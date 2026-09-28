DREAME V30 Essential și H15 Mix: casa în care trăim și spațiul în care ne reîncărcăm

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O casă spune destul de multe despre oamenii care locuiesc în ea. Sunt cărțile lăsate pe noptieră, cănile preferate din dulap, plantele pe care încerci să nu uiți să le uzi, pătura care ajunge mereu pe canapea și toate lucrurile pe care le aduni, în timp, în jurul pasiunilor tale.

Poate ai un colț în care pictezi, un teanc de reviste pe care încă nu ai apucat să le citești sau un fotoliu care a devenit locul oficial pentru cafeaua de dimineață. Sunt lucrurile mici care fac diferența dintre o casă perfect aranjată și una în care se vede că locuiește cineva.

Dar casa este și locul în care ne petrecem o bună parte din timpul liber. Aici ajungem după muncă, ne bem cafeaua în weekend, gătim, ne vedem cu prietenii sau pur și simplu stăm câteva ore fără să avem vreun plan anume. Tocmai pentru că petrecem atât de mult timp acasă, vrem să fie un spațiu în care ne simțim bine și în care ne putem relaxa.

V30 Essential se potrivește unei rutine în care rezolvi lucrurile pe măsură ce apar

Pentru unii dintre noi, confortul vine tocmai din faptul că nu lăsăm lucrurile mici să se adune. Vezi câteva firimituri în bucătărie și le aspiri atunci, observi fire de păr pe covor și le strângi înainte să pleci, iar dacă tot ai început, aspiri rapid și prin living.

Pentru genul acesta de rutină, DREAME V30 Essential este varianta pe care o poți lua rapid și folosi atunci când ai nevoie. Oferă o putere de aspirare de până la 330 AW, cu un motor de mare viteză care ajunge la 150.000 rpm, iar peria OmniX™ 2.0 se adaptează atât podelelor dure, cât și covoarelor.

Sistemul de iluminare CelesTect™ la 140° evidențiază particulele fine de praf care pot trece ușor neobservate, mai ales în zonele mai slab luminate. Dacă rutina ta de câteva minute se extinde de la podea la canapea, printre accesoriile sale se află și o mini-perie motorizată potrivită pentru mobilier și textile. Tubul se pliază până la 90°, facilitând accesul sub pat, sub canapea sau în alte zone mai greu accesibile.

Tehnologia TangleCut™ taie firele de păr care se pot încurca în jurul rolei, reducând nevoia de curățare manuală a periei. Sistemul de filtrare în cinci etape reține până la 99,9% dintre particulele de până la 0,3 μm, iar bateria LiPo cu opt celule de 3.200 mAh oferă o autonomie de până la 90 de minute.

H15 Mix se potrivește unei rutine în care rezolvi mai multe lucruri dintr-o singură sesiune

Există și oameni care preferă să lase curățenia pentru un moment în care se pot ocupa de mai multe lucruri deodată. În timpul săptămânii, o urmă mică pe podea sau câteva firimituri în bucătărie nu sunt neapărat o prioritate. Pentru ei, weekendul poate fi momentul în care aspiră, spală podelele și se ocupă și de covoare, fără să folosească mai multe device-uri pentru fiecare dintre aceste lucruri.

Dacă te regăsești mai mult în această descriere, DREAME H15 Mix este un aspirator vertical 7-în-1, cu o putere de aspirare de până la 23.000 Pa, care poate colecta atât murdăria uscată, cât și lichidele. În timpul utilizării, își ajustează automat puterea de aspirare, debitul de apă și cantitatea de detergent în funcție de cât de murdară este suprafața.

Printre accesoriile sale se află și unul dedicat curățării covoarelor, astfel încât poți include mai multe suprafețe din casă în aceeași sesiune de curățenie. Tehnologia TangleCut™ 2.0 ajută la prevenirea încurcării firelor de păr, iar după utilizare, stația de andocare spală automat peria cu apă la 100°C și o usucă în aproximativ cinci minute, cu aer cald la 90°C.

Rutina de curățenie ar trebui să se adapteze felului în care alegi să trăiești

Până la urmă, nu există o singură rutină care să funcționeze pentru toată lumea. Poate preferi să aspiri câteva minute atunci când observi că s-au adunat firimituri sau fire de păr. Sau poate ești persoana care lasă toate acestea pentru weekend și preferă să rezolve atunci mai multe lucruri deodată.

În ambele cazuri, curățenia ocupă doar o parte din relația pe care o avem cu spațiul în care locuim. Mult mai importante sunt lucrurile care se întâmplă acolo: cafeaua băută dimineața în fotoliul preferat, serile petrecute pe canapea, prietenii care vin în vizită sau hobby-urile pentru care reușim, în sfârșit, să ne facem timp în weekend.

Casa nu trebuie să arate permanent ca și cum nimic nu s-ar întâmpla în ea. Poate să păstreze toate lucrurile care ne reprezintă și, în același timp, să rămână un spațiu în care ne simțim bine.

DREAME V30 Essential și DREAME H15 Mix fac parte din ecosistemul smart dezvoltat de DREAME și sunt disponibile online:

H15 Mix: https://bit.ly/4Astzjb

V30 Essential: https://bit.ly/4h7fIHy

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