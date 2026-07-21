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Cuptorul cu microunde – merită să îți cumperi unul dacă stai în chirie? 5 modele dintre care să alegi în 2026

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Sursa foto: Pexels.com

Atunci când te muți într-o locuință închiriată, electrocasnicele mici trebuie alese cu mai multă atenție decât într-o proprietate amenajată definitiv. Spațiul disponibil poate fi limitat, mobilierul nu îți aparține, iar următoarea mutare poate veni mai repede decât estimezi. Din acest motiv, sunt avantajoase aparatele independente, ușor de instalat, transportat și integrat fără modificări permanente în bucătărie.

Cuptorul cu microunde se încadrează bine în această categorie. Îl poți folosi pentru încălzirea porțiilor, decongelarea ingredientelor, pregătirea unor alimente simple și reîncălzirea preparatelor gătite în avans. Atunci când alegi un cuptor cu microunde de la Altex, merită să compari capacitatea, puterea, dimensiunile, comenzile și funcțiile suplimentare, nu doar prețul sau aspectul exterior.

Pentru un chiriaș care locuiește singur sau împarte apartamentul cu încă una-două persoane, un model de 20-23 de litri este, în general, suficient pentru operațiunile obișnuite. Poate primi o farfurie standard, un bol sau un recipient pentru păstrarea mâncării, fără să ocupe suprafața necesară unui cuptor electric de mari dimensiuni. Modelele din selecția de mai jos sunt independente, așadar nu necesită integrarea într-un corp de mobilier.

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Un astfel de aparat nu înlocuiește complet plita și cuptorul convențional. Nu oferă automat rumenirea sau textura obținută prin coacere, deși un model cu grill extinde posibilitățile de utilizare. Pentru încălzirea rapidă a unei porții, pregătirea micului dejun sau decongelarea controlată, cuptorul cu microunde poate deveni însă unul dintre cele mai folosite aparate dintr-o locuință închiriată.

Cum alegi modelul potrivit pentru o locuință închiriată

Capacitatea trebuie corelată cu spațiul și recipientele pe care le folosești. Modelele de 20 de litri sunt compacte și potrivite pentru porții individuale, în timp ce un aparat de 23 de litri îți oferă puțin mai mult loc pentru farfurii și vase. Verifică diametrul platoului rotativ și dimensiunile exterioare înainte să comanzi, deoarece două modele cu aceeași capacitate pot ocupa diferit blatul.

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Puterea de 700 W este suficientă pentru încălzire, decongelare și utilizare obișnuită, dar un model de 800 W poate reduce timpul necesar pentru unele operațiuni. Diferența nu trebuie analizată separat de nivelurile de putere: posibilitatea de a selecta o intensitate mai redusă este utilă pentru unt, sosuri, preparate sensibile sau decongelare.

Comenzile mecanice sunt simple, rapide și intuitive, fiind potrivite dacă îți dorești un aparat fără meniuri complicate. Panourile digitale oferă temporizare mai precisă, programe automate, funcții de menținere la cald sau blocare pentru copii. Dacă gătești rar, un model simplu poate fi suficient; dacă folosești cuptorul zilnic, funcțiile suplimentare pot îmbunătăți experiența.

5 cuptoare cu microunde dintre care să alegi în 2026

  1. Cuptor microunde SAMSUNG MS23K3515AW/OL, 23 l, 800 W, alb
Cuptorul cu microunde - merită să îți cumperi unul dacă stai în chirie? 5 modele dintre care să alegi în 2026
Sursa foto: Altex.ro

Samsung MS23K3515AW/OL are cea mai mare capacitate din acest top, de 23 de litri, și o putere de 800 W. Modelul folosește comenzi tactile și selector rotativ, are șase niveluri de putere și un platou de 288 mm, iar interiorul este acoperit cu email ceramic pentru o curățare mai simplă. Funcțiile Quick Defrost, Keep Warm, dezodorizare și blocare pentru copii îl recomandă pentru o locuință în care aparatul va fi utilizat frecvent și de mai multe persoane. 

Detalii aici

2. Cuptor microunde GORENJE MO20E1B, 20 l, 800 W, negru

Cuptorul cu microunde - merită să îți cumperi unul dacă stai în chirie? 5 modele dintre care să alegi în 2026
Sursa foto: Altex.ro

Gorenje MO20E1B combină o capacitate de 20 de litri cu o putere de 800 W și cinci niveluri de funcționare. Comenzile mecanice și temporizatorul de până la 35 de minute îl fac ușor de folosit pentru încălzire și decongelare, fără configurarea unui panou digital. Platoul are un diametru de 270 mm, iar funcția AquaClean folosește aburul produs de un recipient cu apă pentru a înmuia murdăria înainte de ștergerea interiorului. 

Detalii aici

3. Cuptor microunde MYRIA MY4724WH, 20 l, 700 W, alb

Cuptorul cu microunde - merită să îți cumperi unul dacă stai în chirie? 5 modele dintre care să alegi în 2026
Sursa foto: Altex.ro

Myria MY4724WH este o variantă simplă pentru încălzirea porțiilor și decongelarea alimentelor. Are o capacitate de 20 de litri, o putere de 700 W și comenzi mecanice, potrivite dacă preferi să reglezi direct durata și intensitatea. Interiorul emailat facilitează ștergerea suprafețelor, iar temporizarea de până la 35 de minute acoperă operațiunile uzuale dintr-o bucătărie compactă.

Detalii aici

4. Cuptor microunde BEKO MOC201002W, 20 l, 700 W, alb

Cuptorul cu microunde - merită să îți cumperi unul dacă stai în chirie? 5 modele dintre care să alegi în 2026
Sursa foto: Altex.ro

Beko MOC201002W oferă o capacitate de 20 de litri, o putere de 700 W și șase niveluri de putere. Modelul are temporizator mecanic, funcție de decongelare și platou rotativ de 245 mm, fiind potrivit pentru operațiuni cotidiene fără meniuri complexe. Dimensiunile de aproximativ 45,2 × 26,2 × 32,5 cm îl fac relativ ușor de integrat într-o bucătărie de apartament, cu respectarea spațiilor de ventilație prevăzute de producător. 

Detalii aici

5. Cuptor microunde cu grill MIDEA AG20CF2EBK, 20 l, 700 W, negru

Cuptorul cu microunde - merită să îți cumperi unul dacă stai în chirie? 5 modele dintre care să alegi în 2026
Sursa foto: Altex.ro

Midea AG20CF2EBK este modelul din selecție care adaugă un grill de 1000 W peste funcția de microunde de 700 W. Aparatul are o capacitate de 20 de litri, cinci niveluri de putere, opt meniuri automate și opțiuni de decongelare în funcție de timp sau greutate. Grillul poate fi util pentru gratinare și rumenire ușoară, oferindu-ți mai multă flexibilitate într-o bucătărie în care nu ai la dispoziție un cuptor convențional performant. 

Detalii aici

Cum folosești corect cuptorul cu microunde

Utilizează recipiente marcate ca fiind compatibile cu microundele și respectă recomandările din manual. Vasele din sticlă, ceramică și anumite materiale plastice pot fi potrivite, dar recipientul se poate încălzi de la mâncare. Nu folosi metal, folie de aluminiu sau obiecte cu decorațiuni metalice decât dacă instrucțiunile aparatului permit explicit acest lucru.

Distribuie mâncarea uniform, acoperă recipientul cu un capac compatibil care permite evacuarea aburului și amestecă preparatul în timpul încălzirii. După terminarea programului, lasă-l să stea puțin, deoarece temperatura continuă să se uniformizeze. Pentru resturi și preparate care necesită control termic, recomandările de siguranță indică reîncălzirea până la aproximativ 74°C în interior. 

Ai grijă la încălzirea apei în recipiente foarte netede. Apa poate deveni supraîncălzită fără să pară că fierbe și poate erupe atunci când miști cana sau adaugi un ingredient. Respectă timpul recomandat, nu încălzi excesiv și manevrează recipientele cu protecție pentru mâini. 

Cuptorul cu microunde merită cumpărat într-o locuință închiriată dacă încălzești frecvent porții, gătești în avans sau ai o bucătărie cu dotări limitate. Este independent, relativ ușor de transportat și nu necesită modificarea mobilierului, dar trebuie să îi asiguri o suprafață stabilă, acces la o priză adecvată și ventilația cerută de producător.

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