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Câteva zile ne despart de Rockstadt Extreme Fest 2026. Ghimbav devine noua casă a unuia dintre cele mai ambițioase festivaluri de metal din Europa.

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.  Actualizat 21.07.2026, 16:55
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Între 27 și 31 iulie, Ghimbav devine punctul de întâlnire al comunității rock și metal din întreaga lume. Rockstadt Extreme Fest deschide un nou capitol al istoriei sale, într-o locație care permite cea mai spectaculoasă ediție organizată până acum.

Mutarea la Ghimbav nu a fost făcută pentru a primi mai mulți oameni, ci pentru a oferi un festival mai bun. Mai mult spațiu pentru producții, pentru public și pentru confortul participanților, păstrând în același timp identitatea care a consacrat Rockstadt Extreme Fest: un festival construit în jurul comunității și al experienței.

După 12 ediții, festivalul continuă să crească, însă nu își propune să devină cel mai mare. Dimpotrivă. Organizatorii au decis să limiteze vânzarea la aproximativ 20.000 de abonamente, chiar dacă interesul ar permite o capacitate mai mare. Obiectivul rămâne același: publicul să se bucure de aceleași producții spectaculoase și de aceiași artiști pe care îi vede la cele mai mari festivaluri din Europa, dar într-un cadru mult mai confortabil, mai accesibil și mai relaxat.

În acest moment, au mai rămas aproximativ 1.000 de abonamente disponibile, festivalul apropiindu-se rapid de sold out.

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Cea mai impresionantă producție din istoria Rockstadt

Noua locație face posibilă cea mai mare desfășurare logistică din istoria festivalului.

La Ghimbav ajung 43 de tiruri încărcate cu echipamente de producție și peste 50 de autocare de turneu (nightlinere) care transportă artiștii și echipele tehnice. Este cea mai amplă operațiune logistică organizată vreodată pentru Rockstadt Extreme Fest și una dintre cele mai mari întâlnite la un festival de metal din România.

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Pentru public, toate aceste cifre înseamnă un singur lucru: spectacole complete, prezentate exact în forma în care au fost concepute pentru cele mai importante festivaluri din Europa.

Decoruri monumentale, instalații spectaculoase, efecte speciale complexe, tancuri, un urs gigantic, elemente scenice construite special pentru fiecare artist și chiar ninsoare artificială în mijlocul verii vor transforma fiecare concert într-o experiență memorabilă.

Noua infrastructură permite ca toate aceste producții să ajungă în România fără compromisuri tehnice sau scenice, oferind aceeași experiență vizuală și de producție pe care publicul o întâlnește la marile festivaluri europene.

Aceleași show-uri ca pe marile scene ale Europei, fără aglomerația marilor festivaluri

Acesta este unul dintre cele mai importante lucruri care diferențiază Rockstadt Extreme Fest.

The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Lamb of God, Godsmack, In Flames sau Arch Enemy sunt artiști care concertează constant la festivaluri cu 70.000, 80.000 sau chiar peste 100.000 de spectatori pe zi.

La Ghimbav, publicul vede exact aceleași producții și aceleași spectacole complete, însă într-un festival limitat la aproximativ 20.000 de participanți.

Rezultatul este o experiență complet diferită: mai puțină aglomerație, acces rapid între scene și zonele festivalului, timpi reduși de așteptare, vizibilitate excelentă și posibilitatea de a fi mult mai aproape de artiști și de spectacol.

Rockstadt nu urmărește recorduri de capacitate. Își propune să fie unul dintre cele mai bune locuri din Europa în care să trăiești un festival de rock și metal.

Câteva zile ne despart de Rockstadt Extreme Fest 2026. Ghimbav devine noua casă a unuia dintre cele mai ambițioase festivaluri de metal din Europa.

Ghimbav, o nouă destinație pentru marile festivaluri europene

Aflat la doar câteva minute de Brașov și deservit de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, orașul oferă una dintre cele mai accesibile locații pentru un festival de această amploare din România.

Poziționarea sa, infrastructura modernă și apropierea de una dintre cele mai importante destinații turistice ale țării transformă Rockstadt Extreme Fest într-o experiență care depășește concertele propriu-zise.

Pentru mii de participanți veniți din România și din străinătate, festivalul devine și o oportunitate de a descoperi Brașovul, Cetatea Râșnov, Castelul Bran și întreaga regiune.

Mutarea la Ghimbav marchează începutul unei noi etape pentru festival și contribuie la poziționarea orașului pe harta marilor evenimente muzicale europene.

Acces facil din toată România și din Europa

Noua locație este una dintre cele mai ușor accesibile din istoria festivalului.

Participanții pot ajunge la Rockstadt Extreme Fest:

  • cu trenul, până în Gara Ghimbav, aflată la câteva minute de mers pe jos de festival;
  • cu autobuzele metropolitane dintre Brașov și Ghimbav, al căror program va fi suplimentat pe durata festivalului;
  • cu autoturismul, prin Autostrada A3 și DN1, folosind parcările dedicate;
  • cu Bolt, Uber sau taxi;
  • prin curse FlixBus și conexiuni feroviare din principalele orașe ale României.

Pentru participanții internaționali, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav oferă cea mai rapidă variantă de acces, fiind completat de conexiunile prin aeroporturile din București și Sibiu.

Pentru un acces cât mai rapid în festival, organizatorii recomandă participanților să își ridice brățările înainte de deschiderea porților. În perioada 23-26 iulie, deținătorii de abonamente General Access își pot transforma biletele în brățări și își pot încărca din timp creditul pentru plăți, evitând astfel cozile din prima zi de festival.

Câteva zile ne despart de Rockstadt Extreme Fest 2026. Ghimbav devine noua casă a unuia dintre cele mai ambițioase festivaluri de metal din Europa.

Serviciul este disponibil în următoarele locații:

Brașov

  • AFI Brașov (14:00-20:00)
  • Banca Transilvania, Coresi Shopping Resort (14:00-18:30)
  • Magnolia Mall, etajul 1, lângă AMICAL Bar (14:00-20:00)

București

  • Banca Transilvania, Promenada Mall, (14:00-18:30)
  • Banca Transilvania, Mega Mall, (14:00-18:30)
  • Quantic Club (14:00-20:00)

În toate aceste puncte, participanții își pot ridica brățara și o pot încărca pe loc cu cardul bancar, astfel încât să intre direct în atmosfera festivalului. Pentru cei care preferă să facă acest lucru ulterior, puncte de top-up vor fi disponibile pe întreaga durată a festivalului. Deținătorii biletelor de o zi își vor putea ridica brățările direct la intrarea în festival, în zilele evenimentului.

Festivalul continuă și dincolo de scene

Rockstadt Extreme Fest își propune să transforme cele cinci zile într-o experiență completă.

Brățara festivalului oferă reduceri și beneficii speciale în hoteluri, restaurante, spa-uri, magazine și atracții turistice din Ghimbav și Brașov. Participanții beneficiază de oferte speciale la unități de cazare, restaurante, AFI Brașov, Aquafit Spa, Trickshot, muzee, experiențe outdoor și tururi locale.

Festivalul devine astfel și un motor de promovare pentru întreaga regiune, invitând publicul să petreacă mai multe zile în zonă și să descopere una dintre cele mai frumoase destinații turistice din România.

Ultimele 1.000 de abonamente disponibile

Rockstadt Extreme Fest 2026 se apropie de sold out.

Organizatorii anunță că au mai rămas aproximativ 1.000 de abonamente disponibile, iar vânzarea se va opri la aproximativ 20.000 de abonamente, limita stabilită pentru ediția din acest an.

Decizia face parte din ADN-ul festivalului încă de la primele ediții: aceea de a pune experiența participanților înaintea recordurilor de audiență și de a oferi acces la unele dintre cele mai impresionante producții rock și metal din lume într-un cadru confortabil, prietenos și apropiat de artiști.

Biletele sunt disponibile pe https://rockstadtextremefest.ro/tickets/

Foto credit: Rockstdat Extreme Fest

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