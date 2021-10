Tot ce trebuie să știi despre Aperol, una din cele mai consumate băuturi pe timpul verii

Aperol pare că face parte dintr-un film clasic, datorită design-ului sticlei și a culorii oranj specifice acestei băuturi populare. Consumul de Aperol a crescut gradual în ultimii ani, dublându-se la nivel global față de cât era în 2011-2014. În ceea ce privește aroma sa, este destul de diferită, unică și este o băutură destul de flexibilă. Dacă nu o cunoști, poate fi exact acel gen de băutură care stă pe raftul tău, strângând praf. Iată mai jos tot ce trebuie să știi despre celebra băutură din spatele cocktail-ului Aperol Spritz.

Aperol nu este Campari

Poate primul lucru pe care trebuie să îl știi despre Aperol este că nu e Campari. Le poți confunda destul de ușor pentru că grupul Campari deține Aperol. Confuzia este dată și de culoarea asemănătoare a celor două bittere italienești și de aroma de citrice pe care amândouă o au. Poți face difereța dintre cele două prin simplul fapt că Campari este mult mai mult. Este mai închis la culoare, are mai mult alcool și este ceva mai amar decât Aperol. Aperol este ceva mai subtil, mai ușor și este perfect pentru un Aperol Spritz perfect de consumat lângă piscină, vara.

Aperol are puțin alcool

Pentru o băutură alcoolică cu atâtea elemente complexe în aroma sa, este cu adevărat o surpriză să descoperi că Aperol nu are mai mult de 11% alcool, cam la fel cât un Pinot Grigio, diferența fiind faptul că în cazul unui Aperol te bucuri de aroma de citrice. Luând în considerare că Aperol a fost lansat în 1919 și că băuturile alcoolice slabe în alcool devin de abia acum populare, ai putea spune că această băutură a fost în trend cu un secol înaintea timpului său.

Aperol Spritz a devenit foarte popular

După cum spuneam, Aperol este o băutură complexă, care prinde viață când e amestecată cu gheață. Adaugă Prosecco și niște sifon și obții un Aperol Spritz excelent, un cocktail de vară pe care toată lumea îl iubește. A devenit atât de popular încât a început să deranjeze și inclusiv The New Yorker a dezbătut într-un articol dacă Aperol Spritz este o băutură bună.

Aperol este atât proaspăt cât și puternic

Ingredientul de bază în profilul de aromă al Aperol sunt portocalele dulci și amare, rubarbă și niște ierburi, rădăcini și condimente care rămân secrete. Frații Barbieri au făcut o treabă foarte bună în a echilibra aromele și ingredientele în așa fel încât să obțină aroma amară care îi oferă acea putere, dar și prospețimea din citrice.

A durat 7 ani ca rețeta pentru Aperol să fie perfectă

Pentru ca noi să ne putem bucura de un Aperol Spritz, a durat 7 ani ca rețeta să fie definitivată. Frații Luigi și Silvio Barbieri, care au moștenit compania le lichior de la tatăl lor în 1912, s-au decis să creeze o un aperitiv cu puțin alcool. Tocmai pentru că cantitatea de alcool era scăzută, aroma trebuia echilibrată. De aceea, le-a luat 7 ani fraților Barbieri să definitiveze rețeta, care, ca orice alt lichior european, este un secret. Aperol și-a făcut debutul în 1919, iar având în vedere succesul, cei 7 ani au meritat. Numele său este dat de către cuvântul „aperitif” din franceză, care definește o băutură ușoară băută înainte de masă.

Există un motiv ciudat pentru care Aperol în Germania este mai puternic

Aperol în Germania are 15% alcool din cauza legii Einwegpfand. Această lege are legătură cu sticlele de plastic sau reutilizarea sticlei, iar o taxă de 0.25 euro este adăugată dacă în sticlele de plastic sau sticlă se află lichid cu un procent de alcool sub 15%. Scopul nu este de a face profit, ci de a reduce poluarea cu plastic sau sticlă și se pare că funcționează foarte bine în Germania. Îți poți aduce aminte de aceste informații interesante când te bucuri de următorul tău Aperol Spritz.