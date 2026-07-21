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Împrumut rapid: cum decurge procesul de solicitare până la semnarea contractului

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Atunci când apare o cheltuială neprevăzută sau este nevoie de fonduri pentru un proiect personal, alegerea unei soluții de finanțare presupune analizarea atentă a condițiilor de acordare și a informațiilor comunicate înainte de semnarea contractului. Dincolo de suma care poate fi solicitată, este important ca orice persoană interesată să înțeleagă modul în care se desfășoară procesul de analiză, care sunt criteriile generale de eligibilitate și ce costuri sunt prezentate înainte de acceptarea ofertei. În cazul unui împrumut rapid, fiecare solicitare este evaluată individual, iar condițiile finale sunt comunicate înainte de semnarea contractului.

Cum se solicită un împrumut rapid

Solicitarea unui împrumut rapid începe prin completarea unei cereri și transmiterea informațiilor necesare pentru analiză. Pentru evaluarea solicitării, persoana interesată trebuie să aibă între 18 și 77 de ani împliniți la finalul perioadei de creditare, un venit minim net de 1.000 lei, venituri raportate la ANAF și eventualele restanțe raportate la Biroul de Credit achitate. Îndeplinirea acestor condiții reprezintă criterii generale de eligibilitate, însă nu garantează aprobarea finanțării, fiecare cerere fiind analizată conform normelor interne.

Împrumut rapid: cum decurge procesul de solicitare până la semnarea contractului

Produse online și produse online-offline

În funcție de caracteristicile produsului, un împrumut rapid poate fi disponibil exclusiv online sau în format online-offline. Produsele exclusiv online permit desfășurarea întregului proces prin intermediul platformei dedicate, de la depunerea solicitării până la finalizarea etapelor necesare acordării creditului, în condițiile aplicabile produsului.

În cazul produselor online-offline, solicitarea este inițiată online, fără deplasare pentru această etapă. În funcție de suma solicitată, de produsul ales și de rezultatul analizei de eligibilitate, finalizarea procesului poate necesita prezentarea la cel mai apropiat punct de lucru pentru îndeplinirea formalităților necesare. Astfel, o parte importantă a procesului este realizată online, iar etapele finale sunt stabilite în funcție de analiza efectuată.

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Exemplu de produs pentru un împrumut rapid

Un exemplu este Creditul de Nevoi Personale, disponibil pentru sume cuprinse între 1.500 și 25.000 lei și perioade de rambursare între 6 și 27 de luni. Pentru sumele între 1.500 și 10.000 lei, produsul este disponibil 100% online. Pentru intervalul 10.001-25.000 lei, solicitarea poate fi inițiată online, însă, în funcție de analiza efectuată, finalizarea procesului poate necesita prezentarea la un punct de lucru. Dobânda anuală este cuprinsă între 57% și 89%, iar pentru fiecare rată achitată la scadență se acordă un discount de 100% la comisionul de administrare aferent acelei rate.

Exemplu reprezentativ: pentru un credit în valoare de 12.500 lei acordat pe 8 luni, rata anuală a dobânzii este de 57%, fixă pe toată durata creditului, DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 151,25%, rata lunară estimativă este de 2.004,52 lei (include dobânda contractuală și un comision de administrare de 90 lei), comisionul de analiză dosar este de 999 lei, achitat o singură dată la acordarea creditului, iar valoarea totală de plată este de 17.035,20 lei. Costul total al creditului variază în funcție de sumă și perioada de rambursare. Pentru fiecare rată achitată la timp se acordă un discount de 100% la comisionul de administrare, iar oferta personalizată este comunicată înainte de semnarea contractului de credit.

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Mai multe informații despre produsele disponibile, condițiile de eligibilitate și procesul de solicitare pot fi consultate pe https://www.simplucredit.ro/.

Alegerea unui împrumut rapid nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe suma disponibilă, ci și pe înțelegerea condițiilor contractuale, a costurilor totale și a obligațiilor de rambursare. Analizarea atentă a tuturor informațiilor comunicate înainte de semnarea contractului și compararea caracteristicilor produselor disponibile contribuie la o decizie financiară responsabilă. Astfel, un împrumut rapid poate reprezenta o soluție potrivită atunci când este ales în funcție de nevoile reale și de capacitatea de rambursare a fiecărui solicitant.

Sursa foto: freepik.com

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