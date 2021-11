Sejururi în Grecia la prețuri speciale de Black Week de la Hello Holidays!

Sejururi în Grecia 2022 cu până la 45% reducere? Sună foarte bine! Te poți bucura și tu de cele mai bune reduceri din acest an, de la agentie de turism Hello Holidays! În perioada 22-28 noiembrie, Hello Holidays organizează Black Week, cu oferte de nerefuzat pentru toți cei care vor să petreacă vacanțe reușite în 2022. Ofertele sunt de tip First Minute, ceea ce înseamnă că se va plăti un avans de doar 10% în momentul achiziționării pachetului turistic, 20% din sumă va trebui plătită până pe 28 februarie 2022, iar restul sumei va fi plătită cu 30 de zile înainte de plecare.

De Black Week de la Hello Holidays poți achiziționa inclusiv pachete de Revelion pentru Grecia, mai exact circuite cu autocarul la Salonic sau Paralia Katerini, cu plecare pe data de 29.12.2021 și prețuri începând de la 179 euro/persoană.

De asemenea, tot în această săptămână, poți achiziționa și cazări On Request, la toate hotelurile disponibile, cu reducere de până la 30%. Astfel, dacă nu îți plac destinațiile disponibile sau dacă vrei o altă unitate de cazare, vei beneficia de un preț special indiferent ce alegi.

Cele mai populare destinații turistice din Grecia, pentru care poți achiziționa pachete turistice la prețuri excepționale, pentru sejururi Grecia 2022 cu reduceri atât pentru transport inclus, dar și pentru transport individual, sunt: Evia, Thassos, Riviera Olimpului și Halkidiki.

Pentru Evia sunt disponibile pachete turistice cu reduceri de până la 45% la cazare, la Hotel Altmar și Studio Irene, cu plecări în mai, iunie și septembrie, dar și pentru Studio Asteria, cu plecări în sezon 2022.

Dacă vrei să petreci o vacanță de neuitat în Thassos, alege Studio Panorama sau Studio Mesimvria, cu reducere de până la 45% la cazare, valabilă pentru plecări în sezon 2022.

Încântătoarea Riviera Olimpului, locul unde s-au născut cele mai multe legende și mituri din folclorul grecesc și care încântă turiști din toată lumea, te așteaptă cu reducere de până la 45% la cazare, la Studio Effie, pentru plecări în sezon 2022.

Nu puteam să uităm de Halkidiki, unde pentru cazare la Studio Klio beneficiezi de reducere de până la 45% pentru plecări în iulie și august.

Nu-i așa că aceste oferte sunt de nerefuzat? Unitățile de cazare alese pentru fiecare destinație sunt încântătoare și cu siguranță te vei simți excelent pe timpul vacanței. Acestea au fost doar o parte din ofertele de care poți beneficia în perioada 22-28 noiembrie. Poți achiziționa pachete turistice pentru numeroase destinații celebre din țară sau din străinătate, la prețuri excelente. Ofertele de tip First Minute sunt cele mai avantajoase, iar Hello Holidays îți oferă cele mai tentante sejururi și circuite. Poți alege transportul care ți se potrivește cel mai bine (cu autocar, avion sau individual). De asemenea, poți achiziționa și oferte pentru luna decembrie a acestui an, pentru minivacanța de 1 decembrie, pentru a vizita Piața de Crăciun de la Sibiu și chiar și pentru Revelion. Pentru mai multe detalii, intră pe site-ul agentiei de turism Hello Holidays!