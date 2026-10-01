Se lansează ROMANIAN ART WEEK 2026

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Timp de o săptămână, fiecare spațiu de artă, galerie și muzeu din București își deschide porțile. O celebrare memorabilă a artei contemporane.

Romanian Art Week este o platformă independentă dedicată conectării scenelor de artă contemporană din România, atât între ele, cât și cu lumea artistică internațională.

Desfășurată în perioada 17–25 octombrie 2026, Romanian Art Week reunește galerii, muzee, artiști, spații independente, curatori, colecționari și instituții culturale printr-un program de expoziții, discuții, vizite în ateliere și întâlniri organizate în întreaga țară. Agenda evenimentului este deja publicată pe artweek.ro

Creată pentru a consolida ecosistemul artei contemporane din România, Romanian Art Week își propune să crească vizibilitatea practicilor artistice românești, să încurajeze schimburile internaționale, să sprijine dezvoltarea pieței locale de artă și să aducă arta contemporană mai aproape de noi categorii de public.

Ediția din 2026 se desfășoară în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea și Craiova, reunind instituții consacrate, galerii comerciale, spații coordonate de artiști și inițiative independente. În București, programul este dezvoltat în parteneriat cu trei dintre marile muzee ale României: Muzeul Național de Artă al României (MNAR), Muzeul de Artă Recentă (MARe) și Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC).

Programul explorează diferite dimensiuni ale ecosistemului artei contemporane: de la practica artistică și activitatea instituțională, la galerii, colecționism, management cultural și circulația artei. De asemenea, examinează modul în care se dezvoltă scenele locale, cum se construiesc legăturile dintre comunitățile culturale și cum navighează artiștii și organizațiile între contexte locale și internaționale.

Ediția din 2026 reunește directori de muzee, curatori internaționali, artiști, profesioniști din domeniul artei și reprezentanți ai săptămânilor de artă și ai platformelor culturale din întreaga Europă, cu un accent deosebit pe Europa Centrală și de Est. Programul este curatoriat de Romanian Art Week și cuprinde o serie de conversații tematice, întâlniri și programe care reunesc perspective diverse asupra producției, prezentării și circulației artei contemporane.

Romanian Art Week se alătură The Spider, o rețea internațională care conectează unele dintre cele mai importante săptămâni de artă și evenimente de tip Gallery Weekend din Europa, inclusiv din Amsterdam, Anvers, Barcelona, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Lisabona, Londra, Oslo, Praga, Stockholm, Viena și Zürich, consolidând astfel legăturile și oportunitățile de colaborare dintre scenele artistice românești și cele internaționale.

În loc să prezinte arta contemporană ca pe o scenă unică și centralizată, Romanian Art Week își propune să cartografieze diversitatea practicilor, spațiilor și comunităților care o definesc și să creeze condițiile pentru întâlnirea acestora.

Romanian Art Week 2026

17–25 octombrie 2026

București · Cluj-Napoca · Timișoara · Oradea · Craiova

Mai multe informații: https://artweek.ro

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