai să-ți vezi abdomenul plat, lucrat la sală, și constați că a acolo a rămas o piele moale, „șifonată” parcă, de parcă ar fi obosit înaintea ta.

E una dintre cele mai frustrante surprize de după slăbit. Și, dacă te consolează cu ceva, e și una dintre cele mai frecvente. Pielea lăsată pe abdomen, laxitatea cutanată, cum îi spun medicii, e printre primele motive pentru care femeile ajung la cabinetul de estetică după ce au atins greutatea dorită. Vestea bună: se poate face ceva. Mai puțin bună: nu orice, și nu peste noapte.

De ce nu „revine” pielea la loc

Pielea ta este susținută în straturile ei profunde de un fel de schelă elastică, o rețea de colagen și elastină care îi dă fermitatea și capacitatea de a se întinde și apoi de a reveni. Cât ești tânără și schela e densă, iar pielea se adaptează bine la variațiile de volum. Dar când intervin o combinație de factori ca: slăbire rapidă, o sarcină, înaintare în vârstă, genetică, fibrele se relaxează sau se rup, iar pielea pur și simplu nu mai are „arcul” care să o facă să-și revină.

Tehnologia din ziua de astăzi ne ajută foarte mult, dar medicii esteticieni ne spun însă că nu trebuie să avem așteptări greșite. Laxitatea ușoară spre moderată, adică pielea moale, textura de tip „crepe”, abdomenul care și-a pierdut tonusul, răspunde foarte bine la tratamentele de tonifiere. În schimb, excesul mare de piele, cel care atârnă vizibil după o slăbire masivă, e teritoriu chirurgical; niciun aparat, oricât de performant, nu înlocuiește o abdominoplastie acolo. Un medic onest îți va spune din prima în care categorie te încadrezi.

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De ce sala și cremele nu rezolvă pielea lăsată

Aici e o capcană de care nu afli de la antrenorul de fitness. Faci niște abdomene, dai cu o cremă de „fermitate”, și se rezolvă. Doar că mușchiul și pielea sunt două povești diferite: poți avea un perete abdominal de invidiat și toată pielea de deasupra să rămână lăsată. Cremele lucrează la suprafață, în timp ce laxitatea se petrece în derm, în profunzime. Ca să strângi pielea cu adevărat, ai nevoie de ceva care ajunge până acolo și pune din nou schela la treabă.

Ce face, de fapt, microneedlingul cu radiofrecvență

Mai întâi, microneedlingul: ace fine creează microcanale controlate în piele și declanșează răspunsul natural de vindecare. Apoi, radiofrecvența: prin vârful acelor se eliberează energie termică direct în derm, care „contractă” țesutul pe loc, iar pe termen lung, stimulează neocolageneza, adica producția de colagen nou. Practic, convingi pielea să-și reconstruiască singură schela, iar în timp vei avea un abdomen cu pielea mai densă, mai fermă, mai netedă. Și pentru că energia merge sub piele, nu la suprafață ca la laser, tratamentul se poate face pe tot parcursul anului.

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Morpheus8 sau Virtue RF? Ce alegi?

Pe ambele le întâlnești pe internet pentru că fac parte din aceeași familie: radiofrecvență fracționată cu microneedling, și ambele au în spate studii grele. Nu este unul „bun” și altul „rău”, ci au stiluri diferite.

Morpheus8 e numele cel mai cunoscut. Forța lui e profunzimea: ajunge până la 7-8 mm pe corp și poate acționa și asupra stratului de grăsime, ceea ce îl face o opțiune puternică pentru laxitatea severă combinată cu depozite adipoase. Reversul: e mai dureros și te ține câteva zile cu roșeață.

Virtue RF joacă pe precizie și confort. E o platformă de generație mai nouă, cu frecvențe reglabile și un sistem de răcire activă care face procedura aproape nedureroasă, cu recuperare minimă: câteva ore, eventual o zi. Tonifiază foarte bine și se adaptează ușor de la o zonă la alta.

Dacă vrei comparația tehnică în detaliu, punct cu punct, există o analiză a diferențelor dintre Virtue RF și Morpheus8 care le pune față în față. Clinica Skin Medica, aflată în zona centrală a Bucureștiului, vă oferă o consultație gratuită pentru a stabili care procedură vi se potrivește mai bine.

Cum rezolvam pielea lasata pe abdomen după slăbire

Abdomenul e o suprafață mare. Se tratează în mai multe ședințe, repetat, iar confortul nu e un moft în această situație: o procedură care doare puțin și după care poți reveni a doua zi la program e cu totul altceva decât una care te scoate din circuit câteva zile. La capitolul ăsta, răcirea activă a Virtue RF cântărește serios.

Apoi e vorba de tipul de problemă. Cele mai multe femei care vin după slăbire, sau după o sarcină, au o laxitate ușoară spre moderată și o textură care și-a pierdut fermitatea, nu un exces masiv de piele. Pe acest profil, tonifierea prin radiofrecvență fracționată dă rezultate vizibile, iar abordarea blândă și precisă a Virtue RF se potrivește mănușă. Dacă în schimb laxitatea e severă și vine cu grăsime localizată, capacitatea Morpheus8 de a pătrunde mai adânc poate intra în discuție. Decizia corectă, din nou, se ia la consultație, cu pielea ta în față.

Ai slăbit, dar pielea de pe abdomen a rămas lăsată? Ce poate face radiofrecvența fracționată (Virtue RF vs Morpheus8)

La ce să te aștepți, fără perdea

O îmbunătățire se poate vedea chiar și după prima ședință; pielea pare mai strânsă, mai „trează”. Dar rezultatul adevărat se construiește în timp: protocolul obișnuit înseamnă în jur de trei ședințe la patru-șase săptămâni distanță, iar colagenul nou continuă să se formeze luni întregi după ultima. E un maraton, nu un sprint.

Așadar, pentru piele lăsată ușor spre moderat, te poți aștepta la o fermitate și o textură vizibil mai bune, folosind tehnologia menroneedling cu radiofrecvența. Însă pentru exces mare de piele, vorbește deschis cu medicul despre opțiuni, căci uneori chirurgia rămâne răspunsul corect, iar un specialist serios ți-o va spune direct, fără să îți vândă ședințe care n-au cum să aducă rezultatele dorite.

În concluzie

Pielea lăsată după slăbire nu e prețul pe care trebuie să-l plătești pentru efortul tău. Pentru laxitatea ușoară spre moderată, microneedlingul cu radiofrecvență chiar redă fermitatea, lucrând acolo unde s-a produs relaxarea: în derm. Între Morpheus8 și Virtue RF nu cauți un câștigător universal, ci aparatul potrivit pentru abdomenul tău: unul mizează pe forță și profunzime, celălalt pe confort și finețe.

Iar primul pas rămâne cel mai simplu și cel mai înțelept: o consultație, în care un medic să-ți evalueze pielea și să-ți spună ce ți se potrivește cu adevărat.

Articol cu scop informativ; nu înlocuiește consultația medicală de specialitate. Rezultatele diferă de la o persoană la alta.

Sursa foto: magnific.com

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