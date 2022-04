Sfaturi pentru o vindecare mai rapidă a rănilor superficiale

În viața de zi cu zi, poți avea parte de numeroase mici accidente care pot provoca răni superficiale, precum tăieturi sau zgârieturi. [1] Acestea de obicei sunt leziuni minore, pe care le poți îngriji cu ușurință. Însă, dacă rana este adâncă și sângerează mult, ia imediat legătura cu un medic. [1]

Dacă, totuși, rana este una ușoară, iată ce poți face.

Oprește sângerarea

Sângele ajută la curățarea rănii [2], așa că nu ar trebui să te sperii de o sângerare ușoară. În cazul tăieturilor mici și a abraziunilor pielii, sângerarea se oprește, de obicei, de la sine. Însă, o tăietură suferită la nivelul capului sau al mâinii ar putea sângera mai mult, deoarece aceste zone sunt puternic vascularizate. [1]

Pentru a opri sângerarea, aplică presiune pe rană în mod delicat, dar ferm, folosind un pansament curat. Menține presiunea și nu ridica pansamentul pentru a verifica rana, deoarece sângerarea ar putea reîncepe. Dacă sângele trece prin material, aplică o cantitate mai mare de pansament și continuă să apeși. [1]

În cazul în care ai suferit o rană la nivelul mâinii sau al brațului, poți ajuta la oprirea sângerării ridicând-o deasupra capului. Însă, dacă sângerarea este abundentă sau persistă, ia legătura urgent cu un medic. [1]

Curăță rana

Înainte de a curăța rana, va trebui mai întâi să te speli pe mâini cu apă și săpun. Apoi, clătește zona lezată cu apă rece, pentru a îndepărta impuritățile. Poți să ții rana sub un jet de apă sau să folosești o cană pentru a o turna. Nu este nevoie să folosești produse puternice de curățat pentru îngrijirea tăieturilor sau a zgârieturilor, deoarece acestea pot provoca iritații. [1]

Acoperă rana

Odată ce s-a oprit sângerarea și rana este curățată, ar trebui să folosești un bandaj steril pentru a o acoperi. Dacă leziunea este mică și într-o zonă care nu poate fi murdărită sau nu intră în contact cu hainele, o poți lăsa neacoperită. Însă, pentru majoritatea rănilor este recomandat să folosești totuși un bandaj, pentru a preveni infecțiile sau redeschiderea lor. Acesta va trebui schimbat zilnic sau chiar mai des, dacă se murdărește. [1]

Poți încerca să folosești unguent sau cremă pentru cicatrizare. Acestea nu doar că mențin rana umedă, dar contribuie și la scăderea riscului de infecție. Așadar, poți aplica un strat subțire din aceste produse deasupra leziunii. [2]

Îngrijirea în cazul arsurilor minore

Dacă ai suferit o arsură, calmează zona afectată cu o cârpă udă rece sau cu un jet de apă rece, pentru a preveni reținerea căldurii în piele și a opri arderea acesteia. Apoi, spală arsura cu apă și săpun și acoper-o cu un pansament ușor. Dacă se formează vezicule, nu le sparge, deoarece acestea oferă protecție pielii pe măsură ce se vindecă. [2]

Primele semne de vindecare

Aproape imediat după ce suferi o rană superficială, corpul începe procesul de vindecare. Globulele albe atacă bacteriile care cauzează infecții, în timp ce globulele roșii contribuie la formarea unei cruste deasupra rănii. [2] Crusta protejează rana de impurități și germeni în timp ce, sub aceasta, se formează un strat nou de piele. [1]

Odată cu formarea crustei deasupra rănii, s-ar putea să nu mai fie nevoie să folosești bandaje. Deși vor apărea mâncărimile, este important să nu te scarpini și să nu rupi crusta. Aceasta va cădea singură, dezvăluind noul strat de piele format dedesubt. [1]

Semnele unei infecții

Dacă rana nu se vindecă sau ai de-a face cu următoarele simptome, mergi imediat la medic:

roșeață, umflătură și senzație de căldură în jurul rănii;

durere persistentă;

puroi sau supurare;

febră;

dungi roșii în jurul rănii. [1]

Rănile superficiale sunt leziuni minore, care se pot vindeca foarte rapid dacă le îngrijești corespunzător și dacă intervii imediat după ce te-ai tăiat sau zgâriat. Ai grijă să respecți toți acești pași și să iei legătura cu medicul dacă apar manifestări neplăcute.

