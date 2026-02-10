Tot ce trebuie să știi despre terapia de substituție hormonală

Terapia de substituție hormonală este o formă de tratament medical utilizată pentru a compensa scăderea hormonilor în organism, cea mai frecventă situație fiind la femei în perioada menopauzei. Scopul principal al terapiei de substituție hormonală este ameliorarea simptomelor cauzate de dezechilibrele hormonale și prevenirea complicațiilor pe termen lung asociate cu deficitul de hormoni, cum ar fi osteoporoza și bolile cardiovasculare.

Ce este terapia de substituție hormonală?

Terapia de substituție hormonală constă în administrarea de hormoni pentru a înlocui nivelurile naturale care scad odată cu înaintarea în vârstă sau din cauza unor afecțiuni medicale. Cele mai frecvent prescrise sunt estrogenul și progesteronul, hormoni feminini esențiali pentru funcționarea normală a organismului. La femeile care au trecut prin menopauză, nivelul estrogenului scade considerabil, ceea ce poate provoca simptome precum bufeuri, transpirații nocturne, insomnie, uscăciune vaginală și schimbări de dispoziție.

Beneficiile terapiei de substituție hormonală

Ameliorarea simptomelor menopauzei: Buferurile, transpirațiile nocturne și tulburările de somn pot fi reduse semnificativ prin terapia de substituție hormonală, îmbunătățind calitatea vieții femeilor aflate la menopauză. Protecția oaselor: Scăderea estrogenului accelerează pierderea densității osoase, crescând riscul de osteoporoză. Terapia de substituție hormonală ajută la menținerea masei osoase și reduce riscul fracturilor. Beneficii cardiovasculare: Studiile arată că, administrată la momentul potrivit, terapia de substituție hormonală poate avea efecte protectoare asupra inimii, reducând riscul unor afecțiuni cardiovasculare. Îmbunătățirea sănătății sexuale: Estrogenul poate reduce uscăciunea vaginală și disconfortul în timpul actului sexual, iar progesteronul ajută la menținerea echilibrului hormonal. Efecte asupra stării de spirit: Terapia de substituție hormonală poate contribui la reducerea anxietății și depresiei asociate cu menopauza, oferind o mai mare stabilitate emoțională.

Tipuri de terapie de substituție hormonală

Există mai multe forme de terapie de substituție hormonală, care pot fi adaptate nevoilor individuale:

Estrogen singur: Recomandat femeilor care au suferit histerectomie (îndepărtarea uterului).

Recomandat femeilor care au suferit histerectomie (îndepărtarea uterului). Estrogen și progesteron: Indicat femeilor care au uter, deoarece progesteronul previne hiperplazia endometrială, o complicație care poate duce la cancer de endometru.

Indicat femeilor care au uter, deoarece progesteronul previne hiperplazia endometrială, o complicație care poate duce la cancer de endometru. Forme de administrare: Tablete orale, plasturi, geluri sau creme vaginale. Alegerea depinde de preferințele pacientului și de toleranța la diferite metode de administrare.

Riscurile terapiei de substituție hormonală

Deși terapia de substituție hormonală aduce numeroase beneficii, este important să fie administrată sub supravegherea unui medic, deoarece există și riscuri:

Risc crescut de tromboză: Administrarea orală poate crește riscul de cheaguri de sânge. Plasturii sau gelurile reduc acest risc.

Administrarea orală poate crește riscul de cheaguri de sânge. Plasturii sau gelurile reduc acest risc. Cancer de sân: Studiile au arătat că terapia combinată pe termen lung poate crește ușor riscul de cancer de sân. Monitorizarea periodică este esențială.

Studiile au arătat că terapia combinată pe termen lung poate crește ușor riscul de cancer de sân. Monitorizarea periodică este esențială. Afecțiuni cardiovasculare: Persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente trebuie să fie evaluate atent înainte de începerea terapiei.

Persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente trebuie să fie evaluate atent înainte de începerea terapiei. Simptome digestive sau dureri de cap: Unele femei pot experimenta greață, balonare sau migrene.

Criterii și recomandări pentru începerea terapiei de substituție hormonală

În general, terapia de substituție hormonală se recomandă femeilor aflate la menopauză cu simptome moderate sau severe. Decizia de inițiere trebuie să țină cont de vârsta pacientei, istoricul medical personal și familial, riscurile și beneficiile individuale.

Medicul poate recomanda:

Analize de sânge pentru a evalua nivelul hormonilor.

Evaluarea densității osoase.

Consultări periodice pentru ajustarea dozei și tipului de hormoni.

Durata terapiei depinde de răspunsul organismului și de evoluția simptomelor. În general, se începe cu cea mai mică doză eficientă și se ajustează gradual.

Mituri și realități despre terapia de substituție hormonală

Există multe concepții greșite despre terapia de substituție hormonală, printre care ideea că toate femeile trebuie să o urmeze sau că provoacă automat cancer. Realitatea este că terapia de substituție hormonală nu este potrivită pentru toată lumea și că beneficiile și riscurile trebuie evaluate individual. Cu supraveghere medicală corespunzătoare, terapia de substituție hormonală poate fi o soluție sigură și eficientă pentru îmbunătățirea calității vieții la menopauză. Terapia de substituție hormonală reprezintă un instrument valoros în gestionarea efectelor menopauzei și a altor dezechilibre hormonale. Beneficiile includ ameliorarea simptomelor, protecția oaselor și a inimii și îmbunătățirea stării de bine generale. Totuși, ca orice tratament medical, implică riscuri care trebuie discutate cu medicul. Personalizarea terapiei, monitorizarea atentă și educația pacientului sunt esențiale pentru a maximiza beneficiile și a reduce riscurile. În final, terapia de substituție hormonală poate ajuta femeile să traverseze menopauza cu mai mult confort și sănătate pe termen lung.

