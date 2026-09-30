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Max&Mila’s World, noua gamă Lidl, aduce la un loc produse pentru câini și pisici

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Câinii și pisicile sunt mult mai mult decât simple animale de companie, sunt membrii loiali din familie, iar bunăstarea lor este o prioritate pentru iubitorii acestora. Totuși, pentru a le asigura starea de bine, găsirea hranei potrivite este esențială și, uneori, dificilă, din cauza varietății de branduri existente și a listei de ingrediente. Așa că, pentru a face experiența la cumpărături mai simplă pentru clienți, Lidl aduce acum mai multă claritate când vine vorba de produsele de îngrijire a animalelor de companie. Începând de astăzi, retailerul de tip discounter lansează Max&Mila’s World – o nouă marcă cu o identitate clară și bine structurată, cu produse pentru câini și pisici, disponibilă în toate magazinele Lidl. Gama se va regăsi sub forma a 3 categorii de produse, în funcție de nivelurile de calitate, bine definite și acestea, care includ informații transparente despre ingrediente și un design modern de ambalaj. Astfel, Lidl oferă exact ceea ce caută iubitorii de animale de companie: o soluție de încredere, care face alegerea hranei potrivite mai simplă.

Aceste trei niveluri de calitate bine delimitate, gama de produse structurată clar, împreună cu designul atractiv și unitar al produselor îi ajută pe clienți să se orienteze mai ușor la raft. Informațiile transparente despre lista de ingrediente și caracteristicile de calitate contribuie la consolidarea încrederii și îi ajută pe clienți să identifice mai rapid hrana potrivită pentru animalele lor de companie. În același timp, brandul aduce la un loc produse de înaltă calitate, la cele mai bune prețuri, pentru ca produsele zilnice pentru hrana și îngrijirea animalelor de companie să rămână accesibile tuturor.

Claritate la cumpărături pentru iubitorii de animale și calitate la prețul specific Lidl

Pentru mulți, animalele de companie ocupă un loc special în familie. Aproximativ 50% dintre gospodăriile europene au un animal de companie, printre care se numără aproximativ 111 milioane de pisici și 91 de milioane de câini,* așa că așteptările sunt tot mai ridicate când vine vorba de alimentația echilibrată a micilor membri patrupezi, generând o cerere crescută pentru hrană de calitate. În magazine, acest lucru se traduce prin nevoia unei oferte clare, cu produse ușor de identificat și simplu de ales.

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„Cu Max & Mila’s World, creăm, pentru prima dată, un univers unitar pentru întreaga noastră gamă destinată câinilor și pisicilor. Astfel, clienților le este mai ușor să se orienteze în magazine și să înțeleagă dintr-o privire diferențele de calitate dintre produsele oferite. Mai mult, informațiile transparente, produsele de înaltă calitate și raportul calitate-preț specific Lidl îi ajută pe iubitorii de animale să facă alegerea potrivită pentru câinii și pisicile lor”, explică Sebastian Hein, Head of Brand, Senior Vice President în cadrul Lidl Stiftung & Co. KG.

Max & Mila’s World combină o alimentație adaptată nevoilor fiecărui animal de companie, cu expertiză de nivel înalt, prin rețete 100% naturale, fără zahăr adăugat sau aditivi artificiali, dezvoltate în conformitate cu ghidurile European Pet Food Industry Federation (FEDIAF) – principala organizație europeană de referință în domeniul nutriției animalelor de companie. Fie că este vorba despre un echilibru nutrițional optim, despre formule adaptate la diferitele etape de viață ale animalelor de companie sau despre niveluri energetice personalizate, Max & Mila’s World asigură o alimentație adaptată nevoilor, care susține vitalitatea câinilor și pisicilor. În același timp, Lidl își menține angajamentul de a oferi aceste produse la un standard înalt de calitate, dar la prețuri accesibile. Prin urmare, cu Max & Mila’s World, Lidl își extinde strategic gama de hrană pentru animale și își întărește poziția pe o piață în plină dezvoltare.

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Când brandul este clar structurat, alegerea produsului potrivit vine de la sine

Noua gamă Max&Mila’s World este construită pe o arhitectură clară, structurată pe trei niveluri de calitate: Basic, Advanced Care și Gourmet. Aplicat unitar întregii game de hrană pentru câini și pisici, acest sistem de segmentare pe niveluri de calitate evidențiază clar beneficiile fiecărui produs. În plus, ambalajele codificate pe culori și identitatea vizuală unitară de la punctul de vânzare (POS) facilitează o orientare rapidă și intuitivă la raft pentru toți clienții Lidl.

Nivelul Basic oferă produse esențiale pentru consumul zilnic, cu o listă echilibrată de ingrediente și o calitate adecvată fiecărui animal de companie. Nivelul Advanced răspunde unor exigențe superioare: oferă un aport nutrițional sporit, conține carne deshidratată și include formule croite pentru diferite etape de viață sau nevoi specifice. Linia premium Gourmet, fără cereale, mizează pe carnea proaspătă ca ingredient principal și pe rețete atent selecționate. Portofoliul este completat de o selecție diversificată de produse non-food destinate îngrijirii câinilor și pisicilor. 

Mai multe informații despre Max & Mila’s World pot fi găsite aici: http://lidl.ro/max-mila-s-world.  

Informații despre Lidl România pot fi găsite aici: https://www.lidl.ro/.

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