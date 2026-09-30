Un zâmbet reparat, nu doar înfrumusețat: cum alegi tratamentul potrivit la Angelescu Dental Clinic

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Te-ai uitat vreodată în oglindă știind că ceva la dinții tăi nu mai e în regulă, fără să poți spune exact ce? Poate un dinte s-a tocit, poate altul s-a înclinat ușor, poate culoarea nu mai e cea de acum zece ani. La primul consult, întrebarea este aproape mereu din zona estetică: ce se poate face ca să arate mai bine? Răspunsul bun pornește însă din altă parte — de la ce anume s-a stricat și din ce cauză.

Prima întrebare nu e „cum arată”, ci „ce s-a întâmplat”

Un dinte tocit neuniform, o gingie care sângerează la periaj sau o durere surdă la mestecat nu sunt detalii cosmetice, ci semne că undeva în sistem ceva nu funcționează cum trebuie. La Angelescu Dental Clinic, în Cluj-Napoca, evaluarea se face în echipă: ortodonția și ortopedia dentofacială, protetica, parodontologia, endodonția și chirurgia orală și maxilofacială sunt acoperite de medici diferiți, care privesc aceeași gură din unghiuri diferite.

Când problema este doar la suprafață

Există situații în care structura dintelui e sănătoasă, dar aspectul nu mai e: pete care nu cedează la albire, un smalț subțiat, o formă ușor neregulată, un spațiu mic între incisivi. Aici intră în discuție fatete dentare — lamele subțiri de ceramică sau de compozit, aplicate pe fața vizibilă a dintelui, care îi schimbă forma și culoarea fără să îl reconstruiască în profunzime.

Tocmai pentru că modifică puțin din dinte, fațetele au nevoie de o bază solidă. Dacă smalțul e fisurat, dacă există o carie întinsă sau dacă mușcătura împinge dinții unul într-altul, rezultatul estetic ține doar până la prima suprasolicitare. De aceea evaluarea dinainte contează mai mult decât nuanța aleasă din cheia de culori.

Când dintele are nevoie de protecție, nu de mascare

Un dinte fracturat, unul devitalizat după tratament de canal sau unul din care a mai rămas puțin în urma unei carii extinse are altă problemă: e fragil. Un strat aplicat peste el nu îl face mai rezistent, ci doar amână momentul în care cedează.

În aceste cazuri se folosesc coroane dentare, care acoperă dintele pe toată circumferința și preiau forțele de masticație în locul lui. Materialul se alege în funcție de zonă și de solicitare: ceramica integrală și zirconiul dau rezultate bune în față, unde contează transparența, în timp ce variantele mai rezistente își găsesc locul în lateral, acolo unde presiunea este mai mare.

Dinții aliniați rezistă mai mult

Multe probleme estetice care par izolate sunt, de fapt, consecința unei poziții greșite a dinților. Când arcadele nu se închid corect, presiunea se distribuie inegal: unii dinți se tocesc prematur, alții se fisurează, gingia se retrage în punctele suprasolicitate. Poți reface o lucrare de câte ori vrei — dacă forța rămâne aceeași, problema revine.

De aceea, la pacienții cu dinți înghesuiți sau cu spații prea mari, tratamentul începe adesea cu un aparat dentar, care mută dinții în poziția în care mușcătura lucrează echilibrat. Abia după ce alinierea este stabilă are sens partea estetică, fiindcă forma nouă a dinților se așază atunci peste o bază care nu se mai mișcă.

Un plan pe etape, nu o listă de proceduri

În practică, asta înseamnă că ordinea tratamentelor se stabilește de la început, iar fiecare etapă pregătește terenul pentru următoarea. Cei peste 15 ani de experiență și cele peste 20.000 de zâmbete tratate au dus, la Angelescu Dental Clinic, la un mod de lucru în care medicii se formează continuu, la cursuri din țară și din străinătate, iar deciziile se iau cu tot cazul pe masă, nu doar cu dintele care doare. „Competență, viziune clară și calitate” este felul în care clinica își descrie singură conceptul.

Dacă te gândești de mai multă vreme la dinții tăi, dar amâni pentru că nu știi de unde se începe, e suficient un consult în care să întrebi ce se vede și ce nu se vede. Un zâmbet care arată bine ani la rând este, aproape întotdeauna, unul care a fost mai întâi reparat și abia apoi înfrumusețat.

Foto: pexels.com

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