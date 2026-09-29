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Cele mai frumoase locații de nuntă în aer liber din Transilvania

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Îți imaginezi ceremonia într-o grădină, cina sub cerul liber și invitații rămânând peste noapte în același loc, fără drumuri și transferuri după petrecere. Transilvania oferă decoruri potrivite pentru astfel de nunți, cu proprietăți istorice, grădini generoase și sate în care arhitectura tradițională face parte din atmosferă.

De la castele și conace la retreat-uri rurale și case săsești restaurate, fiecare loc propune o experiență diferită. Descoperă câteva dintre opțiunile interesante, pentru o nuntă în aer liber așa cum îți dorești: naturală, autentică, originală.

1. Domeniile istorice oferă decor și spațiu pentru un eveniment amplu

Un domeniu cu parc, conac sau castel este potrivit dacă vrei ca ceremonia și recepția să se desfășoare într-un cadru istoric. Grădinile generoase permit delimitarea mai multor momente ale zilei, de la ceremonie și cocktail până la fotografii și cină.

În Transilvania există proprietăți istorice transformate în hoteluri sau spații pentru evenimente, inclusiv în județele Covasna, Brașov și Mureș. Înainte de rezervare, află exact ce zone sunt disponibile exclusiv pentru nuntă, unde se mută evenimentul dacă plouă și câți invitați pot rămâne peste noapte.

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2. Castelele creează un decor potrivit pentru nunțile cu atmosferă clasică

O nuntă organizată lângă un castel poate avea ceremonia în parc și recepția într-o sală istorică, într-un pavilion sau într-un spațiu amenajat temporar. Arhitectura devine parte din decor, ceea ce reduce semnificativ nevoia unor amenajări elaborate.

Farmecul clădirii trebuie însă pus în balanță cu partea practică. Verifică accesul furnizorilor, restricțiile privind muzica, capacitatea spațiului interior și distanța până la cazările disponibile. La o nuntă cu mulți invitați veniți din alte orașe, logistica poate conta la fel de mult ca decorul.

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3. Satele săsești oferă un cadru diferit pentru nunțile în aer liber

Casele vechi, grădinile, livezile și dealurile din jurul satelor săsești creează o atmosferă potrivită cuplurilor care preferă un eveniment relaxat. Viscri, Criț, Meșendorf și alte sate din sudul Transilvaniei au readus în circuit numeroase gospodării tradiționale restaurate.

Formatul funcționează bine pentru nunți de weekend, în care invitații ajung cu o zi înainte și au timp să descopere zona. Dacă alegi o asemenea variantă, verifică din timp câte persoane pot fi cazate în sat și cât de ușor se face deplasarea între camere, ceremonie și locul petrecerii.

4. Valea Verde Retreat combină nunta în grădină cu experiența unui sat transilvănean

Valea Verde Retreat este un retreat boutique dezvoltat în Cund, județul Mureș, după conceptul albergo diffuso (cazarea este distribuită în case săsești restaurate din sat). Proiectul familiei Ulrike și Jonas Schäfer este dedicat turismului rural încă din 2005, devenind un reper al excelenței în ospitalitate transilvăneană autentică.  

Distincția Best Wedding Destination primită de Valea Verde Retreat este pe deplin meritată: spectaculoasa grădină de aici are două hectare și deschidere amplă spre lac, așa că poate găzdui până la 120 de persoane, pentru ceremonia civilă sau religioasă în aer liber. Lounge-ul are și el o capacitate de până la 120 de invitați, ceea ce oferă o excelentă soluție interioară pentru recepție.  

Mirii și invitații se pot caza în apartamentele din clădirea principală sau în casele săsești din Cund. Gastronomia folosește ingrediente locale și de sezon, iar meniul nunții poate fi bufet sau mesă festivă în stil clasic, tradițional, modern – cum îți place. 

Pentru detalii despre spații, cazare și organizarea unui weekend de nuntă, consultă pagina despre evenimente private la Valea Verde Retreat. Contactează gazdele de aici și află disponibilitatea de cazare pentru invitații veniți de peste mări și țări, ca veseli nuntași la ceremonie.

5. Conacele din Transilvania se potrivesc nunților cu un număr restrâns de invitați

Conacele transformate în spații de cazare sunt potrivite pentru nunți restrânse, într-un cadru mai intim. Curtea și grădina pot găzdui ceremonia și momentele petrecute în aer liber, iar invitații pot rămâne peste noapte în aceeași locație.

Înainte de rezervare, verifică dacă proprietatea poate fi închiriată integral și câte persoane pot fi cazate. Capacitatea spațiului pentru petrecere nu corespunde întotdeauna cu numărul locurilor de cazare.

6. Pensiunile cu grădini generoase funcționează bine pentru nunți relaxate

O pensiune rurală poate fi potrivită pentru un eveniment cu familie și prieteni apropiați, mai ales dacă are o grădină suficient de mare pentru ceremonie și masă. Avantajul major constă în apropierea dintre locul de cazare și cel destinat petrecerii.

Privește însă proprietatea din perspectiva unei zile întregi. Unde are loc ceremonia? Există umbră în timpul după-amiezii? Unde se servește cina? Există un spațiu interior suficient dacă vremea se schimbă? 

7. Locațiile montane pun peisajul în centrul evenimentului

Pentru cuplurile care își doresc o nuntă aproape de natură, zona Bran, împrejurimile Brașovului și alte regiuni montane din Transilvania oferă pensiuni și cabane cu grădini sau terase potrivite pentru evenimente în aer liber.

La munte, vremea se schimbă rapid, iar serile pot fi răcoroase, chiar și vara. Alege o locație care dispune de alternativă la interior și stabilește din timp cum va fi reorganizată ceremonia sau cina în caz de ploaie.

Checklist: Cum știi că ai ales locația potrivită pentru nunta în aer liber

Înainte de contract, treci prin câteva întrebări simple:

  • există suficient spațiu pentru numărul confirmat de invitați;
  • locația are o variantă interioară realistă pentru vreme nefavorabilă;
  • invitații se pot caza la proprietate sau în apropiere;
  • ceremonia, cina și petrecerea nu presupun transferuri complicate;
  • meniul poate fi adaptat cerințelor evenimentului;
  • sunt clare regulile privind muzica, ora de încheiere și furnizorii externi;
  • accesul și parcarea sunt potrivite pentru invitați;
  • oferta precizează clar serviciile și spațiile incluse.

Vezi locul înainte să spui „da”

Peisajul contează, însă o nuntă reușită depinde și de spațiul pentru ceremonie, alternativa pentru vreme instabilă, cazare și organizarea întregului eveniment. Vizitează două sau trei locații, vezi grădina, camerele și spațiile interioare și gândește-te cum se va desfășura ziua, de la sosirea invitaților până la plecare.

Fotografiile te ajută să faci selecția inițială, iar vizita la fața locului îți arată dacă locul se potrivește nunții pe care ți-o dorești. Dacă Transilvania este decorul pe care îl cauți, descoperă și opțiunile pentru evenimente private oferite de Valea Verde Retreat.

Foto: Freepik.com

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