Cum arată un plan de tratament complet la Dentalist, de la prima igienizare la ultimul dinte pus la loc

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Puțini pacienți ajung la stomatolog cu o listă. Vin cu o problemă: un dinte care doare, o gingie care sângerează la periaj, un spațiu care se vede când zâmbesc. Abia în cabinet află că lucrurile sunt legate între ele și că ordinea în care se rezolvă contează la fel de mult ca tratamentele în sine. La clinica Dentalist, fondată în 2020 de Dr. Alexandra Mircea în nordul Bucureștiului, discuția pornește de fiecare dată din același punct: ce se întâmplă acum în gura ta, înainte de a stabili ce se face.

Diagnosticul vine înaintea tratamentului

Un plan corect nu se face din priviri, ci dintr-un dosar: radiografii digitale, imagini de computer tomograf acolo unde e nevoie de o hartă a osului, scanări intraorale care înlocuiesc amprentele clasice, fotografii. Clinica are radiologie proprie, scannere intraorale iTero și microscoape dentare, iar avantajul practic pentru pacient este că datele se strâng într-o singură vizită, nu în trei.

Pe baza lor se stabilește ordinea, iar regula se schimbă rar: întâi se oprește ce distruge, apoi se corectează ce este deplasat, la final se înlocuiește ce lipsește. Sărită, ordinea aceasta se răzbună. O lucrare impecabil executată, așezată pe o gingie bolnavă, nu are cum să reziste.

Se începe de la gingii, nu de la dinți

Prima etapă este aproape întotdeauna igienizarea profesională. Tartrul nu se îndepărtează cu periuța acasă, oricât de conștiincios ai fi, iar sub el gingia se inflamează și osul începe să cedeze. La Dentalist, detartrajul dentar face parte dintr-un pachet de igienizare recomandat la maximum șase luni, care merge dincolo de simpla curățare a depunerilor.

Pachetul cuprinde patru etape, făcute în aceeași ședință:

detartraj cu ultrasunete, neinvaziv, pentru îndepărtarea tartrului;

periaj profesional;

Airflow, o pulbere sub presiune care scoate colorațiile de la cafea, ceai sau tutun;

Aplicarea unor geluri de protecție, pentru sensibilitate și remineralizare.

Când mușcătura trebuie corectată prima

Dinții înghesuiți nu sunt doar o problemă de aspect. Se curăță mai greu, se tocesc inegal și pun presiune pe articulația temporomandibulară. De aceea ortodonția apare, în multe planuri, înaintea lucrărilor protetice: nu are sens să pui coroane pe dinți care urmează oricum să fie mutați.

Tratamentul cu aparat dentar începe cu o consultație de ortodonție și un dosar de diagnostic, continuă cu controale la patru–opt săptămâni și se încheie obligatoriu cu contenție: retainere și o gutieră purtată noaptea, ca dinții să rămână acolo unde au fost aduși. Variantele disponibile merg de la aparate fixe metalice sau de safir la sisteme autoligaturante Damon și aliniatoare transparente Invisalign și Spark.

Ce se face cu dinții care lipsesc

Un spațiu rămas liber nu rămâne liber multă vreme. Dinții vecini se înclină spre el, cel de pe arcada opusă coboară, iar osul din zonă se resoarbe încet, pentru că nu mai este solicitat. Cu cât amâni mai mult, cu atât reconstrucția devine mai complicată și implică mai multe etape.

Soluția standard rămâne astăzi implantul, format din șurubul de titan, bontul protetic și coroana de deasupra. Un implant dentar se inserează, în medie, în aproximativ 20 de minute, disconfortul durează de regulă o zi sau două, iar firele se scot la șapte–zece zile. Dentalist lucrează cu sisteme Straumann și Neodent, iar durata de viață estimată a unui implant îngrijit corect este de 10–20 de ani.

De ce contează că totul se întâmplă în același loc

Un plan care trece prin parodontologie, ortodonție și chirurgie înseamnă mai mulți medici implicați. Dentalist funcționează cu 17 cabinete în două clădiri din aceeași zonă a Bucureștiului și cu peste 70 de profesioniști, iar specialitățile — protetică, ortodonție, endodonție, parodontologie și chirurgie — lucrează pe același dosar de pacient. Pentru tine, asta înseamnă mai puține drumuri, o singură variantă de plan și o echipă care își asumă rezultatul de la un capăt la altul.

Un tratament complet nu este o listă de manopere bifate la rând, ci o succesiune logică, în care fiecare pas îl pregătește pe următorul. Dacă amâni de mult prima vizită, începe cu partea cea mai simplă: o consultație și o igienizare. De acolo se vede limpede, în ordine, ce mai ai de făcut.

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