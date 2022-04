SKINTELLECTUALS fiți atenți!

Căutați performanțe excepționale, calitate excelentă, ingrediente vegane și produse care sunt distractiv de utilizat? Dacă da, noul update essence de primăvară / vară 2022 vine acum la rafturile de beauty pentru tine.

Din septembrie 2021, toate ingredientele noastre sunt 100% vegane și, odată cu acest update, ne extindem și mai mult gama de produse unice Clean Beauty și Sensitive Skin – de exemplu, gama noastră HELLO, GOOD STUFF! primește câteva produse noi. Știm că: atunci când te simți bine la interior, vei arăta bine și la exterior. De aceea, ne asigurăm că produsele noastre conțin cât mai multe ingrediente hidratante, calmante și hrănitoare – pentru un efect vizibil de îngrijire și o senzație delicată pe piele.

Dar nu vrem doar să avem grijă de pielea noastră, ci vrem să încercăm stiluri noi, să experimentăm cu look-uri creative și să ne găsim propriul stil pentru a ne exprima personalitatea. De aceea, iubitorii de beauty vor găsi în acest update, de asemenea , culori intense, efecte expresive și orice altceva au nevoie pentru un aspect declarativ îndrăzneț și un stil individual.

Iar dacă vrei mai mult, îl vei găsi în fiecare lună pe www.essence.eu – unde există întotdeauna produse exclusiv online noi și interesant de descoperit. Canalele noastre de social media oferă, de asemenea, în mod regulat videoclipuri interesante, tutoriale inspiraționale și știri interesante despre essence.

CREMA COLORATĂ HIDRATANTĂ hydro hero 24h Un adevărat produs multi-talent: crema hidratantă colorată hydro hero 24h este un fond de ten, cremă hidratantă și protecție solară într-un singur produs. Crema BB are o acoperire ușoară până la medie și creează un ten uniform, cu un finisaj proaspăt, natural. În același timp, îngrijirea zilnică oferă hidratare de 24 de ore și protejează pielea de radiațiile UV cu un SPF de 20. Textura fără ulei nu conține alcool, siliconi și parfum, constă din ingrediente naturale în proporție de 88% și este îmbogățită cu acid hialuronic. Produsul se simte ușor si placut pe piele, nu blockează porii si aparține fiecarui dulap de baie

Preț lei** 20,99

cremă pentru față MAGIC All In One.

Este un fel de magie: crema inovatoare MAGIC All in One creează un ten cu aspect sănătos și uniform, cu un efect blurat în câteva secunde. Shhh, vom dezvălui trucul: crema conține capsule de culoare care sunt eliberate în timpul aplicării și se amestecă cu tonul natural al pielii. Acest lucru nu creează un efect asemănător măștii, deoarece textura are doar o acoperire subtilă. Cu un SPF de 10, îngrijirea zilnică oferă, de asemenea, protecție solară ușoară.

Preț lei** 20,99

HELLO, GOOD STUFF! GLOW SERUM PRIMER

“Watermelon sugar high” – Serumul primer HELLO, GOOD STUFF! GLOW este îmbogățit cu apă de pepene roșu. De asemenea, conține 93% ingrediente naturale și niacinamidă de perfecționare a pielii. Textura ușoară a gelului poate fi aplicată ca un ser și este absorbită rapid. Rezultatul: un impuls instantaneu de prospețime și hidratare. Pielea se simte extra-moale după aplicare și este perfect pregătită pentru machiajul ulterior. Primerul serum poate fi purtat și fără fond de ten. 93% ingrediente naturale

Preț lei 24,49**

HELLO, GOOD STUFF! HAPPY BLISS SPRAY PENTRU FAȚĂ

Aplaudați dacă simțiți că fericirea este adevărul … cu parfumul său răcoritor de citrice, spray-ul pentru față HELLO, GOOD STUFF! HAPPY BLISS asigură literalmente o stare de spirit bună și vibrații fericite. Dar nu doar mirosul proaspăt și vibrant îți ridică moralul, o privire asupra ingredientelor 96% naturale, iar apa citrică cu siguranță te va pune într-o stare bună. Spray-ul oferă hidratare și este ideal pentru un impuls de fericire și prospețime în deplasare sau ca parte a rutinei zilnice de îngrijire a pielii. Dar asta nu e tot: am pregătit o mică surpriză care poate fi descoperită prin scanarea codului QR de pe ambalaj. 96% ingrediente naturale

Pret lei** 15,99

HELLO, GOOD STUFF! MOUSSY CREMĂ HIDRATANTĂ PENTRU FAȚĂ

Banană! Crema hidratantă HELLO, GOOD STUFF! MOUSSY este îmbogățit cu apă de banane și oferă hidratare ușoară. Textura aerisită a mousse-ului are un efect ușor asemănător gelului și este absorbită rapid, fără a lăsa în urmă o senzație lipicioasă pe piele. Crema hidratantă este extrem de ușor de integrat în propria rutină de înfrumusețare: pur și simplu aplicați pe față, gât și decolteu după curățare și lăsați-o să se absoarbă pentru scurt timp. Are un efect de netezire a pielii și poate fi folosită în rutina zilnică sau ca bază pentru machiaj. 92% ingrediente naturale

Preț lei**24,49

pudră iluminatoare kissed by the light

Piele sărutată de soare – cu această pudră iluminatoare ușoară, acest efect poate fi obținut cu doar câteva mișcări de pensulă. Pudra combină trei nuanțe: iluminator, bronzer și fard de obraz. Diferitele nuanțe sunt aranjate una lângă cealaltă, astfel încât să poată fi amestecate cu ușurință. Stabilește repere individuale, accentuează contururile sau fă-ți tenul să strălucească cu o stralucire unica? Puteți face totul!

Preț lei**19,99

Primer gel fix & LAST make-up gripping JELLY PRIMER

Cu primerul fix & LAST make-up gripping JELLY PRIMER, toți iubitorii de beauty pot ajunge cu ușurință la un machiaj rezistent. După doar câteva secunde, textura transparentă a gelului realizează un efect extraordinar de prindere care garantează un machiaj foarte rezistent. Primerul este absorbit rapid, oferă hidratare și creează un aspect neted și proaspăt.

Preț lei**20,99

Serum pentru față daily Drop of ENERGY AMPOULE

Pentru un impuls de energie și îngrijire dimineața: serul daily Drop of ENERGY este completarea perfectă a rutinei zilnice de înfrumusețare și poate fi aplicat pe față, gât și decolteu înainte de crema hidratantă sau sub fondul de ten. Serul conține 2 % vitamina C și creează un ten radiant, cu aspect uniform. Dozarea este ușoară datorită ambalajului inteligent. Mirosul revigorant de citrice adaugă acel ceva, asigurând un început perfect al zilei.

Preț lei**20,99

Serum pentru față daily Drop of BEAUTY SLEEP AMPOULE

Visele frumoase sunt realizate din acest lucru – serul daily Drop of BEAUTY SLEEP cu un miros și 7% apă de lavandă oferă hidratare și este un plus ideal pentru îngrijirea de seară a pielii. Câteva picături de ser pe față, gât și decolteu după curățare oferă un impuls suplimentar de îngrijire, iar mirosul de lavandă vă ajută să vă calmați. După aceea, aplicați crema de noapte preferată. Ambalajul practic este perfect pentru distribuirea serului picătură cu picătură.

Preț lei**20,99

Serum pentru față Skin Lovin ‘SENSITIVE

Sensibil, dar wow! Pentru pielea sensibilă, în special, serulmul pentru față Skin Lovin’ SENSITIVE oferă multe lucruri bune. Fără parfum, siliconi, alcool, parabeni și ulei mineral, textura serului este non-comedogenică, se întinde ușor, hidratează, hrănește și calmează pielea cu aloe vera și alantoină. Compatibilitatea cu pielea sensibilă a fost testată și confirmată dermatologic. Aplicați dimineața înainte de îngrijirea zilnică sau seara înainte de crema de noapte? De ce să nu le faci pe amândouă – în acest fel, pielea ta sensibilă primește un plus de îngrijire.

Preț lei**24,49

Adeziv pentru unghii ULTRA STRONG & precise!

Picătură mică, efect mare: adezivul pentru unghii ULTRA STRONG & precise! oferă o fixare suplimentară puternică și de lungă durată pentru unghiile artificiale. Dacă unghiile artificiale sunt rupte, adezivul le repară fără probleme. Cu aplicatorul ultra-subțire, textura poate fi aplicată super ușor într-o doză precisă. Acest lucru face ca adezivul pentru unghii să fie un must-have pentru oricine dorește să-și aducă acasă salonul de manichiură – un ajutor indispensabil pentru manichiura profesională la domiciliu.

Preț lei**14,49

Ruj hydra MATTE

Culoarea întâlnește îngrijirea – rujul hydra MATTE nu impresionează doar prin varietatea mare a culorilor, ținuta puternică și finisajul mat, ci hrănește buzele cu unt de shea, ulei de floarea soarelui și un complex de vitamine. Textura cremoasă se simte plăcut pe buze, iar squalanul și acidul hialuronic oferă un plus de hidratare – astfel încât nu este nevoie de o îngrijire suplimentară a buzelor. Folosește un creion asortat din gama essence soft & precise pentru a contura buzele înainte de a aplica rujul, pentru un efect și mai intens de culoare.

Preț lei**13,49

Ruj ce își schimbă culoarea ELECTRIC GLOW

Exprimă-te! Rujul ELECTRIC GLOW, ce își schimbă culoarea, reacționează la valoarea naturală, unică a pH-ului pielii buzelor și, ca urmare, își schimbă culoarea. Textura colorează buzele într-o nuanță individuală, delicată, rosé și le conferă un aspect natural, radiant – pentru o strălucire moale de culoare. În același timp, rujul hrănește buzele.

Preț lei**15,99

ULEI PENTRU BUZE CRANBERRY

Alunecă precum uleiul: datorită texturii sale foarte ușoare, asemănătoare gelului, uleiul de buze CRANBERRY alunecă cu ușurință peste buze, oferindu-le un finisaj strălucitor, fără a crea o senzație lipicioasă. Uleiul de buze hrănitor cu vitamina E și ulei de afine asigură hidratare și reacționează la valoarea naturală, individuală a pH-ului pielii buzelor. Astfel, uleiul intensifică culoarea naturală a buzelor și o accentuează subtil – pentru buze moi, hranite, cu efect natural.

Preț lei**13,49

ULEI PENTRU BUZE GINSENG

Ulei de ginseng, ulei de jojoba si vitamina E – formula uleiului de buze GINSENG este îmbogățită cu aceste ingrediente active. Datorită texturii sale asemănătoare gelului, uleiul de buze alunecă cu ușurință, hrănește buzele și are un efect regenerator. Se simte plăcut ușor și are un efect de furnicături. Buzele arată mai pline și au un finisaj natural.

Preț lei**13,49

Balsam fructat pentru buze HEART CORE

Cu aspectul său jucăuș și miezul în formă de inimă, balsamul de buze fructat HEART CORE nu doar că atrage atenția ci are și un efect hrănitor. Textura parfumată, plăcut fructată, este îmbogățită cu 10% ulei de migdale dulci și oferă îngrijire intensă. În același timp, balsamul de buze creează o strălucire delicată pe buze și are acoperire ușoară.

Preț lei**7,99

Mască de noapte pentru buze LIP CARE booster

Buze frumoase, hrănite în timp ce dormi? Sună ca un vis. Dar stai! Masca de buze booster LIP CARE face ca acest vis să devină realitate. Formula este îmbogățită cu 10%, extract de lapte de ovăz, hrănește și regenerează buzele în timp ce ne relaxăm în pat și dormim. A doua zi dimineață, ne trezim împrospătați cu buze suple și moi.

Preț lei**15,99

Exfoliant și îngrijire pentru buze LIP CARE booster

Când viața îți oferă lămâi, fă o limonadă – sau un exfoliant hrănitor pentru buze. Exfoliantul LIP CARE booster caring lip peeling îndepărtează celulele moarte ale pielii de pe buze cu pudră de coajă de lămâie și le hrănește cu 10% ulei de lămâie. Rezultatul: buze moi, suple, hidratate.

Preț lei**13,49

Mascara sensitive BUT WOW VOLUME

Formulă delicată, volum wow – mascara sensitive BUT WOW VOLUME este potrivită pentru ochii sensibili și chiar și pentru purtătorii lentilelor de contact. Acest lucru a fost testat și confirmat oftalmologic. Mascara este îmbogățită cu calendula și apă din flori de mușețel și conferă genelor volum natural pentru un aspect expresiv al ochilor. Și devine și mai bine: textura este ușor de îndepărtat cu doar puțină apă caldă – fără a fi nevoie de demachiant.

Preț lei**17,99

Stick pentru zona de sub ochi HYDRO HERO

Un impuls rapid de hidratare pentru zona ochilor: stick-ul pentru zona de sub ochi HYDRO HERO este perfect pentru un boost de îngrijire a pielii sau ca o completare la rutina de dimineață sau seara înainte de a merge la culcare. Formatul practic al stick-ului face textura transparentă super-ușor de aplicat. De asemenea, oferă un efect intens hidratant, hrănitor datorită formulei îmbogățite cu pantenol, niacinamidă și aloe vera. Stick-ul poate fi folosit singur sau sub machiaj.

Preț lei**14,49

Gel pentru sprâncene brow like a boss ink brow gel

O lovitură de geniu … asta este gelul pentru sprâncene brow like a boss ink brow gel! Vârful pensulei înclinate facilitează aplicarea cu precizie a texturii ușoare, colorate, oferind sprâncenelor plenitudine, densitate și un finisaj natural. Aspectul durează până la 72 de ore – acest lucru a fost testat de un institut independent. Datorită formulei ușoare, gelul pentru sprâncene se simte confortabil de purtat și, pe deasupra, este rezistent la pete și rezistent la apă!

Preț lei**19,99

ANOTHER VOLUME MASCARA… JUST BETTER!

Chiar avem nevoie de o altă mascara de volum? Da, bineînțeles că avem! Pentru că această mascara pentru volum este… JUST BETTER. Acesta oferă genelor cu desime unică, densitate și volum. Textura hrănitoare este îmbogățită cu pantenol și acid hialuronic pentru a asigura o combinație ideală de îngrijire și performanță. Datorită pensulei speciale cu peri deosebit de moi din fibre, efectul de volum al ANOTHER VOLUME MASCARA… JUST BETTER poate fi construit și intensificat de la strat la strat.

Preț lei**17,99

Paletă de farduri welcome to MIAMI

Toată noaptea pe plajă până la ivirea zorilor: cu paleta de farduri welcome to MIAMI aducem atmosfera însorită din Florida în portfardurile noastre în această primăvară. Cele 12 farduri de pleoape foarte pigmentate sunt inspirate din culorile Miami Beach și vor creea cu siguranță un sentiment de fericire cu nuanțele lor nude, roz, violet, turcoaz și verde. Datorită varietății mari a culorilor și a diverselor efecte de la mat la metalic, paleta asigură un look creativ, individual. Textura este foarte ușor de aplicat și de amestecat. Sfat: pentru detalii și mai surprinzătoare, merită să aruncați o privire la ceea ce se ascunde în spatele codului QR de pe ambalaj.

Preț lei**33,99

PENSULĂ ÎNCLINATĂ PENTRU PLEOAPE

Eyeliner-ul poate fi folosit pentru a crea un aspect expresiv, dramatic, artistic sau îndrăzneț precum și un aspect natural de zi cu zi. Dar nu ai nevoie de o mână sigură și de multă practică? Nu neapărat, pentru că datorită vârfului ultra-fin al pensulei și mânerului înclinat, pensula permite o aplicare precisă și fiabilă a tuturor texturilor– chiar și pentru începători.

Preț lei**9,99