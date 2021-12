Idei de cadouri last-minute de la Notino care nu pot lipsi de sub bradul de Crăciun

De Crăciun, cadourile pline de răsfăț sunt preferatele noastre. Fie că le oferim celor dragi, fie că le alegem pentru noi, ele sunt de nelipsit de sub bradul de Crăciun.

În timpul anului, Notino este adeseori primul răspuns atunci când ne întrebăm „De unde să cumpăr următorul parfum?” sau „Pe ce site pot găsi crema aceasta SPF?”. Indiferent de nevoile și exigențele pe care le avem în materie de beauty, Notino nu ne dezamăgește, oferind o gamă variată și complexă de produse, prietenoasă cu toate bugetele.

Sunt oameni care fac cumpărăturile pentru cadouri de îndată ce calendarul marchează prima zi din decembrie, dar cei mai mulți dintre noi ajungem pe ultima sută de metri cu ele. Salvarea vine de la Notino, care ne oferă în acest an o selecție de cadouri cu accesorii de beauty din categoria bestseller, în ediție limitată de Crăciun. Aceste accesorii sunt esențiale în viața oricărei persoane pasionate de universul vast al frumuseții.

Descoperă mai jos seturile care pe noi ne-au cucerit!

Poartă parfumul preferat cu tine peste tot

Pentru pasionații de parfumuri, transportul aromelor preferate nu este mereu ceva facil. La urma urmei, cui îi place să poarte prin lume sticle peste sticle de parfum, care nu doar îngreunează conținutul genților și rucsacurilor, dar și riscă să se zgârie sau să se spargă.

Soluția la această problemă o constituie sticluțele reîncărcabile cu atomizor. Recipientul de decant Notino Travel Collection îți oferă posibilitatea de a transporta miresmele preferate oriunde. Are capacitatea de 5 ml, ceea ce înseamnă că poți folosi până la 120 de spray-uri dintr-o singură încărcare. Este confecționat din aluminiu și are o mică fereastră încorporată, pentru a vedea exact cât parfum ți-a mai rămas.

Creează-ți propriul spa portabil pentru vacanță

Atunci când pleci de acasă, există acel stres că trebuie să iei după tine jumătate din produsele din baie pentru a nu-ți întrerupe rutina. Însă ritualul de frumusețe poate să fie transformat în ceva accesibil și portabil cu setul potrivit.

Setul My Well-Being de la Notino Spa Collection constă într-un trio de produse, care vor face din rutina ta de răsfăț spa o bucurie, indiferent unde pleci în vacanță. Bentița ajustabilă din microfibre, periuța de curățare ci două tipuri de peri, și instrumentul de masaj facial sunt bazele unei rutine de îngrijire relaxante și complexe. Împreună cu produsele tale preferate de beauty, acest set te va ajuta să ai pielea tonifiată, cu riduri diminuate și un aspect mai tânăr.

Protejează-ți părul după fiecare spălare

Este tentant să apelăm la uscătorul de păr atunci când ne-am spălat pe cap, dar din când în când este bine să lăsăm podoaba capilară să se usuce în mod natural, fără a o supune la căldură și alți factori iritanți. Vei observa beneficiile pe termen lung, sub forma unui păr care nu se rupe ușor și cu vârfuri sănătoase.

Însă pentru o uscare naturală eficientă este nevoie de un prosop potrivit. Prosopul din microfibre de la Notino Spa Collection este moale și absoarbe umezeala din firul de păr spălat fără să alunece de pe cap, mulțumită sistemului de prindere cu nasture. Așadar, vei putea să îți continui activitățile obișnuite prin casă în timp ce părul tău se usucă natural.

Inventează cele mai creative coafuri pentru noaptea dintre ani

Dacă ai părul de lungime medie sau lungă, atunci cunoști cât de important este să ai coafura perfectă cu prilejul ocaziilor speciale. Dar pentru așa ceva, ai nevoie de accesoriile și instrumentele potrivite, care să îți facă munca mai ușoară, nu mai dificilă.

Setul My Perfect Hair de la Notino Hair Collection include patru elastice de păr clasice, puternice, fără componente metalice,patru elastice de păr de tip spirală foarte blânde cu părul tău, un pieptene eficient atât păr uscat, cât și umed, și patru agrafe de păr. Împreună, aceste accesorii sunt baza unui hairstyle excepțional.

Redescoperă farmecul anilor ‘90

În unele dimineți, pur și simplu nu vrem să ne complicăm cu părul prea mult. Cea mai la îndemână soluție o reprezintă clasicele cozi de cal, care nu au cum să ne dezamăgească. În plus, ele nu se demodează niciodată, ceea ce este cu siguranță un plus.

Dacă vrei să adaugi un plus de stil acestei coafuri simple, un elastic de păr de tip scrunchie, de genul celor care se purtau în anii ’90, va face treaba foarte bine. Setul My Everyday Hair de la Notino Hair Collection conține un astfel de elastic, confecționat din catifea, patru elastice de păr clasice și patru agrafe de păr. Combinându-le, vei obține un look care nu doar că amintește de moda nostalgică de acum două decenii, dar mai este și gata în timp record.

Fă din procesul de makeup o joacă

Fără instrumentele potrivite, rutina de makeup poate să fie o adevărată provocare. De câte ori ai încercat să aplici fondul de ten, doar pentru a realiza că rezultatul final este neuniform și neprofesionist? Cu un burețel de aplicare corect, nu mai trebuie să te confrunți cu această problemă.

Burețelul profesional de la Notino Master Collection este perfect pentru toate vârstele. Cu ajutorul său, produsele de makeup se pot aplica ușor, chiar și în zonele mai greu de accesat. Avantajul său este că nu absoarbe mai mult produs decât ar trebui. În plus, poate fi transportat cu ușurință oriunde.

Descoperă-le pe toate pe www.notino.ro și nu rata ultima șansă de a-ți primi cadourile la timp de Crăciun. Notino garantează livrarea înainte de Crăciun pentru toate comenzile plasate până pe 21 decembrie prin curier și până pe 23 decembrie pentru comenzile livrate în magazin.

Foto – 123rf.com, Notino