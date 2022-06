Tipuri de creme de protectie solara: Filtre minerale vs. filtre chimice

Pericolele expunerii la soare au făcut ca utilizarea produselor de protecție solară să fie o parte obligatorie a rutinei zilnice de îngrijire. Indiferent de tipul de ten- uscat, gras, normal, mixt, sensibil sau cu tendințe acneice, alegerea corectă a protecției solare ne poate ajuta să prevenim îmbătrânirea pielii, apariția petelor pigmentare dar și să reducem riscul îmbolnăvirii de cancer de piele. Pe www.skinguru.ro vei găsi o gamă variata de creme de protecție solară de la branduri coreene precum Missha, Purito, Isntree, Beauty of Joseon și multe altele.

Așadar, cum alegem tipul de SPF care ni se potrivește? Câteva informații ne sunt utile pentru acest lucru.

Ce înseamnă protecție UVA/UVB?

Dintre diferitele tipuri de raze emise de soare, două sunt cele periculoase pentru piele: ultravioletele A(UVA) și ultravioletele B(UVB). Razele UVB sunt cele care cauzează arsurile solare. Razele UVA, în schimb, afectează pielea în profunzime, fiind cele responsabile de îmbătrânirea pielii, apariția prematură a ridurilor sau a petelor pigmentare. Ambele cresc riscul apariției cancerului de piele. Pentru acest motiv, asigurați-vă că produsul de protecție pe care îl folosiți are inscriptionat “UVA/UVB protection” sau “broad spectrum”(spectru larg) sau “multi-spectrum”.

SPF – ce inseamnă?

SPF (sun protection factor) este un numar care reprezinta raportul dintre timpul necesar pielii expuse la soare să se inroșească atunci când a fost aplicată protecția solară și atunci când nu a fost aplicată. De exemplu, dacă pentru o persoana sunt necesare 10 minute de expunere pentru a începe să se înroșească, utilizând corect o cremă SPF30, aceleiași persoane i-ar fi necesare 300 de minute, adică 5 ore.

Să ținem cont totuși, că eficiența SPF-urilor dispare după aproximativ 2 ore, acestea trebuind a fi reaplicate. De asemenea, majoritatea oamenilor folosesc doar 25-50% din cantitatea recomandată la o aplicare, fapt care scade protecția.

Important de precizat este că gradul de protecție împotriva razelor UVA este reprezentat de simbolul PA, acesta putând varia de la “+” ,cel mai mic grad, până la “++++”.

Tipuri de filtre solare

Recunoaștem trei categorii de filtre de protecție solară.

Fizice(minerale)

Sunt doar două ingrediente aprobate care intră în această categorie: oxidul de zinc și dioxidul de titaniu. S-a crezut despre aceste creme de protecție că ele protejează pielea creând o barieră la suprafață care ar reflecta razele ultraviolete. Totuși, studii recente arată că protecția se face prin absorbția de către aceste ingrediente a până la 95% din razele UV. Acestea încep să acționeze din secunda în care le aplici pe piele. Oxidul de zinc este superior oxidului de titaniu, deoarece asigură atât protecție UVA cât și UVB. În funcție de dimensiunea particulelor utilizate, acestea pot lăsa o urmă albă pe piele. Filtrele fizice sunt apreciate de persoanele cu ten sensibil, reactiv.

Chimice

Toate celelalte ingrediente active în afară de oxidul de zinc și dioxidul de titaniu sunt considerate a oferi o protecție chimică. Acestea se absorb în piele, cauzând apoi o reacție chimică ce transformă razele UV în căldură inofensivă pentru piele. Cele mai frecvente filtre chimice utilizate în formularea cremelor de protecție solară, sunt: Oxybenzone, Avobenzone, Octisalte, Octocrylene, Oxtinoxate și Homosalate. Acestea trebuie aplicate cu 20 minute înainte de expunerea la soare. Dintre acestea, Avobenzone poate cauza usturimea ochilor. Filtrele chimice sunt mai puțin tolerate de către persoanele cu un ten sensibil, însă acestea sunt populare datorită faptului că nu lasă urmă albă pe piele și au o textură foarte ușoară.

Hibride

Produsele cu filtre hibride utilizează atât filtre fizice cât și filtre chimice. Dintre filtrele hibride, amintim următoarele:

Tinosorb S

INCI : Bis-Etilhexiloxifenol Metoxifenil Triazina- Protecție completă cu spectru larg împotriva razelor UVA și UVB, ce elimină radicalii liberi. Nu este absorbit de organism și există puțin sau deloc risc de iritare.

Tinosorb M

INCI: metilen bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol (nano)

Nu se absoarbe în piele. Protejează atât UVA cât și UVB. Foarte stabil și nu formează radicali liberi. Este puțin probabil să provoace iritații ale pielii.

Uvinul A Plus

INCI: Benzoat de dietilamino hidroxibenzoil hexil

Filtru UVA. Are nevoie de mai multe cercetări. Stabil, nu se absoarbe în sânge și nu poate provoca iritații.

Mexoryl XL

INCI: Drometrizol Trisiloxan

Protecție cu spectru larg atât împotriva UVA, cât și a UVB.

Recomandările noastre de creme cu protecție hibridă sunt Missha All around Safe Block Soft Finish Sun Milk și Missha All Around Safe Block Essence.

Ce tip de protecție solară ți se potrivește, în funcție de tipul de ten

Ten gras: Dacă ai tenul gras, ai tendința să alegi filtrele chimice, deoarece acestea de obicei asigură un finisaj mat. Dacă ai folosit produse cu filtre chimice și știi că acestea nu îți cauzeza probleme, ai o mulțime de variante dintre care poți alege. Missha a lansat recent o versiune a Cremei de protecție Sun Milk specială pentru tenul gras, denumită Missha All Around Velvet Sun Milk, ce va oferi un finish mat, catifelat. Și filtrele minerale pot fi o alegere minunată în special dacă ai tenul mai sensibil.

Alte produse recomandate:

Etude House Soon Jung SPF 49 + (filtre minerale).

Beauty of Joseon Relief Sun : Rice + Probiotics, 50ml, SPF50+PA++++ – filtre chimice

Isntree Watery Sun Gel – filtre chimice.

Ten uscat: Pielea uscată caută hidratare. Atât produsele cu filtre chimice, cât și cele cu filtre minerale funcționează bine pentru aceasta, atâta timp cât asigură un plus de hidratare și nu conțîn alcool denaturat.

Produse recomandate:

Etude House Soon Jung SPF 49 (filtre minerale)

Piele sensibilă: Dacă ai acest tip de piele, știi că ai pielea foarte reactivă. Ar trebui să alegi cremele de protecție solară minerală, deoarece acestea sunt mai delicate și nu provoacă reacții alergice.

Produse recomandate: Etude House Soon Jung SPF 49 (filtre minerale)

Beauty of Joseon Rice+Probiotics SPF50 (filtre chimice)

Piele predispusă la acnee: Aici este mai dificil. Majoritatea literaturii online vă va spune să utilizați o protecție solară minerală care nu este comedogena, ceea ce înseamnă că este formulată astfel încât să nu vă înfunde porii. De cele mai multe ori, însă, acestea nu se simt atât de ușoare pe ten și vor oferi un luciu nedorit. Variantele sunt următoarele: ori alegi să estompezi acest luciu cu o pudră, ori poți încerca o creăa cu filtre hibride pentru a vedea dacă aceasta este tolerată de tenul tău.

Produse recomandate: Etude House Soon Jung SPF 49 (filtre minerale), Missha All around safe block soft finish sun milk- filtre hibride și Missha All around safe block essence – filtre chimice

Piele bine echilibrată: (I hate you, guys!) Am avut acest tip de piele și mi-e tare dor de el. Alegeți orice doriți, cu un SPF de 30 sau mai mare și un rating PA de minim PA+++.

Produse recomandate: Etude House Soon Jung SPF 49 (filtre minerale), Missha All around safe block soft finish sun milk- filtre hibride și Missha All around safe block essence – filtre chimice ,

Beauty of Joseon Relief Sun : Rice + Probiotics, 50ml, SPF50+PA++++ – filtre chimice

Isntree Watery Sun Gel – filtre chimice.

Când folosim cremele cu protecție solară?

Tot timpul anului, indiferent dacă suntem sau nu expuși direct razelor solare ( razele UVA trec prin sticlă, fiindu-ne astfel practic imposibil să ne ferim de ele pe parcursul unei zile).

Dacă vă întrebați în ce ordine aplicăm spf-ul în combinație cu alte produse, regula generală este aceasta: peste pielea curată și uscată aplicați mai întâi crema hidratantă, după aceea protecția solară și în final makeup-ul, lăsând câteva minute între aplicări pentru a permite produselor să se așeze pe piele. Dacă folosiți de asemenea și un serum atunci acesta trebuie aplicat primul și după el celelalte în aceeași ordine.

Beneficiile aduse de folosirea cremelor de protecție solară fac din acestea produsul numărul unu în clasa produselor anti-ageing.