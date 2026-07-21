Un produs cosmetic românesc, Ivapur Aknebiom Ser, premiat internațional tratează acneea si protejeaza microbiomul pielii

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Ivatherm, primul brand dermato-cosmetic român formulat de medici dermatologi, a primit o recunoaștere internațională pentru Ivapur Aknebiome Ser. Juriul C&T Allé Awards a premiat serul la categoria „Acne / Compromised Skin Care”, dedicată îngrijirii tenului cu acnee. Premiul confirmă o schimbare de direcție în îngrijirea pielii acneice: pielea nu mai este atacată, ci ajutată să își regăsească echilibrul.

Ce se întâmplă cu pielea cu acnee

Pielea găzduiește o comunitate de bacterii, numită microbiom, care o ajută să rămână sănătoasă. În tenul acneic, acest echilibru este perturbat. Multe tratamente clasice combat eficient coșurile, dar distrug adesea și bacteriile benefice, împreună cu cele implicate în acnee. Pielea rămâne uscată, iritată și predispusă la recidive. De aceea, tot mai mulți dermatologi caută soluții care țintesc problema fără să dezechilibreze acest ecosistem.

„Acest premiu înseamnă foarte mult pentru mine, nu doar ca antreprenor, ci și ca medic. De peste 20 de ani construim Ivatherm pornind de la convingerea că inovația trebuie să aducă beneficii reale pacienților și să fie întotdeauna susținută de știință. Astăzi știm că succesul tratamentului acneei nu înseamnă doar eliminarea leziunilor, ci și protejarea microbiomului și refacerea barierei cutanate. Ivapur Aknebiome Serum reflectă această nouă filozofie: un produs care acționează eficient împotriva acneei, respectând în același timp echilibrul natural al pielii. Recunoașterea primită la C&T ALLĒ Awards confirmă că direcția pe care am ales-o este cea corectă.”

– Dr. Rucsandra Hurezeanu, medic, fondator și CEO Ivatherm

Cum acționează serul premiat

Ivapur Aknebiome Ser a fost formulat ca să lucreze țintit. Inhibă selectiv bacteria implicată în acnee, Cutibacterium acnes, și protejează în același timp bacteriile benefice de la suprafața pielii. Formula are la bază extract de Cleome Gynandra, care reglează calitatea sebumului, niacinamidă, care întărește bariera pielii și estompează urmele lăsate de acnee, un prebiotic care hrănește flora benefică și Apă Termală de la Herculane, cu efect calmant. Textura este lejeră și apoasă, se absoarbe repede și lasă pielea netedă, cu aspect luminos și fără senzație de luciu.

Ce câștigă persoana cu ten acneic

Serul este destinat tenului mixt și gras, cu tendință acneică. Se adresează problemelor tipice ale acestui ten: coșuri, puncte negre și semne rămase după acnee. Se aplică dimineața și seara, pe pielea curată. Producătorul recomandă utilizarea timp de minimum două luni pentru rezultate vizibile. Aknebiome Ser completează tratamentul dermatologic, fără să îl înlocuiască. Se poate folosi în paralel cu terapiile medicamentoase sau după acestea, pentru menținerea rezultatelor și prevenirea reapariției coșurilor. Pentru consumatoare, asta înseamnă un pas simplu de îngrijire, care sprijină pielea în loc să o usuce.

O direcție nouă în îngrijirea pielii

Premiile C&T Allé Awards sunt organizate de publicația americană Cosmetics & Toiletries și recompensează inovația în știința cosmetică. Distincția vine într-un moment în care industria trece printr-o schimbare de perspectivă. După ani în care eficiența a fost pusă înaintea sănătății pielii, medicii și consumatoarele recunosc acum că o barieră cutanată slăbită stă la baza multor probleme, de la acnee la roșeață și uscăciune. Ivatherm dezvoltă de peste două decenii produse pornind de la Apa Termală de la Herculane și de la cercetarea dermatologică. Premiul pentru Aknebiome Ser arată că un tratament pentru acnee poate fi în același timp eficient și blând cu microbiomul.

Ce arată studiul

Efectul serului asupra microbiomului a fost evaluat printr-un studiu in vitro realizat de Byome Labs, în Franța. Serul a menținut 45% din diversitatea tulpinilor microbiomului cutanat* și a inhibat 50% dintre tulpinile de Cutibacterium acnes evaluate*. Cifrele arată un echilibru rar întâlnit: o acțiune reală asupra bacteriei din acnee, cu protejarea florei benefice.

*Studiu in vitro privind impactul asupra microbiomului cutanat, realizat pe 10 tulpini comensale și 4 filotipuri de Cutibacterium acnes asociate tenului acneic. Serul a fost aplicat în concentrație de 40%, cu incubare între 18 și 48 de ore, urmată de cuantificarea fiecărei tulpini. Studiu realizat de Byome Labs, Franța.

Recunoașterea primită de Ivapur Aknebiome Ser confirmă o etapă nouă în îngrijirea tenului acneic, în care echilibrul pielii devine la fel de important ca lupta cu acneea.

Despre Ivatherm: Ivatherm este primul brand dermato-cosmetic român formulat de medici dermatologi, creat pe baza Apei Termale de la Herculane, cu o compoziție unică în lume. Produsele Ivatherm sunt validate prin studii clinice efectuate pe pacienți cu piele sensibilă și afecțiuni cutanate. Disponibil în farmacii, parafarmacii și pe ivatherm.ro.

Sursa foto: Ivatherm

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