Părul cade mai mult în anumite perioade ale anului? Ce poți face acasă înainte să te panichezi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sunt zile în care părul rămas pe perie pare mai mult decât de obicei. Îl vezi în duș, pe prosop, pe pernă sau pe haine și primul impuls este să cauți rapid o explicație. De multe ori, internetul nu liniștește deloc. În câteva minute poți trece de la „poate e normal” la scenarii mult mai îngrijorătoare.

Căderea părului este un subiect sensibil, mai ales pentru femei. Are legătură cu felul în care arată părul, cu încrederea în sine și cu senzația că ceva nu funcționează bine în organism. Totuși, nu orice perioadă cu mai multe fire căzute înseamnă o problemă gravă.

Este normal să pierdem fire de păr zilnic. În anumite perioade, această pierdere poate părea mai vizibilă: după stres, după o boală, după schimbări hormonale, în perioade de oboseală, după diete restrictive sau la trecerea dintre anotimpuri. Important este să observi contextul, durata și intensitatea, nu doar numărul firelor văzute într-o singură zi.

Când căderea părului poate fi doar o etapă temporară

Părul are cicluri de creștere și cădere. Uneori, mai multe fire intră în faza de cădere în același timp, iar acest lucru se observă mai ales la spălat sau pieptănat. O perioadă aglomerată, somnul slab, stresul intens, schimbările alimentare sau o răceală puternică pot influența temporar aspectul părului.

Există și persoane care observă mai multă cădere la schimbarea sezonului, mai ales la final de vară, toamna sau primăvara. Nu este obligatoriu să se întâmple tuturor, dar este un tipar raportat frecvent. În multe cazuri, dacă nu apar goluri vizibile, mâncărimi severe, răni pe scalp sau subțiere accentuată, primul pas poate fi o perioadă de observare și îngrijire mai atentă.

Semne pe care merită să le urmărești:

părul cade difuz sau apar zone rare clare;

scalpul este iritat, cu mâncărime, scuame sau roșeață;

căderea durează mai mult de câteva săptămâni;

ai trecut recent prin stres puternic, boală, dietă strictă sau schimbări hormonale;

firele se rup pe lungime sau cad din rădăcină;

părul pare mai subțire în zona cărării sau la tâmple.

Dacă observi zone fără păr, cădere bruscă în cantitate mare, durere la nivelul scalpului sau o problemă care persistă, consultul dermatologic este cea mai sigură variantă. Produsele cosmetice pot susține rutina de îngrijire, dar nu înlocuiesc evaluarea medicală atunci când există semne îngrijorătoare.

Ce poți face acasă înainte să te sperii

Primul lucru util este să reduci agresiunile asupra părului. În perioadele în care cade mai mult, evită coafurile foarte strânse, folosirea repetată a plăcii, decolorările dese și periajul dur. Spală scalpul cu grijă, masează ușor și nu freca lungimile agresiv cu prosopul.

Apoi, verifică rutina. Un scalp încărcat, produse de styling neîndepărtate corect sau spălări prea rare pot crea disconfort. Pe de altă parte, spălarea agresivă sau cu produse nepotrivite poate accentua senzația de fragilitate.

În această etapă, o rutină anticădere poate fi un sprijin practic. Șamponul Anticădere cu Procapil și Bio-Capigen, Gerovital Tratament Expert, este gândit pentru părul cu tendință de cădere și pentru îngrijirea scalpului. Rolul lui este să curețe scalpul, să susțină rădăcina și să intre într-o rutină aplicată regulat, nu folosită ocazional, doar când problema devine vizibilă.

După spălare, un ser leave-in poate fi mai ușor de integrat, mai ales pentru persoanele care nu vor o rutină complicată. Serul Leave-In Anticădere Gerovital Tratament Expert conține Procapil și Bio-Capigen, se aplică la rădăcină și nu se clătește. Este o variantă utilă pentru perioadele în care vrei un pas suplimentar, dar fără să încarci lungimile.

Pentru perioadele mai intense, Tratamentul Anticădere Gerovital H3 Derma+ sub formă de fiole poate fi folosit ca etapă mai concentrată în rutină. Produsul este prezentat ca tratament care ajută la reducerea căderii excesive, stimulează regenerarea și susține creșterea părului sănătos. Ca în orice rutină anticădere, contează aplicarea corectă și consecvența pe durata recomandată.

O rutină simplă pentru perioadele cu cădere mai vizibilă

O rutină de acasă nu trebuie să fie complicată. Pentru multe persoane, este suficient să existe trei pași clari: curățare potrivită, tratament la rădăcină și mai puțină agresiune mecanică.

Un exemplu practic:

spală părul de 2 sau 3 ori pe săptămână, în funcție de scalp;

masează șamponul pe scalp, nu doar pe lungimi;

aplică serul anticădere la rădăcină, conform indicațiilor produsului;

folosește fiolele în perioadele în care căderea pare mai accentuată;

evită placa, ondulatorul și coafurile strânse câteva săptămâni;

urmărește dacă apar schimbări după o perioadă de utilizare regulată;

cere sfatul medicului dacă problema se menține sau se agravează.

La fel de importantă este și partea din interior: mese echilibrate, aport suficient de proteine, somn mai bun, gestionarea stresului și verificarea eventualelor carențe, atunci când există suspiciuni. Căderea părului poate avea mai multe cauze, iar produsele de îngrijire sunt doar o parte din imagine.

Părul care cade mai mult într-o anumită perioadă nu trebuie ignorat, dar nici privit imediat ca o urgență. Uneori, corpul reacționează la stres, sezon, oboseală sau schimbări recente. Alteori, poate exista o cauză care merită investigată.

Un început bun este să îți tratezi scalpul cu mai multă atenție, să reduci agresiunile și să alegi o rutină anticădere clară. Pentru cei care caută produse ușor de integrat acasă, șamponul, serul leave-in și tratamentul anticădere de la Farmec pot fi un punct de pornire util într-o rutină mai atentă, construită fără panică și fără promisiuni nerealiste.

Sursa foto: https://www.farmec.ro/

Urmărește-ne pe Google News